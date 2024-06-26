"جيمر جي".. شركة أردنية ناشئة تقتحم عالم الرياضات الإلكترونية

إبراهيم المبيضين

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عمان– اقتحمت شركة أردنية ناشئة عالم "الرياضات الإلكترونية" التي تعد من أسرع الرياضات الناشئة نموا في العالم في ظل تمتعها بشعبية كبيرة وارتفاع ملحوظ في أعداد البطولات واللاعبين والمشجعين.الشركة الأردنية الناشئة التي تحمل اسم "جمير جي" أسسها الرياديان الأردنيان راشد حدادين وعبد الرحيم هلال لتكون منصّة لبطولات الألعاب الإلكترونية تعمل على استقطاب جميع اللاعبين في الوطن العربي، لتقدّم منافسات يومية لألعاب مختلفة مع جوائز نقدية.ومن المتوقع أن تسجل هذه الصناعة إيرادات عالمية قد تناهز 4.3 مليار دولار للعب دور كبير فيها على مستوى المنطقة.وعرف المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة راشد حدادين "جيمر جي" أنها عبارة عن منصة ألعاب تنافسية تأسست في عام 2023 مستهدفة السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط، وقد جرى تسجيلها بشكل رسمي خلال العام الحالي.وقال حدادين الذي يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب والماجستير في إدارة الاعمال والتسويق "الشركة تقوم على موقع الكتروني على شبكة الانترنت ينظم بطولات يومية لأكبر الألعاب في العالم مثل "فورت نيت"، و"ليغ أف لجندس"، و " فالورنت" و "دوتا 2" و "برول ستارز"، حيث يجري الإعلان عن هذه البطولات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وتعرف الرياضة الإلكترونية على أنها "لعبة فيديو يتم لعبها كمسابقة يشاهدها الناس للمتعة"، كما أنها تعرف بأنها "عبارة عن لعبة أو منافسة أو نشاط يحتاج إلى جهد بدني ومهارة يتم لعبها أو القيام بها عبر الإنترنت وفقا للقواعد من أجل المتعة أو كوظيفة، وهي تعتمد على الجهد البدني والمهارة التقنية والإستراتيجية العالية والقدرة على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق للفوز في المنافسات المختلفة".وأوضح حدادين أن الشركة قامت ببناء خوارزمية تصنف اللاعبين بناء على مستوى المهارة ليصبح التنافس عادلا ويناسب جميع مستويات اللعب، لافتا الى ان جميع البطولات التي تنظمها الشركة عبر الإنترنت هي متاحة للمشاركة من أي مكان يتواجد فيه المستخدم.وأكد حدادين أن خطط الشركة تشمل إقامة أكثر من 500 بطولة يوميًا، والتوسع في جميع دول الشرق الأوسط ومن ثم التوسع على نطاق عالمي.ووقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع "زينك" مؤخرا اتفاقية رعاية ودعم لشركة "جيمر جي" بهدف المساهمة في تطوير أعمال الشركة وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها في السوق المحلي والإقليمي وصولاً إلى الأسواق العالمية،إلى ذلك، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة عبد الرحيم هلال أهمية دعم "زين الأردن" للشركة وخصوصا من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية ما يوفره من بيئة مشجعة للشباب الراغبين بتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وتمكينهم من المنافسة على المستوى الدولي، والوصول إلى فرص جديدة في عالم الرياضات الإلكترونية.وأشار إلى أهمية الاستثمارات التي استقطبتها الشركة خلال العام الحالي من ثلاث جهات لمساعدتها على التطوير والتوسع وهي صناديق "فلات سكس لابس"، "بروبيلر"، وصندوق "مارش هولدينغ"، لافتا إلى أن إيرادات شركة مثل "جيمر جي" تأتي من الاشتراكات للاعبين ومن الرعايات للبطولات.وأوضح هلال، الذي يحمل شهادة في الهندسة المعمارية، ان فكرة الشركة جاءت مع اهتمام المؤسسين وهوسهم منذ صغرهم بالألعاب حيث كان العثور على البطولات أمرًا صعبًا.وقال هلال "كنا نعلم أن اللاعبين يريدون المنافسة بطريقة سريعة ومريحة"، ولذلك اتجهنا لتأسيس هذه المنصة"، واستغلال الفرص في وقت تتوقع فيه الدراسات ان يبلغ عدد مستخدمي الرياضات الإلكترونية 856.5 مليون مستخدم بحلول عام 2028.وعن رأيه في بيئة ريادة الأعمال الأردنية قال هلال إنها "تعتبر من أكثر البيئات الواعدة في المنطقة، مع جود العديد الحاضنات والمسرعات التي تدعم وتطور الأفكار الريادية، من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم اللوجستي".بيد أنه أكد أن بيئة الريادة تواجه العديد من التحديات من أبرزها الوصول إلى التمويل، ومحدودية السوق، والحاجة الدائمة لتحسين وتطوير مهارات رواد الأعمال، وتحديات تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق التي قد تكون غير كافية لدعم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة.وبين هلال أن أكبر تحد يواجه أي شركة ألعاب هو قلة وعي ومعرفة شركات رأس المال الاستثماري بعالم الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية جيدًا، وبالتبعية تجد الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال صعوبة في العثور على التمويل لأفكارها أو إقناع المستثمر.