جوائز لحملة بطاقات "ماستركارد" الصادرة عن "الإسلامي الأردني"

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عمان- _- استمراراً للحملات الترويجية والتحفيزية التي ينفذها البنك الإسلامي الأردني تقديراً لمتعامليه، تم إطلاق حملة تسويقية جديدة تستهدف طلبة الجامعات الجدد من مستخدمي بطاقات "ماستركارد" الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني، وبالتعاون مع شركة "ماستركارد" العالمية، وذلك من خلال تقديم هدايا قيمة لمستخدمي البطاقات في المشتريات والتسوق الالكتروني داخل وخارج الأردن؛ حيث تتضمن الحملة السحب على عشرين جهاز "ايفون 14" وخمسين جهاز لاب توب، وبدأت الحملة أمس وتنتهي في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني "إن إطلاق هذه الحملة التسويقية يتزامن مع بدء الفصل الدراسي الجامعي الأول؛ حيث توجه هذه الحملة لطلبة الجامعات الجدد ولمن هم على مقاعد الدراسة ومتعاملي البنك لاستخدام بطاقات ماستركارد الصادرة عن البنك والحصول على مميزاتها المختلفة"، مؤكداً اهتمام البنك بفئة الشباب وإشراكهم في حملات البنك التسويقية والاستفادة منها.وأشاد الدكتور حسين سعيد، بالحملات التسويقية التي يطلقها البنك سنوياً بالتعاون مع شركة "ماستركارد" العالمية لتسويق بطاقاته المصرفية بمختلف أنواعها (ستاندرد وتيتانيوم وماستر الذهبية وورلد البركة والبطاقات التابعة)، داعياً متعاملي البنك للمشاركة بالحملة التي تخضع لأحكام وشروط البنك، فكلما زادت حركات استخدام بطاقات "ماستركارد" في عمليات الشراء والتسوق الالكتروني زادت فرصة الفوز بالجوائز القيمة التي تعطي قيمة مضافة لهم وتعزز من ثقتهم بالبنك وخدماته المختلفة، الى جانب مميزات أخرى تقدم لمستخدمي بطاقة (ماستركارد الذهبية وماستركارد وورلد والبطاقات التابعة)؛ حيث يمكنهم المشاركة في برنامج إسلامي مكافآت (نقاطي) للحصول على نقاط فورية تستبدل بمكافآت نقدية، وذلك من خلال تطبيق إسلامي موبايل وإسلامي انترنت، كما يمكن لحملة بطاقات ماستركارد (تيتانيوم وورلد) المسافرين حول العالم الاستفادة من الدخول لأكثر من 1200 قاعة من قاعات رجال الأعمال في المطارات مجاناً، وذلك بواسطة تطبيق Mastercard Travel Pass، الى جانب المزايا العديدة الأخرى، كالحصول على خصومات في الفنادق حول العالم وتأجير السيارات.