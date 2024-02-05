دراسة: العطاءات الحكومية ورفع الوعي أساس زيادة شراء المنتج الوطني

طارق الدعجة

عمان-أكدت دراسة صادرة عن دائرة الدراسات والإستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن أهمية تعزيز الوعي بشراء المنتج الوطني من خلال تبني ودعم حملة صنع في الأردن من مختلف الجهات المعنية بالإضافة إلى التركيز على إظهار أهمية الصناعة الوطنية بمختلف المراحل الدراسية والجامعية.

وأشارت الدراسة التي حصلت"الغد" على نسخة منها إلى أهمية اتخاذ إجراءات للحد من المستوردات ذات البديل الوطني من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل الأدوات اللازمة بالإضافة إلى تطبيق الفحص من طرف ثالث وخاصة على مستوردات الغذائية.

وشددت الدراسة التي حملة عنوان " أهمية شراء المنتج الوطني" على أهمية تعزيز حصة الصناعة بالعطاءات والمشتريات الحكومية من خلال رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتج الوطني بمناقصات الشراء الرسمية وتخصيص حصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل أدوات الرقابة على مختلف الجهات الحكومية لتطبيق ذلك.

وأشارت الدراسة إلى مزايا شراء المنتج الوطني للقطاعات الاقتصادية في مقدمتها الابتعاد عن مخاطر اختلالات سلاسل التوريد وتلبية أكبر لتفضيلات المستهلكين والتجار داخل السوق المحلية بالإضافة إلى سرعة التوريد واقتصار الوقت وكلف الشحن والتخليص.

وأظهرت الدراسة انعكاسات شراء المنتج المحلي على الاقتصاد الوطني منها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني إذ إن كل دينار يتم انفاقه على شراء المنتج الوطني ينعكس منه بمقدار 80 قرشا على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والإستراتيجي من خلال تعزيز الاعتماد على الذات وبالتالي تعزيز الأمن الإستراتيجي الغذائي والدوائي وغيرها من المنتجات الهامة.

كما بينت الدراسة أن شراء المنتج المحلي ينعكس أيضا على تعزيز وتطوير الاستثمار من خلال تحفيز المصانع على الاستمرارية، وتطوير المنتجات وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تنشيط قطاعات مختلفة جراء الترابطات الأمامية والخلفية للقطاع وعلاقته المباشرة بتحريك عدد من الأنشطة الاقتصادية مثل النقل والزراعة.

وبحسب الدراسة فأن شراء المنتج الوطني ينعكس كذلك على خفض العجز التجاري من خلال تخفيض المستوردات وتغطية المنتج المحلي وتعزيز الاحتياطي من العملات الاجنبية، بالإضافة إلى دعم إيرادات الدولة في ظل أن كل دينار إنتاج يرفد الخزينة بما يقارب 10 قروش كضرائب ورسوم بالإضافة إلى ضريبة المبيعات.

وأكدت الدراسة أن المنتج الوطني يعزز الأمن الاقتصادي والإستراتيجي، في ظل أن 65 % من الإنتاج القائم مبيعات محلية و45 % حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية، ما إن القطاع بمثابة صمام آمان وقت الأزمات والقدرة على تلبية احتياجات السوق وضمان عدم انقطاع السوق من أي سلعة أساسية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية ومستلزمات التعبئة والتغليف والمنتجات الكيميائية.

ولفتت الدراسة إلى أن 7 قطاعات صناعية تجاوزت نسبة تغطيها لاستهلاك السوق المحلية النصف وهي الصناعات التعدينية بنسبة 99.8 % والصناعات الإنشائية بنسبة 82.2 % والتعبئة والتغليف بنسبة 77.2 % ووالصناعات الكماوية بنسبة 73.9 % ، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية بنسبة 64.7 % والصناعات العلاجية واللوزام الطبية بنسبة 59.4 % والصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 53.2 %.

واكدت الدراسة أن القطاع الصناعي يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إذ يشكل 25 % من الناتج المحلي الإجمالي و 44 % من الإنتاج المحلي بصورة مباشرة وغير مباشر و 94 % من الصادرات الوطنية بالإضافة إلى تشغيل 268 ألف عامل وعاملة واستحواذ القطاع على 70 % من إجمالي الاستثمارات المتدفقة خلال العقد الأخير.

وبحسب الدراسة فان كل دينار ينفق في الصناعة يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بمقدار 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني عدا عن القيمة المضافة التي توفرها عمليات الصناعة الإنتاجية بنسبة 45 % بالإضافة إلى وجود 1500 سلعة متنوعة تنتج بالأردن.

ولفتت الدراسة إلى انعكاسات شراء المنتج الأجنبي، إذ إن كل دينار يتم إنفاقه على على البضائع المستوردة يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بنسبة 30% من قيمته بينما يذهب الباقي لبلد المنشأ، بالإضافة إلى خسارة الخزينة عوائد مالية في حال وجود اتفاقيات تجارية مع بلد المنشأ علما الغالبية العظمى من المستوردات معفاة عدا عن ضعف القدرة على توفير فرص عمل، إذ إن متوسط عدد الفرص المستحدثة في المنشأة الاقتصادية 3 عمال فقط بينما بالصناعة أكثر من 13 عاملا.

وبحسب الدراسة فأن انعكاسات شراء المنتج الأجنبي يؤثر أيضا على تفاقم العجز التجاري واستنزاف احتياطي المملكة من العملات الاجنبية عدا عن الضعف الاقتصادي والإستراتيجي، إذ إن يقلل الاعتماد على المستوردات من منعة الاقتصاد ويغزز التهديدات وقت الأزمارات.

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