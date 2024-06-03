خبراء: لا يمكن مواجهة البطالة بدون نمو اقتصادي مستدام

تيسير النعيمات

عمان– اعتبر خبراء اقتصاديون أن معدلات البطالة ما زالت تراوح مستويات مرتفعة في البلاد في ظل تواضع معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

وأكد الخبراء أن السيطرة على معدلات البطالة تتطلب تحقيق معدلات نمو تناهز مستويات 7 % وهو أعلى من مستويات النمو المتحققة في السنوات الأخيرة التي بقيت تحوم حول 2 %.

وأظهر التقرير الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة للربع الأول من العام الحالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة بلغ 21.4 % خلال الربع الأول من عام 2024 بانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023.

وأشار الخبراء إلى أن معدل البطالة تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب ثبات نسب النمو الاقتصادي عند مستويات منخفضة، مؤكدين أن لا حل لمشكلة البطالة دون تحقيق نسب نمو اقتصادي تفوق7 %.

ودعوا إلى تحفيز الاقتصاد من خلال إزالة المعيقات أمام الاستثمار سواء التشريعية والبيروقراطية وارتفاع كلف الطاقة والضرائب لا سيما ضريبة المبيعات، مؤكدين أهمية الاستقرار التشريعي للاستثمار.

وزير تطوير القطاع العام والخبير الاقتصادي ماهر المدادحة أكد أن ضعف معدلات النمو الاقتصادي من أهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة، إذ إن ارتفاع معدلات البطالة مؤشر على ضعف النمو الاقتصادي"مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تحقيق نسب نمو لا تقل عن 7 % لتخفيض معدلات البطالة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الذين يدخلون للبحث عن العمل سنويا.

وبين المدادحة وجود رابط قوي بين معدلات البطالة ونسب الفقر.

ودعا إلى اللجوء لزيادة وتشجيع الاستثمار وإزالة المعيقات التشريعية والبيروقراطية وكلف الطاقة المرتفعة وارتفاع الضرائب للتغلب على شح الموارد وللوصول إلى نسب نمو تمكن من الحد من معدلات البطالة المرتفعة والحد من نسب الفقر المتزايدة.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن معدل البطالة تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، إذ كان عام 2014 نحو 11.5 % ليصل إلى نحو 22 % " وهذه إشكالية كبيرة على الرغم من أن حجم الاقتصاد ارتفع، إلا أن

حجم النمو الاقتصادي ثابت ومنخفض، وهذا لا يؤدي إلى إيجاد فرص عمل، معتبرا أن هذا من أهم أسباب ارتفاع معدل البطالة.

ويرى عايش أن محدودية القطاعات الاقتصادية بدون تنويع ولا إضافة يسهم بمحدودية الفرص "ومع زيادة القادمين لسوق العمل يرتفع معدل البطالة".

وبين أن انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وثباتها مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي يؤشر إلى تفضيل المواطنين المنتجات المحلية على الأجنبية، وانعكس ذلك إيجابا على معدل البطالة وأنه لا تأثير سلبيا لحملات المقاطعة على معدل البطالة بل إيجابيا.

وبين أن سوق العمل يعتمد على الشهادات الدنيا الثانوية العامة وما دونها أي أنه لا يتطور تقنيا ومعرفيا ليستوعب خريجي الجامعات وهذا ما يزيد من معدل البطالة.

وبلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.8 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 61.5 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و37.9 % كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

ويرى عايش أن سوق العمل ما زال مناهضا للمراة بارتفاع معدل البطالة للإناث، فيما انخفضت للذكور موضحا أن سوق العمل يميز بين الوظائف للذكور والإناث والأخطر أن الإناث لا يجدن فرص عمل خصوصا خريجات الجامعات، مشيرا إلى وجود خلل في سوق العمل من حيث الجنس والوظائف المتوفرة والمستحدثة.

ودعا عايش إلى تفسير ارتفاع المشاركة الاقصادية للذكور والإناث فيما انخفض معدل البطالة للذكور بينما ارتفع للإناث.

وأشار إلى المشتغلين بأجر بين الذكور وفق التقرير، ما يعني أنهم يعتمدون على الراتب بينما كانت النسبة أعلى بين الإناث وهذا يعني أن نحو 15 % من الذكور يملكون مؤسسات خاصة مقابل 5 % للإناث ما يستدعي إعادة النظر في التشريعات والسياسات الاقتصادية.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1 % وذلك للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 33.3 % للربع الأول من عام 2023.

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كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.7 % للربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 53.3 % للربع الأول من عام 2023. فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 15.5 % وذلك للربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 13.7 % وذلك للربع الأول من عام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 1.8 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20.0 %.

من جهته يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أن التغير الطفيف في معدل البطالة لا يعني كثيرا مع مراعاة هامش للخطأ أعلى من نسبة انخفاض معدل البطالة.

وبين الحموري أن البطالة حسب قانون "أوكون" مرتبطة بمعدل النمو الاقتصادي، وبما أن النمو يراوح مكانه فان معدل البطالة ايضا يراوح مكانه.

وطالب الحموري الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعيدا عن البيروقراطية واستقرار التشريعات ذات العلاقة، وتخفيف كلف الإدارة العامة من خلال الحد من المؤسسات المستقلة وزيادة الصادرات، وتفعيل دور السفارات لفتح أسواق جديدة ورفع تنافسية الاقتصاد من خلال خفض كلف الإنتاج من الطاقة والنقل، وإعادة النظر في العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات.

ويرى الحموري أن المجتمع الأردني بعاداته وتقاليده يعطي الأولوية لعمل الذكر على الأنثى لأنه يحقق مصلحة الأنثى في تكوين الأسرة.

