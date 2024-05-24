دعم خمس شركات أردنية ناشئة في قطاع التقنية المالية

إبراهيم المبيضين

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عمان – وقعت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أخيرا اتفاقيات مع خمس شركات أردنية ناشئة في مجال التقنية المالية " الفينيتك" لتسريع نموها ومساعدتها على التوسع.وتم توقيع الاتفاقيات من خلال مركزها للتكنولوجيا المالية "جوين"، بصفتها حاضنة أعمال، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " الجي اي زد".وأكدت جوباك في ردها على اسئلةلـ" الغد" أن توقيع الاتفاقيات مع الشركات الخمس الناشئة المتخصصة في مجال التقنية المالية سيؤهلها لدخول تحدي "Race to Reach " الذي ينعقد بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال مشروعها: "مناهج مبتكرة للشمول المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم بيئة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن وتسهيل وصولها للخدمات المالية الرقمية.وأوضحت " جوباك" أنه جرى اختيار الشركات الخمس الناشئة من بين 7 شركات ناشئة تعمل في مجال التقنية المالية كانت قد شاركت من برنامج الاحتضان الذي ينظمه مركز " جوين" لدعم وتأهيل الشركات الناشئة في مجال " الفينتيك".وأكدت أن الشركات التي ستشارك في التحدي ستكون أمام فرصة للحصول على جوائز مجموعها 100 ألف دينار لاستهداف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلولها.وبينت انه في إطار هذه الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الخمس تم تصميم أطر العمل للمراحل القادمة، حيث سيطلب من الشركات خلال الأشهر الستة القادمة بناء قاعدة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تساعدها على النمو وتوسيع إطار عملها.وستوزع قيمة الجوائز على أساس مراحل العمل التي تعتزم هذه الشركات إنجازها بما فيها عدد العملاء المسجلين الجدد، والشراكات الموقعة.ويعمل مركز التكنولوجيا المالية "جوين" على خدمة رواد التكنولوجيا المالية بكافة فئاتهم والتي تشمل مؤسسي الشركات الناشئة، وطلاب الجامعات، وأصحاب الأفكار في مجال التكنولوجيا المالية. ويسهل المركز وصول هذه الفئات إلى خدمات البنية التحتية والخبراء والأسواق والتمويل وبناء الشراكات.ويأتي تحدي " Race to Reach" تجسيدا لدور المركز في تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل بعد إتمام برنامج الاحتضان الذي استفادت فيه الشركات الناشئة من كافة خدمات المركز.وتم إطلاق مركز التكنولوجيا المالية "جوين" في تشرين الأول(أكتوبر) 2022، وهي وحدة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل جوباك أسست بتعهد لتحديث الاقتصاد الأردني وقيادة التحول الرقمي في قطاعاته.