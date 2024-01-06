السبت 06 كانون الثاني 2024
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"ذا بانكر" تختار "العربي" بنك العام في الشرق الأوسط

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية
مبنى البنك العربي في عمان
  منحت مجلة (ذا بانكر) (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، البنك العربي لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023 وذلك ضمن حفل خاص أقيم مؤخراً في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون عن عدد كبير من المصارف الرائدة من حول العالم. اضافة اعلان
ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة (ذا بانكر) هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر. وتعتبر مجلة (ذا بانكر) واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.
وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "يعكس هذا التقدير العالمي المكانة المتميزة التي يحتلها البنك العربي محلياً وإقليمياً، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية على الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم." وأضافت الصادق:" نواصل في البنك العربي تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لخدمة عملائنا انطلاقاً من استراتيجية البنك الشاملة ونهجه المؤسسي الراسخ، وبرؤية مستقبلية طموحة ومتطورة تواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية."
وكان البنك العربي قد حصل خلال العام المنصرم على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2023 من مجلة (غلوبال فاينانس) Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن على التوالي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد على 600 فرع موزع عبر خمس قارات.
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