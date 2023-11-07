حزمة المساعدات الأوروبية تعكس قوة الدبلوماسية الأردنية على الساحة الدولية

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- يعكس حصول الأردن على حزمة مساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي، قوة الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية وحضورها على الساحة الدولية.وشهدت العاصمة البلجيكية، أمس، الإعلان عن حزمة مساعدات أوروبية للأردن، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل، ولقائه قيادات من الاتحاد الأوروبي.وبلغ إجمالي قيمة المساعدات من منح وقروض نحو 902.4 مليون يورو، جرى التوقيع على أربع منح منها، فيما سيتم التوقيع على باقي الاتفاقيات، ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024.وأكد هؤلاء الخبراء بأن هذه المساعدات سيكون لها أثر إيجابي على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسن مؤشراته على المديين القصير والمتوسط، إضافة إلى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في المملكة وتمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للاجئين السوريين وتطوير البنية التحتية.وجرى أمس توقيع أربع اتفاقيات منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي وقعها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فيما وقعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي المفّوض الأوروبي المكلف بالجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فارهيلي.وعلى هامش زيارة جلالة الملك إلى بروكسل توزعت حزمة مساعدات للأردن من قبل الاتحاد والبالغة 902 مليون يورو وتضمنت هذه المساعدات مشاريع وبرامج تتماشى مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 105.4 مليون يورو، إضافة إلى منح لمساعدة الأردن في الاستجابة لأزمة اللجوء السوري بقيمة (90) مليون يورو.وتضمنت الاتفاقيات، تخصيص منحتين لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً للأمن المائي الأردني، إذ بلغت المنحة الأولى (50) مليون يورو، فيما بلغت المنحة الثانية (47) مليون يورو.أما المنحة الثالثة بقيمة (65) مليون يورو فقد خُصصت لبرنامج دعم ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، وهي موجهة كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة بهدف المساعدة في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الخاص، وتطوير وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة فرص الباحثين عن عمل من الشباب الأردنيين، عبر مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وخلق فرص عمل مستدامة لهم، بالتركيز على القطاعات المبتكرة مثل الصناعات الخضراء والرقمية.فيما المنحة الرابعة والتي تصل قيمتها إلى (45) مليون يورو فقد خصصت لبرنامج دعم التعليم الشامل والعادل والنوعي للاجئين السوريين والأطفال والشباب الأردنيين، وهي موجهة لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة، وكذلك دعم تنفيذ أنشطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير فرص التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني للاجئين السوريين والأردنيين لتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية ومعيشية وبالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية وتدريبية أردنية.وسيجري التوقيع على باقي اتفاقيات المساعدات (من المنح والقروض) المقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (695.4) مليون يورو، وذلك ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024، حيث ستخصص هذه المساعدات لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، والتي تشمل منحا في إطار التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بقيمة (105.4) مليون يورو لمشاريع وبرامج تتماشى مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ومنحا لمساعدة الأردن في الاستجابة لأزمة اللجوء السوري بقيمة (90) مليون يورو.كما ستتضمن هذه المساعدات قرضين تنمويين من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (500) مليون يورو في إطار تعزيز التعاون بين الأردن والبنك، بحيث يُخصص الأول وقيمته (100) مليون يورو لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والثاني بقيمة (400) مليون يورو لدعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال برنامج لتعزيز الأمن المائي في الأردن والتكيف مع المناخ.وسيتم الصرف من هذه المساعدات بناء على خطط عمل المشاريع ذات العلاقة خلال فترة 3 – 4 سنوات. وأكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة بأن حصول الأردن على هذه الحزمة من المساعدات يعكس الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الأردن بالاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن لهذه المساعدات أهمية بالغة، تكمن بأنها تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للاقتصاد الوطني وما يحيط به من تحديات جمة فهو بأمس الحاجة إلى هذا النوع من المساعدات.وبين المخامرة بأن هذه المساعدات سيكون لها انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي في المديين القصير والمتوسط، إضافة إلى أنها ستساهم في تحسين وإعادة هيكلة البنية التحتية التي تعرضت للاستنزاف نتيجة لأزمة اللجوء السوري.من جانبه قال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري بأن توقيع هذا الحجم من المنح يؤكد على قوة الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية وحضورها على الساحة الدولية والذي يوازي الدبلوماسية السياسية الأردنية التي تحظى بقبول وتقدير كبيرين في مختلف دول العالم.وأوضح الحموري بأن هذه المنح من شأنها أن تساعد في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني إضافة إلى المساعدة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المرصودة في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا بأن الاستفادة من هذه المنح تحقيق الغاية المرجوة منها.إلى ذلك أكد المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة بأنه سيكون لهذه المنح أثر جيد على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة لا سيما قطاع المياه والبنية التحتية، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتطوير ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة.وشدد زوانة على أنه في ضوء عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة ومخاطرها الجلية على المنطقة برمتها، فإننا نحتاج لإدارة عامة واقتصادية تمكنننا من المضي بشكل أسرع نحو الإصلاح الاقتصادي، داعيا إلى أهمية رفع كفاءة الإنفاق وزيادة حجم الاعتماد على الذات.من جانبه اتفق استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه بأن توقيع هذا الحجم من المساعدات يؤكد على قوة الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية.وأوضح الحموري بأن هذه المنح من شأنها أن تساعد في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني إضافة إلى المساعدة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المرصودة في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا بأن الاستفادة من هذه المنح يتطلب حسن إدارتها وتوجيهها لتحقق الغاية المرجوة منها.