الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال أقل من عام.. سعر البنزين في سوريا يرتفع 600%

دمشق
دمشق

رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية أسعار بعض المشتقات النفطية، اليوم الإثنين، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين.


وبموجب النشرة الجديدة فقد أصبح سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" 12500 ليرة سورية بعد أن كان 12 ألفاً، وارتفعت أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية (من دون الدعم) إلى 100 ألف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي إلى 190 ألف ليرة.

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وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، والرئيس الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، أن سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" ارتفع بنسبة 600% منذ شهر آب 2023 وحتى شهر نيسان 2024.


وفي 16 آب 2023 ارتفع سعر بنزين "أوكتان 90" من 3000 ليرة سورية إلى 8000 ليرة، كما ارتفع بنزين "أوكتان 95" إلى 13500 ليرة بدلاً من 7600 ليرة. وكالات


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