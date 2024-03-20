خبراء: تقليد الأفكار في الريادة أمر طبيعي شريطة التطوير

إبراهيم المبيضين

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عمان – الفكرة هي الأساس لأي شركة ناشئة تبنت منهج الريادة، وبصرف النظر عن كون الفكرة ابتكارية أو نسخا لفكرة موجودة ومطبقة، فالعامل الحاسم بحسب الخبراء هو التنفيذ وملاءمة الفكرة للسوق وسدها حاجة فعلية عند الناس، وهو الأمر الذي يسهم في نجاح الريادي ويبعده عن مفهوم " التقليد الأعمى" الصرف.كثيرة هي الشركات الناشئة التي قامت أصلا على مفهوم " النسخ واللصق" أي تقليد فكرة موجودة في الأصل، محليا وعربيا وعالميا، وكثير منها نجح وتوسع واستمر في العمل لأن القائمين عليها استطاعوا رغم نسخهم لفكرة موجودة أن يطورا عليها ويضيفوا لها ميزة تنافسية تلائم أسواقهم، وهي الأمور التي تعتبر من عوامل نجاح أي شركة ناشئة بحسب خبراء اعتبروا مفهوم " النسخ واللصق" في ريادة الأعمال أمرا طبيعا شريطة التطوير على الفكرة.وضرب الخبراء أمثلة كثيرة على هذا المفهوم والسلوك في ريادة الأعمال، فكم شركة خرجت لتطبق فكرة النقل التشاركي نسخا عن فكرة " شركة اوبر" العالمية، وكم متجرا إلكترونيا طبق نموذج شركة " أمازون "العالمية، وغيرها العشرات من الأمثلة مثل تطبيقات توصيل الغاز وتوصيل الطلبات والدراي كلين، وتطبيقات التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي، وكم شركة ناشئة أردنية وعربية قدمت محتوى عربيا لتلائم السوق السوق العربية بناء على فكرة أجنبية موجودة، ولكن العبرة في النهاية هي في " التنفيذ" والتطوير على ما هو موجود.ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.الخبير في مجال ريادة الأعمال محمد الإفرنجي يرى أن مسألة النسخ واللصق أو تقليد الأفكارفي إنشاء الشركات الناشئة ليس بالأمر الغريب، فموضوع ريادة الأعمال كما يرى الإفرنجي ومدى نجاح الشركة يعتمد في الأساس على " حل مشكلة وسد حاجة في أي قطاع كان"، حتى لو نسخت الفكرة من فكرة قائمة في دولة أو قارة أخرى.كما يرى الإفرنجي من خبرته في المجال ان هناك ما هو أهم من كون الفكرة سواء كانت مبتكرة من الصفر أو نسخا عن أفكار موجودة، هو الريادي نفسه وشخصيته وما يمتلك من الإصرار والمثابرة لتطبيق الفكرة على أرض الواقع.وقال :" ما الفائدة إذا كانت الفكرة فريدة من نوعها ولا يقودها ريادي يستطيع التنفيذي ويمتلك الصبر والإصرار على مواجهة التحديات، فالريادي الذي لا يمتلك ميزة الجلد والإصرار سيقع من أول مطب حتى لو كانت فكرته الأكثر فرادة على الإطلاق".وأكد بأن الريادي مهما كانت الفكرة عليه عمل دراسة للسوق من كل جوانبها، ولمن سيوجه هذه الفكرة من حيث المنطقة الجغرافية وشرائح المستهلكين المستهدفين وفئاتهم العمرية ودخولهم وتفضيلاتهم، والاستمرار في تطوير الفكرة وأحيانا تغييرها إلى مسار آخر في حال تطور السوق وتغير تفضيلات المستهلكين".وقال الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو إن "النسخ واللصق" مفهوم شائع قديم جديد، ولا يعتبر سلوكا سلبيا في منظومة ريادة الأعمال ففي النهاية الأمر يتعلق بـ"بزنس" يجب عليك تطويره وجعله يجلب الإيراد.وأكد قناديلو بانه في عالم ريادة الأعمال العبرة في إيجاد وتنفيذ فكرة"تسد وتلبي احتياجات في السوق".وبين أن الريادي قد ينسخ فكرة عالمية تتواجد في دولة أجنبية ولكنه يطوعها لخدمة سوق عربية أو محلية، ويضيف عليها المحتوى العربي والمحلي والطابع العربي والمحلي، وهذا فيه ابتكار".وأشار إلى أن المعادلة ليست بالسيئة ولكن شريطة أن تكون مكتملة : "انسخ، ثم الصق، ثم ابتكر وطور".وأكد أنه بصرف النظر عن كون الفكرة جديدة أو موجودة يجب على الريادي أن يتعلم ويتدرب على موضوع "التفكير التحليلي"، والذي يقوم على مهارات جمع المعلومات وتحليليها واستخراج نتائج يمكن أن يبني عليها لصالح الفكرة والمشروع الريادي.وأوضح قائلا بأن على الريادي لدى وصوله إلى فكرة ما جديدة أو ابتكارية أن يعمل على دراسة السوق والمنافسة وحاجات العملاء واختبار المنتج ومن ثم المضي قدما في الرحلة.ومن جانبه أكد الريادي الأردني منير النوري أن افكار معظم الشركات الناشئة مأخوذة ومبنية على أفكار مطبقة في السوق المحلية أو العالمية وهذا ليس خطأ على الإطلاق في عالم مفتوح بفضل الإنترنت، حيث امكننا الاطلاع على الأفكار والتجارب في كل أرجاء العالم، وبالتالي بما أنك أردت التوجه إلى ريادة الأعمال فيمكنك ان تأخذ الفكرة بشكلها العام وتبدأ بملاءمتها لمحيطك والسوق الذي تتواجد فيه وأن تطور عليها وتبني عليها وتعدل عليها بحسب حاجة هذه السوق.ويرى النوري، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 15 عاما في مجال ريادة الأعمال بأنه بصرف النظر عن كون الفكرة " فريدة" من نوعها أو كانت"منسوخة" من فكرة موجودة، فإن ثمة عوامل تحكم نجاحها واستمرارها لعل أهمها أن تكون الفكرة فعالة وتحل مشكلة في المحيط أوالسوق الذي تتواجد فيه.وأكد النوري، الذي أسس سابقا ثلاث شركات ريادية في مجالات التعليم والتدريب، أن الفكرة أيضا يجب أن تكون قابلة للتوسع محليا وعربيا وحتى عالميا وخاصة أن السوق المحلية صغيرة ومحدودة ويجب أن تكون قادرة على تحقيق العائد أو الإيراد.ولكن النوري قال إن أهم العوامل التي يمكن أن تكون حاسمة هو اختيار الوقت المناسب لإطلاق وتطبيق الفكرة، فإذا كانت كل العوامل السابقة متوافرة ولم تختر الوقت المناسب لإطلاق الشركة وتنفيذ الفكرة فإن الفشل سيكون اقرب إلى الريادي.وأشار إلى أنه ليس شرطا أن تكون الشركة تقنية خالصة ولكن يجب أن تطوع التكنولوجيا الحديثة في عملها لأن ذلك يوصلها إلى جمهور أكبر ويسهل تقديم الخدمة أياً كانت وفي أي قطاع كان وكل ذلك يعطيها فرصا كبيرة للتوسع والنمو مستقبلا، مسترشدا بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تغيير في كل القطاعات وفي طريقة عمل الشركات حتى الشركات الناشئة وأفكارها.