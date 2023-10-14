الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حرب الاحتلال على غزة.. زيادة بكلف الشحن وتلف منتجات

جسر الملك حسين - (أرشيفية)
جسر الملك حسين - (أرشيفية)
عمان – أكد خبراء في النقل البري والبحري وتخليص ونقل البضائع أن العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحركات البوارج في المياه الاقليمية الحق ضررا كبيرا في حركة التبادل التجاري في المنطقة وتسبب في زيادة الكلف وتلف بعض المنتجات الغذائية.اضافة اعلان
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن جميع القطاعات الاقتصادية والنقل تضررت نتيجة هذا العدوان إذ أن سلطات الاحتلال أغلقت جسر الملك حسين فيما لا يمر عبر معبر الشيخ حسين الا ما نسبته 10 % فقط من البضائع.
رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة أكد أن الصادرات الأردنية إلى مناطق السلطة الوطنية أو المستوردة من السلطة أو بضائع الترانزيت عبر جسر الملك حسين قد توقفت تماما بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال الجسر.
وبين أبو عاقولة أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى لـ10 % من الشاحنات بالعبور إلى الطرف الآخر للتفريغ عبر معبر الشيخ حسين واضطرت معظم الشاحنات إلى العودة، إذ لم يسمح إلا للشاحنات التي تحمل الزيتون وبعض المواد الكيماوية بالعبور.
وأكد أن البضائع الأردنية التي تدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو القادمة من الخليج إلى جانب واردات المملكة من الأراضي المحتلة والزراعات والصناعات المرتبطة بها تأثرت بشكل كبير حيث تلف جزء من البضائع إضافة إلى زيادة الكلف بسبب دفع رسوم أرضيات جراء إغلاق سلطات الاحتلال لجسر الملك حسين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن معبر الشيخ حسين كان مغلقا بشكل كامل من قبل سلطات الاحتلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء فيما تم فتحه الأربعاء بشكل محدود جدا ولبعض المنتجات فقط مثل الزيتون وبعض المواد الكيميائية.
وقال إن نحو 500 شاحنة عادة تعبر يوميا من خلال جسر الملك حسين بالاتجاهين.
من جانبه أكد نائب نقيب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات أن عدوان الاحتلال الاسرائيلي ألحق ضررا كبيرا بالتجارة وانسياب البضائع ومختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع النقل وتجارة الترانزيت عبر جسر الملك حسين كما ان البضائع التي يتم تصدريرها أو استيرادها عبر ميناء حيفا مرورا بجسر الشيخ حسين في حالة توقف ما زاد الكلف ايضا. 
من جهته، أكد امين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح أن حركة الشحن عبر ميناء العقبة طبيعية جدا، مشيرا إلى أنه ونتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والتحركات العسكرية في البحر الابيض المتوسط تم فرض رسوم إضافية ما رفع كلف التأمين على البضائع الصادرة والواردة من ميناء حيفا.
وبين الدلابيح أن احتساب آثار العدوان على حركة الشحن البحري يحتاج الى فترة لقياس مدى تأثيره.
وكانت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، حذرت من "تأثير كبير" ‏على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة إذا اتسع نطاق الأزمة في المنطقة.‏
وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في ‏المغرب، أن "العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، ‏بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب ‏الروسية في أوكرانيا".‏
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم ‏نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط.‏
وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة ‏السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار ‏الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.‏ 
وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8 بالمائة فقط عام ‏‏2023، مقارنة مع تقديراتها في نيسان التي بلغت 1.7 بالمائة.‏ 
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