"حالة البلاد" يدعو لجدولة ديون القطاع السياحي

محمد أبو الغنم

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عمان- أوصى تقرير حالة البلاد الصادر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بضرورة جدولة ديون الجهات العاملة في القطاع السياحي المحلي.كما أوصى التقرير بتوحيــد الإجــراءات وتعليمــات الدخــول والخــروج من خلال المعابــر الأردنيــة كافة.ودعا التقرير إلى الاهتمــام بالسـياحة المجتمعيــة والمشــاريع الاســتثمارية الصغيــرة والمتوســطة الممولــة والمــدارة مــن خلال أبنـاء المجتمـع المحلـي.ونادى بضرورة إشـراك أبنـاء المجتمعـات المحليـة فـي إعـداد خطـط لتطوير السـياحة في مناطقهــم، فيما أظهر التقرير ضرورة رفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة للطــرق المؤديــة للمواقــع المســتهدفة والاهتمــام بالخدمــات العامـة.ودعا التقرير إلى تهيئـة المواقـع السـياحية والأثريـة كافة عبر وضـع لوحـات الشـرح والدلالـة حـول المعلومـات التاريخيـة التـي تظهـر أهميـة هـذه المواقـع.وذكر التقرير أن القطـاع السـياحي عـام 2022 شهد ارتفاعـًا ملحوظا فـي أعـداد الـزوار وأرقـام الدخــل الســياحي مقارنــة بعــام2021 ، إذ بلــغ إجمالــي أعــداد الســياح القادميــن إلــى المملكــة 5.1 مليـون سـائح مبيـت وليـوم واحـد، وبزيـادة مقدارهـا 2.7 مليـون سـائح عـلى عـام 2021 وبنسـبة نمـو بلغـت 114.1 % متجاوزا الأعـداد المتوقعـة فـي الإسـتراتيجية الوطنيـة للسـياحة للاعـوام (2021-2025)، التـي كانــت تشــير بالفتــرة نفســها إلــى قــدوم 1.250 مليــون ســائح.فــي حيــن بلــغ عــدد الأردنييــن المغادريــن لخـارج الـبلاد لغايـات السـياحة 1.4 مليـون شـخص فـي عـام 2022 ، وبنسـبة نمـو بلغـت 64.4 %.وأشار التقرير الى ان الدخـل السـياحي، وصــل فــي عــام 2022 إلــى مــا قيمتــه 4.1 مليــار دينــار بزيــادة مقدارهــا 2.2 مليـار دينـار عـن عـام 2021 وبنسـبة نمـو بلغـت 110.5 %.وقدر التقرير أن عدد العاملين في مختلـف الأنشـطة السـياحة يبلغ حوالـي 54,764 ألف شــخص فــي عــام 2022 بزيــادة مقدارهــا 5,555 شــخص عــلى عــام 2021 وبنســبة نمــو بلغـت 11.3 %.وتشـكل العمالـة غيـر الأردنيـة حوالـي 19.9 % فـي حيـن تشـكل الإنـاث مـن مجمـوع العامليـن مـا نسـبته 12.1 %.من جهته، أكد الخبير في قطاع السياحة عوني قعوار أهمية تنفيذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني التي ينادي بها القطاع منذ سنوات.وقال قعوار "جدولة الديون مهمة ويجب تطبيقها للقطاعات المتأثرة من العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف أن تهيئة وتجهيز البنية التحتية مطلب مهم وأساسي ويجب تطويره خاصة في المناطق التي فيها سياحة المغامرات والمسارات السياحية التي يجب أن تكون جاهزة ومهيأة باحتياجاتها الطبية والطرق المؤدية لها في ظل جمود الحركة السياحية التي تشهدها المملكة والعمل على تحسين البنية التحتية".وأشار قعوار إلى أهمية مشاركة أبناء المجتمع المحلي في البرامج السياحية وإعـداد خطـط لتطوير السـياحة في مناطقهــم لمعرفتهم المباشرة بحاجة القطاع في مناطقهم.وشدد قعوار على ضرورة توحيد الإجراءات وتعليمــات الدخــول والخــروج لكافــة المعابــر الأردنيــة نظرا لاختلاف الإجراءات بين المعابر.وركز على ضرورة تفعيل الشباك الواحد وتوحيد المرجعية ومنــح الموافقــات اللازمــة لعمــل المنشــآت السـياحية مــن خلال وزارة السـياحة لتسهيل عمليات جذب المستثمر وإقامة المشاريع دون تعقيد وهذه التوصية تعزز مكانة الاستثمار في المملكة وبيئة جاذبة له.وطالب قعوار الجهات الحكومية بتطبيق تلك التوصيات على ارض الواقع.كما طالب تدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي وارجاع برنامج استدامة لحماية المنشآت السياحية والعاملين فيها في ظل الكلف التشغيلية المرتفعة على القطاع في ظل تراجع الحركة السياحية بشكل ملحوظ.وقال عضو مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول ملف السياحة الوافدة محمود الخصاونة "نؤكد الحاجة الى ترتيب الملفات فيما يخص الأزمة التي تمر فيها المنطقة ككل والأردن بشكل خاص".وأكد الخصاونة أن نسبة تأثر القطاع السياحي تجاوز 90 % ونسبة الإلغاءات وصلت الى 100 % للحجوزات المشتركة بين الأردن ودول الجوار خاصة الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضاف "إلغاء الحجوزات إلى المملكة وصلت الى اكثر من 92 % وخاصة خلال الفترة الحالية التي يكون فيها الموسم ضعيفا أصلا وزاد ضعفه بسبب ظروف المنطقة الأمنية".وحول توصيات تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قال الخصاونة "إنها مطالب القطاع الخاص".وأكد حاجة القطاع لإعداد خطة تأهب يدا بيد مع الحكومة تساعد على تمكين السياحة في الأردن.