"جورامكو" تعين ثوماس بيورندال رئيسا جديدا للدائرة التجارية

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أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، وتتخذ من عمان مقراً لها، عن تعيين ثوماس بيورندال بمنصب رئيس الدائرة التجارية.ويأتي انضمام بيورندال الذي يعد خبيراً في مجال الطيران، نظراً لما يمتلكه من سجل مهني حافل بالخبرة الواسعة والمتميزة في مجالي الصيانة والشؤون التجارية، التي اكتسبها عبر مسيرته الممتدة لما يزيد على أربعة عقود، ومن خلال المناصب القيادية التي تولاها في مؤسسات متنوعة في العديد من الدول حول العالم.وكان بيورندال قد تولى قبل انضمامه لفريق عمل "جورامكو"، منصب رئيس إدارة خدمات الصيانة الثقيلة لدى الخطوط الجوية السويسرية الدولية في زيوريخ، فيما شغل سابقاً لذلك منصب مدير خطوط الصيانة لدى الخطوط الجوية القطرية. ويتمحور دور بيورندال لدى "جورامكو" حول دفع نمو الدائرة التجارية، وتعزيز تجربة العملاء.وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بانضمام الزميل ثوماس بيورندال الذي يعد تعيينه لدينا إضافة نوعية لفريق الإدارة العليا، والذي نثق بكفاءته وقدرته على مواءمة خطط النمو الاستراتيجية لدينا وتحقيق أهدافها، بما يسهم في تقريبنا من تحقيق رؤيتنا وأهدافنا".