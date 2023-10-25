دعوات لوقف الإعلان عبر وسائل التواصل الداعمة للاحتلال

"تجارة الأردن" تتبرع بنصف مليون دينار لدعم أهالي غزة
بينما تتعالى أصوات مقاطعة كل من يدعم الكيان الصهيوني المحتل، دعا مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أمس، خلال مؤتمر صحفي، القطاع التجاري الأردني والعربي والإسلامي، لوقف حملات الترويج والدعاية لمنتجاتهم عبر أي وسيلة تواصل اجتماعي تنحاز للإجرام الإسرائيلي.
وحث المجلس، جميع غرف التجارة، على الاستمرار في حملاتها والإعلان عن يوم مفتوح لجمع التبرعات من القطاع التجاري في مقر غرفة تجارة الأردن، وتأكيد إرسال كل الدعم عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وتشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تنفيذ هذا الواجب.
وقرر المجلس تقديم دعم مبدئي لأهالي قطاع غزة بمقدار 500 ألف دينار لشراء مستلزمات طبية وأدوية ومواد أساسية، وتجهيز مستشفيات متنقلة داخل القطاع.
وجاء إعلان الدعم، عقب اجتماع لمجلس إدارة الغرفة تضمن أيضا سلسلة قرارات تلاها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، لدعم أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان وحشي غاشم من قبل الكيان الصهيوني منذ أكثر من أسبوعين.
وأكد مجلس الإدارة، وقوف القطاع التجاري والخدمي في المملكة خلف الموقف الملكي المتقدم الذي يدعم الجهود المتواصلة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة ومنع عمليات التهجير القسري.
وشدد المجلس على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتواصل مع غرفة تجارة القدس للتنسيق والدعم للحفاظ على الهوية العربية في القدس في وجه التهويد.
كما أكد المجلس أيضا، حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه وحقوقه المغتصبة بأي شكل يقرره، لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة الى السعي المستمر لتقديم كل الدعم والإسناد لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ومساعدتهم على الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال من خلال توسيع حجم المنتجات الفلسطينية بالسوق المحلية والترويج لها بالأسواق التصديرية، واعتبار غرفة تجارة الأردن بوابة لصادراتهم والترويج لها.
ودعا مجلس إدارة الغرفة أيضا، القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لتخصيص نسبة من مبيعاتهم (تحدد من قبلهم)، وذلك يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، لدعم الأشقاء في غزة.
وأشار المجلس الى أنه سيتم مخاطبة السفارات الأجنبية وغرف التجارة في كل دول العالم، لفضح المجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة وكشف الكذب والتضليل الذي يمارسه الكيان المحتل المجرم وقوى الشر الداعمة له، خاصة بما يتعلق بمسؤوليته عن قصف المستشفى الأهلي المعمداني، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها بالضغط على حكوماتها للوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.
ولفت المجلس الى إضاءة مبنى غرفة تجارة الأردن بالعلم الفلسطيني، كرسالة تضامن مع الأهل في قطاع غزة، ومن يرغب من الغرف التجارية.