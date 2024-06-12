 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطة رقابة حكومية على الأسواق خلال "الأضحى"

أضاحي
خراف في أحد مواقع ذبح الأضاحي في عمان - (أرشيفية)
عمان- بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، بتنفيذ خطة رقابية مشددة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الناطمة للأسواق، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلن المستشار الإعلامي للوزارة ينال البرماوي.اضافة اعلان
وأوضح البرماوي، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن عمليات الرقابة على الأسواق مستمرة طوال العام، غير أن الوزارة تقوم بتكثيف علميات الرقابة في مثل هذه الأوقات التي تشهد عادة ارتفاعا بمعدلات استهلاك سلع غذائية وأساسية.
وبين البرماوي أن الخطة تتضمن تركيز جهود الرقابة على محال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز للتأكد من عمل المخابز المناوبة وتوفيرها الخبز، وإعلان الأسعار والالتزام بالأسعار المحددة، وكذلك أماكن بيع الأضاحي والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، فيما تشمل أيضا محطات بيع المحروقات والغاز ومحال بيع الألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية.
وأشار الى أن خطة الرقابة تتضمن، أيضا، التركيز على محال بيع اللحوم والدواجن الطازجة والنتافات، والتأكد من مدى الالتزام بإعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة ومدى توفرها في الأسواق، إضافة إلى محال بيع الحلويات والسكاكر للتأكد من التقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومطابقة الأوزان المثبتة على عبوات البيع مع بطاقة البيان، والتأكد من التنزيلات والترويج والتصفية والعروض وفقا للتعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.
وأكد البرماوي أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن توفير جميع السلع داخل السوق المحلية.
وأشار البروماي إلى أن عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق تمتد حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك وتشمل جميع محافظات المملكة، منوها إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يحدث خللا في مجريات السوق.
وجدد البرماوي التأكيد أن تشريعات ضبط الأسواق التي تمتلكها الوزارة تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار، وهي تتضمن بنودا صارمة لضبط السوق، منها تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، وهنالك عقوبات مالية وأحكام بالحبس.
ودعا البرماوي، المواطنين، إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06 وهواتف المحافظات وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على "فيسبوك"، وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.
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