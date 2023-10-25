الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خطة عمل واستراتيجية جديدة في اقليم البترا

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خطة عمل واستراتيجية جديدة في اقليم البترا
ناقش مجلس المفوضين في سلطة اقليم البترا عدد من المواضيع والمشكلات الموجودة في الإقليم والمنطقة بشكل عام، ووضع خطط عمل واستراتيجيات للنهوض بالسلطة.
وأكد رئيس سلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات ، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى السلطة على ضرورة التشاركية والتنسيق للتغلب على الصعوبات وبذل جهود إضافية للنهوض بالسلطة والخدمات التي تقدمها لكافة الجهات والمجتمعات المحلية وزوار المدينة الأثرية على حد سواء.اضافة اعلان
واشار البريزات،  إن المجلس سيضع خطط للعمل عليها خلال الفترة المقبلة والتركيز على العديد من الجوانب فيما يخص العملية السياحية وتوفير تجربة سياحية مناسبة لزوار البترا والبنية التحتية والإهتمام بالاستثمار والعديد من الجوانب الأخرى.
وقال ،أن التعامل بإيجابية وبشكل بناء مع المشاكل الموجودة في الإقليم حيث تحتاج المرحلة المقبلة لإحساس عالي بالمسؤولية والعمل بجدية تجاه كافة القضايا والخدمات التي تقدم من قبل السلطة.
وأضاف البريزات ،إلى أهمية تعزيز ثقة المجتمعات المحلية في البترا بالسلطة وإيجاد بدائل للعمل في القطاع السياحي والإعتماد على قطاعات أخرى رديفة للسياحة.
وشدد ، على ضرورة وضع حد للمخالفات الموجودة في الموقع الأثري والحفاظ عليه كموقع تراث عالمي وله مكانته على خارطة السياحة العالمية ويعتبر وجهة عالمية ونحن مؤتمنون عليه نيابة عن العالم. 
واوضح  البريزات،  إلى ضرورة حل المشكلة التنموية في قرية أم صيحون والاكتظاظ السكني فيها بالتعاون والتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية من خلال وضع خطط عمل مناسبة لكافة الجهات بما يضمن تنمية شاملة مستدامة وإيجاد حلول على أرض الواقع.
وفي سياق متصل  ناقش مجلس اقليم البترا  مع جمعية أصحاب الفنادق السياحيه في البترا أهم التحديات التي يواجهها القطاع الفندقي في المنطقةوالتركيز على تطوير خدمة المنتج الفندقي والرقابة على المنشآت غير المرخصة، وبذل جهود إضافية من كافة الجهات.
وقال رئيس سلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات،  إن السلطة تسعى لتطوير وتحديث خططها وإعادة تنظيم العملية السياحية بشكل كامل في البترا وزيادة التشاركية مع كافة الجهات المحلية والدولية والمجتمعات المحلية في البترا بكافة تجمعاتها.
واضاف ، البريزات إلى ضرورة تقديم الخدمات المناسبة لزوار مدينة البترا وتوفير سبل الراحة لهم من قبل كافة الجهات في المنطقة سواء الحكومية أو الخاصة وحتى المجتمعات المحلية بما يعطي مدينة البترا مكانتها المناسبة على خارطة السياحة العالمية.
ويأتي اللقاء ضمن الجهود المبذولة للتواصل مع القطاع السياحي والمحلي في المنطقة ولتعزيز وفتح آفاق تعاون جديدة للسلطة مع عدد من الجهات في المملكة النهوض بالسلطة وتحقيق أهدافها، والإطلاع على مهام الشركاء من الجهات المحلية.
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