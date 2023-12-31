" ديكتاتورية" المنصات العالمية.. هل تدفع الرياديين لابتكار شبكة اجتماعية عربية

إبراهيم المبيضين

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عمان – دفع الانحياز الصارخ لمنصات التواصل الاجتماعي العالمية وعلى رأسها شركة " ميتا" المالكة لفيسبوك للرواية الصهيونية في حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة، وحربها الشرسة على المحتوى العربي والفلسطيني، رياديين وتقنيين عرب للتفكير بإنشاء تطبيقات وشبكات اجتماعية عربية، للخروج من دائرة التقييد والحصار للمحتوى العربي المناصر لغزة، اعتمادا على الابداع وريادة الاعمال التي يقوم مفهومها في الاساس على حل المشاكل ومواجهة الازمات.بيد أن مجموعة من التساؤلات تطفو على السطح في ظل سيطرة كبيرة للمنصات الاميركية على عالم التواصل الاجتماعي، وضرورة التواجد على هذه المنصات لإيصال الرواية العربية والفلسطينية الى فضاء يضم نحو 5 مليارات انسان، منها تساؤلات حول جدوى انشاء منصات اجتماعية عربية، وحول متطلبات النجاح لمواجهة المنافسة العالمية في هذه الصناعة؟، وهل وجود منصة عربية سيخدم العرب وفلسطين في إيصال روايتنا العربية الى العالم الغربي؟خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسابق رياديون عرب وعاملون في المجال التقني في الاردن وفلسطين ومصر والمنطقة العربية لابتكار وانشاء تطبيق تواصل وتراسل اجتماعي ينافس منصات الفيسبوك وانستغرام واكس وتيك توك في العالم الرقمي، لتشكل نواة لشبكات تصدح بالصوت العربي بشكل حر ديمقراطي يكشف جرائم الاحتلال بعيدا عن ديكتاتويرة المنصات الاجتماعي العالمي ومعظمها اميركية كانت منحازة للكيان الصهيوني وروايته لا بل وتتيح محتوى تحريضيا ومحتوى للعنف ضد الفلسطينيين المدنيين.وجاء ذلك في وقت اصبحت فيه المنصات الاجتماعية وخصوصا الفيسبوك من اكثر التطبيقات استخداما وانتشارا حول العالم وفي المنطقة مع ما تقدم من خدمات ومزايا في قطاعات الاعلام والتسويق والتأثير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فالأرقام العالمية تتحدث اليوم عن 5 مليارات مستخدم حول العالم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي، منهم اكثر من 250 مليونا في المنطقة العربية، من بينهم قرابة الـ8 ملايين في الاردن.ويرى المستشار والمدرب في مجال الاعلام الاجتماعي خالد الأحمد بانه " مطلوب اليوم العمل على بناء منصات اجتماعية عربية أكثر من أي وقت آخر"، معللا ذلك بالتحيز وسياسة المنصات الغربية ذات المعايير المزدوجة في التعامل مع المحتوى الغربي والصهيوني والمحتوى العربي والفلسطيني وهو ما ظهر جليا في فترة الأشهر الثلاثة الماضي منذ بداية العدوان على غزة المحاصرة.واكد الأحمد انه من سنوات كانت هناك ضرورة لوجود منصة عربية تتفهم مجتمعنا وتفاصيله وطبيعته وسلوكياته، مبينا انه كان هناك خلال السنوات الماضية وفترة الشهور الماضية ايضا بعض المحاولات لإنشاء منصات اجتماعية عربية عدد منها لم ينجح لسبب أو آخر.بيد ان الاحمد يرى بان الوقت الحالي وهو وقت ازمة وحاجة قوية لمنصة عربية تدعم المحتوى العربي وتفضح جرائم الاحتلال هو الوقت الانسب لانشاء منصة اجتماعية عربية، حيث سيكون المستخدمون العرب ومناصرو القضية الفلسطينية حول العالم من اكبر الداعمين والمنضمين لهذه المنصة.ومن الناحية التقنية قال الاحمد بان الامر ليس مستحيلا، فما هو مطلوب هو نسخ منصة ناجحة من المنصات الموجودة لانها جميعها تعتمد على نفس التقنيات المتوافرة ولكن مع تغيير بعض التفاصيل لتناسب مجتمعاتنا، مؤكدا اهمية ان يكون الاستثمار من القطاع الخاص في تأسيس وإطلاق هذه المنصات دون أي تأثير حكومي.وعن تحدي الاقبال من قبل المعلنين للتواجد على هذه المنصة الجديدة العربية مع اعتماد اي منصة اجتماعية على الاعلان كمصدر رئيسي للايراد، لفت الأحمد إلى ان المعلنين سيأتون في حال وجود زخم مستخدمين لهذه المنصات".ووفقا لدراسات عالمية، بلغ حجم سوق الإعلانات العالمي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة 176.46 مليار دولار في عام 2022، ويتوقع أن يرتفع إلى 209.2 مليارات دولار مع نهاية هذا العام 2023.ومن المتوقع أن تنمو السوق الإقليمية - التي بلغت قيمتها 5.9 مليارات دولار العام الماضي- بنسبة 10 % في عام 2023، وبنسبة 6.2 % في عام 2024 لتصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.الى ذلك استعرض الاحمد الفوائد التي تقدمها مشاريع المنصات الاجتماعية في العالم والمنطقة، فهي تعد منصات للعصف الذهني وتبادل الآراء والخبرات، والتواصل الاجتماعي وبناء العلاقات المهنية، وللتعلم المستمر مع وجود متخصصين في مجالات مختلفة على هذه المنصات، فضلا عن اهمتيها لبناء هوية وسمعة رقمية لفتح فرص جديدة لنا لم تكن متوفرة على ارض الواقع، وللمساعدة في التسويق وبيع خدماتنا ومنتجاتنا لجمهور أكبر، ورصد قصص نجاح ومتابعة قادة فكر، والتواصل مع أصحاب القرار.ومن جانبه قال المستشار والخبير في المجال التقني يزن صوالحة انه مع انشاء منصة عربية ولكنه اكد على اهمية "الاهتمام بإدارة المحتوى وطريقة عرضه عبر هذه المنصة العربية لجعلها مكانا آمنا للجميع وخصوصا شريحة الشباب والاطفال، ودائرة خالية من اي انحياز لأي جهة".وبين صوالحة انه مع وجود فئة كبيرة من المبرمجين العرب والرياديين فلا يوجد أدنى شك بالقدرات والخبرات الشبابية لإنشاء منصة تواصل اجتماعي عربية تجمع فئات كبيرة من المستخدمين لهذه المنصة.واكد صوالحة بان الامر ليس مستحيلا ولكنه يتطلب " ارادة وعزيمة وجهود كبرى الشركات والمؤسسات لدعم هذه المنصة".وبحسب موقع " ميديوم" العالمي فإن تكلفة تصميم منصة خاصة للتواصل الاجتماعي قد لا تكون كبيرة حقا، حيث يؤكد أن تكلفة تصميم منصة متوسطة المستوى قد لا تتجاوز 100 ألف دولار، ولكنها تحتاج فيما بعد الى تكاليف ترتبط بالنواحي التشغيلية.وعلى صعيد متصل، أشار صوالحة الى اهمية ان تكون هذه المنصة "آمنة لجميع الفئات العمرية من محتوى او حتى بطريقة استخدامها".ولكن صوالحة أكد على تحدي المنافسة من قبل المنصات العالمية الموجودة حاليا، ما يتطلب أعباء مالية ضخمة للترويج لهذه المنصة العربية والتركيز على اهم مميزاتها لتعمل على اقناع مستخدمي هذه المنصات الكبرى على التغيير إلى المنصة العربية.وطرح صوالحة تساؤلات حول جدوى انشاء منصات عربية اجتماعية منفصلة عن العالم الرقمي، وهل هذا سيكون مفيدا لقضايانا العربية ومنها القضية الفلسطينية؟ لا سيما وان تواجدنا على المنصات الغربية المتوافرة حاليا ورغم انحيازها الواضح للجانب الصهيوني اسهم في احداث تأثير كبير على الرأي العام العالمي تجاه غزة وما يحدث فيها.الخبير في مجال التقنية حسام خطاب يرى بأن إنشاء منصات تواصل عربية هو امر مطلوب اليوم لمواجهة عدم حيادية الخوارزميات الذي شهدناه خلال فترة الأشهر القليلة الماضية في حرب غزة.غير ان خطاب يرى ان هناك تحديات يمكن ان تواجه انشاء منصة اجتماعية عربية ابرزها تحدي التمويل وتحديدا في مجال البنية التحتية والسعة التخزينية واستقطاب الكفاءات من مبرمجين ومصممين.واكد خطاب بان من ابرز مميزات اي منصة اجتماعية هي المحتوى الذي تقوم عليه والذي يتم نشره ومشاركته، لافتا الى اهمية وجود المحتوى الجاذب وصنّاعه، فسيشجعان المستخدمين على استغلال المنصة.واكد بان منصات التواصل الاجتماعي اجمالا تقوم على" المحتوى المتجدد".وعلى صعيد متصل اكد خطاب على اهمية قدرة المنصة على مخاطبة الجمهور العالمي؛ مما يضفي تنوعا على المستخدمين والمحتوى، ويزيد من مدى وصول رسائل المستخدمين للعالم.ولمخاطبة الجمهور العالمي قال الخبير في مجال التقنية وصفي الصفدي بانه يجب ان ننسى المنافسة مع المنصات الكبرى كونها تدعم اللغة العربية وواجهة المستخدم العربية، وبالتالي فان انشاء منصة اجتماعية عربية يجب ان يقدم نفس الميزات اللغوية والا تكون مقصورة على اللغة العربية وحدها والاستفادة من خاصية الترجمة الفورية مثل المنصات الاخرى المتوافرة حاليا. واكد الصفدي اهمية وجود وتوفر الكوادر المؤهلة لدى التوجه لإنشاء اي منصة او تطبيق اجتماعي عربي، وتوفر مصادر الدعم المادي والشركات الداعمة، فضلا عن اهمية كبيرة للتعاون من قبل بلدان وحكومات المنطقة العربية ومواءمة قوانينها لدعم وجود منصات حرة حيادية لا تنحاز لاي طرف كان، لافتا الى اهمية وجود قوانين حماية حقوق الملكية والمنافسة والبيانات.وعلى صعيد متصل اكد الصفدي اهمية العناية بتجربة وواجهة المستخدم لأي تطبيق او منصة اجتماعية عربية، مبينا انه يجب ان تعطى الأولوية للواجهة سهلة الاستخدام، وتوفيرها سهولة التنقل والتصميم البديهي وتجربة سلسة عبر الأجهزة المختلفة، وخاصة الأجهزة المحمولة.