السبت 08 تموز 2023
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دعوات لمضاعفة مخصصات الرقمنة عالميا

الرقمنة والتحول الرقمي
الرقمنة والتحول الرقمي
عمان- أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أخيرا أهمية تركيز الجهات الحكومية وغير الحكومية على عمليات التحول الرقمي في القطاع الحكومي وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة كوسيلة للتنمية الاقتصادية.اضافة اعلان
ودعا الاتحاد إلى تخصيص 100 مليار دولار بحلول عام 2026 لتسريع الرقمنة على الصعيد العالمي. 
وأصدر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) نداء على الصعيد العالمي يدعو فيه إلى زيادة قيمة التعهدات الرامية إلى رقمنة العالم من 30 مليار دولار في الوقت الراهن إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2026.
ويتضمن النداء الصادر عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركيز على رفع مستوى الموارد اللازمة للتحول الرقمي في أقل البلدان نموا (LDC) في العالم.
وتعرف الأمم المتحدة أقل البلدان نموا بأنها بلدان ذات مستويات دخل منخفض وتواجه عوائق هيكلية شديدة أمام التنمية المستدامة. 
وبين الاتحاد في تقرير له ان التكنولوجيا في مقدمة جدول الأعمال العالمي، ولكن منافع التكنولوجيا الرقمية ما تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى عدد كبير جدا من الناس، مؤكدا أهمية رقمنة العالم بطريقة هادفة ومستدامة، و اتخاذ إجراءات لتسريع التحول الرقمي للجميع. 
ويمكن تعريف التحول الرقمي أنه عملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، الأمر الذي من شأنه تغيير كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها وكيفية تقديمها للقيمة المضافة وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة، كما وتشمل العملية التغيير في رؤية القيادة وطريقة التفكير وتشجيع الابتكار وطرح نماذج الأعمال الجديدة، بما في ذلك رقمنة الأصول وزيادة توظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة متلقي وطالبي الخدمة وأصحاب المصلحة.
في الأردن كان تقرير لـ"الاسكوا، اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اظهر أن المملكة تقدمت إلى المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة". 
وتقدم الأردن مرتبتين مقارنة بموقعه في التقرير الذي يقيس مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في ثماني عشرة دولة عربية، عندما احتل وقتها المرتبة السابعة عربيا.
ووفقا للتقرير، فقد تصدرت الدول الخليجية الترتيب في المؤشر الذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية ( ركائز)، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى، تلتها قطر والإمارات العربية المتحدة، فعمان، فالأردن.
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