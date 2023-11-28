رأيته رأي العين.. هل ما يزال دليلا صالحا مع تقنية التزييف العميق؟ (1 - 2)

اضافة اعلان

د. حمزه العكاليكهناك تصور قوي أنه مع ظهور التكنولوجيا، فإن احتمالات اختراق الأمن السيبراني، واختراق المعلومات الشخصية، والاحتيال المالي عبر الإنترنت سوف تتزايد بشكل كبير. علاوة على ذلك، أثار إدخال التزييف العميق قضايا أخلاقية كبيرة لأنه لديه القدرة على تدمير اعتقادنا القديم الراسخ بأن "الرؤية هي الإيمان". وعليه، سيكون من المستحيل تصديق اي شيء حتى بعد رؤية الفعل عبر الإنترنت. وهذا من شأنه أن ينتهك بشكل كبير قدرة الفرد على اتخاذ القرار وينظر إليه على أنه مصدر هدم للثقة بأي شيء يتم رؤيته على الإنترنت.إذا، ما الذي يمكن أن تفعله صناعة التكنولوجيا للتغلب على التحديات العديدة التي تواجهها كل يوم، والنمو بشكل كبير كما كانت تفعل طوال السنوات العديدة الماضية؟ هل هناك العديد من الخيارات باستثناء الابتكار المستمر والمرونة والحفاظ على التوازن الديناميكي أثناء التعامل مع التصورات النقدية والحقائق المتغيرة والاضطرابات غير المتوقعة في الاقتصاد العالمي؟لقد أحدثت السنوات الثماني الماضية تغييرا كبيرا في الولايات المتحدة وأوروبا في فهمنا لتأثير حملات التضليل التي تقوم بها جهات ذات مصلحة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية. حيث قدم شهر ديسمبر التقييم الأكثر تحديدا حتى الآن، مع تقرير برعاية لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ باستخدام البيانات المقدمة بموجب أمر استدعاء من قبل المنصات الرئيسية. ومن بين أمور أخرى، أظهر أنه بين عامي 2015 و2017، شارك أكثر من 30 مليون مستخدم منشورات على فيسبوك وإنستغرام مع عائلاتهم وأصدقائهم، وقاموا بالإعجاب بها والتفاعل معها والتعليق عليها على طول الطريق.يتزايد محتوى Deepfake التزييف العميق ويغذي انتشار المعلومات الكاذبة. الا أن تاخر إدراك الناس أن المحتوى المزيف العميق قد يتم إنتاجه ونشره، في كثير من الأحيان بنوايا خبيثة، فقد بدأوا يشكون في تصور الجمهور للفيديو كمحتوى مشروع. ويجب أن تكون الشركات جاهزة بأدوات التحقق لضمان عدم استخدام محتواها المشروع بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، عندما شنت إسرائيل غارة على المستشفى الأهلي في مدينة غزة، نقلت العديد من المؤسسات الإخبارية الغربية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، تأكيد الجيش الإسرائيلي أن الانفجار نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لكن الأطراف التي تدعم الفلسطينين بذلوا جهدا كبيرا لتوضيح الحقيقة واستخدم العديد من تقنيات التحقق لإثبات أن الجيش الإسرائيلي هو الذي شن هجوما صاروخيا على المستشفى وقتل أكثر من 200 مدني بريء بناء على أدلة كثيرة مثل تغريدة لأحد القادة الكبار في جيش الدفاع الإسرائيلي.وتواجه الشركات اليوم العديد من التحديات الأخلاقية حيث يجب اتخاذ قرارات حاسمة لضمان حماية الحريات الشخصية واستخدام البيانات بشكل مناسب. وعليه فالتساؤل الأكثر أهمية هو ما هي القضايا الأخلاقية الأكثر أهمية في عام 2023؟تدور إحدى المعضلات الأخلاقية الأساسية في عصرنا المعزز تقنيا حول كيفية استخدام الشركات للمعلومات الشخصية. أثناء تصفحنا لمواقع الإنترنت، وإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، وإدخال معلوماتنا على مواقع . الويب، والتعامل مع مختلف الأنشطة التجارية عبر الإنترنت والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا نقدم باستمرار التفاصيل الشخصية. وغالبا ما تقوم الشركات بجمع المعلومات لإضفاء الطابع الشخصي على تجاربنا عبر الإنترنت، ولكن إلى أي مدى تعيق هذه المعلومات حقنا في الخصوصية؟المعلومات الشخصية هي الذهب الجديد، كما يقول المثل. حيث قام عملاق منصات التواصل الاجتماعي بتسليع البيانات بسبب القيمة التي توفرها للشركات التي تحاول الوصول إلى قاعدة المستهلكين الخاصة بها. ولكن متى يذهب أبعد من ذلك؟ بالنسبة للشركات، من المهم للغاية معرفة نوع المنتجات التي يتم البحث عنها ونوع المحتوى الذي يستهلكه الأشخاص أكثر من غيره. وبالنسبة للشخصيات السياسية، من المهم معرفة نوع القضايا الاجتماعية أو القانونية التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام عند العامة. غالبا ما يتم استغلال نقاط البيانات القيمة هذه حتى تتمكن الشركات أو الكيانات او الشخصيات السياسية من جني الأموال أو تحقيق أهدافها. ولقد تعرض فيسبوك على وجه الخصوص لانتقادات لاذعة عدة مرات على مر السنين بسبب بيع البيانات الشخصية التي يجمعها على منصته.أحد الأمور التي أصبحت واضحة خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2016 و2020 هو إمكانية حصول المعلومات المضللة على قاعدة دعم أوسع. وقد أدى هذا التأثير إلى خلق استقطاب كان له تأثيرات واسعة النطاق على البيئتين الاقتصادية والسياسية العالمية. وعلى النقيض من الطريقة التي كان يتم بها الوصول إلى المعلومات قبل ظهور الإنترنت، فإننا نغرق باستمرار بالأحداث والأخبار في الوقت الفعلي عند حدوثها. ويمكن للمشاهير والشخصيات السياسية نشر الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من الحقائق، والتي يتم بعد ذلك تجميعها ونشرها على الرغم من دقتها - أو عدم دقتها. حيث لم تعد المعلومات تخضع لعملية التحقق الشاقة التي كنا نستخدمها سابقا لنشر الصحف والكتب.وبالمثل، اعتدنا على الاعتقاد بأن الفيديو يروي قصة لها جذور لا يمكن إنكارها في الحقيقة. لكن تكنولوجيا التزييف العميق تسمح الآن بمثل هذا التلاعب المتطور بالصور الرقمية بحيث يبدو أن الناس يقولون ويفعلون أشياء لم تحدث قط. إن احتمالية انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام الهوية عالية جدا باستخدام هذه التكنولوجيا.تعمل معظم الشركات باستخدام مجموعة هجينة، تتألف من مزيج من التكنولوجيا المملوكة لجهات خارجية. ونتيجة لذلك، غالبا ما يكون هناك بعض الالتباس حول أين تقع المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالحوكمة واستخدام البيانات الضخمة ومخاوف الأمن السيبراني وإدارة معلومات التعريف الشخصية أو معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII). على من تقع مسؤولية ضمان حماية البيانات حقا؟ إذا قمت بإشراك طرف ثالث في برنامج يقوم بمعالجة المدفوعات، فهل تتحمل أي مسؤولية في حالة انتهاك تفاصيل بطاقة الائتمان؟ والحقيقة هي أن هذه مهمة الجميع.وتحتاج الشركات إلى تبني منظور تتقاسم فيه جميع الأطراف الجماعية المسؤولية.على عكس أخلاقيات العمل، تتعلق التكنولوجيا الأخلاقية بضمان وجود علاقة أخلاقية بين التكنولوجيا والمستخدمين. وتتمتع الشركات التي تشارك في التكنولوجيا الأخلاقية بحس أخلاقي راسخ تجاه حقوق الموظفين وحماية العملاء. فالبيانات ذات قيمة، ولكن الموظفين والعملاء الذين يدعمون أعمالك هم بلا شك أعظم أصولك.إن البيانات هي بلا شك شيء ذو قيمة للشركات. فهي تسمح للشركات باستهداف إستراتيجياتها التسويقية وتحسين عروض المنتجات، ولكنه يمكن أيضا أن يكون استخداما عدائيا للخصوصية مما يضع العديد من الاعتبارات الأخلاقية في المقدمة. يمكن أن تساعد تدابير حماية البيانات وإجراءات الامتثال في ضمان عدم تسرب البيانات أو استخدامها بشكل غير لائق. وفي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى خلق ثقافة المسؤولية داخل التكنولوجيا. إذا اعتقدت القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمالقة الصناعة أنهم مسؤولون عن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتكنولوجيا، فسنرى المزيد من الحوكمة والاستخدام العادل للبيانات.وبما أن الطريق إلى الحل ليس خطا مستقيما، فمن الواضح أنه لا يوجد حل واحد. ومع ذلك، مع انتقالنا إلى عام 2023 وما بعده، ستصبح تكنولوجيا المعلومات ذات أهمية متزايدة لكيفية عملنا وحياتنا. ومما لا شك فيه أن قدرة المؤسسات التقنية على الازدهار في السنوات القادمة ستتأثر بكيفية استمرارها في دعم العملاء من خلال تحولاتهم الرقمية وكيفية إدارتهم وقبولهم للتكنولوجيا الجديدة.