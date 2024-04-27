"رؤية التحديث": منطقة ذكية في العقبة وتعليمات لدعم الريادة والابتكار

إبراهيم المبيضين

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في الوقت الذي تشهد فيه منظومة ريادة الأعمال الاردنية تطورات متلاحقة، ونجاحات متنوعة يسجلها الرياديون الأردنيون، أكد تقرير حكومي رسمي أخيرا أن الحكومة ماضية في إنشاء قرية ابتكار ذكية في محافظة العقبة جنوب الأردن.وقال تقرير متابعة سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عن فترة الربع الأول من العام الحالي أنه جرى الانتهاء أخيرا من وضع مسودة تعليمات جديدة لدعم الابتكار والريادة وذلك لتدعيم منظومة ريادة الأعمال في الأردن ودفعها للتركيز على الابتكار والخروج بافكار ومشاريع مبتكرة قادرة على التاثير في الاقتصاد.واستعرض التقرير الإنجازات التي تحققت في قطاع الصناعات الابداعية، والذي يشمل قطاعات الريادة والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية.وفي التفاصيل أكد التقرير أن ثمة إنجازات تحققت خلال الربع الحالي لقطاع الصناعات الإبداعية ومنها استكمال إجراءات التعاقد والاستئجار لمبنى مركز الالعاب والرياضات الألكترونية في العاصمة عمان، وجاري العمل على استكمال تجهيز المركز، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وبصدد تركيب الأجهزة في هذا المركز.وتعرف الرياضة الإلكترونية بأكثر من تعريف ومن بينها أنها "عبارة عن لعبة أو منافسة أو نشاط يحتاج إلى جهد بدني ومهارة يتم لعبها أو القيام بها عبر الإنترنت وفقا للقواعد من أجل المتعة أو كوظيفة، إذ تعتمد الرياضات الإلكترونية بشكل كبير على الجهد البدني والمهارة التقنية والإستراتيجية العالية بالإضافة إلى القدرة على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق للفوز في المنافسات المختلفة.الى ذلك، اكد التقرير أنه قد تم تحديد موقع مبنى مركز التدريب والتأهيل المتخصص بالألعاب والرياضات الإلكترونية في محافظة العقبة ضمن حدود قرية الابتكار في العقبة وجاري العمل على استكمال تجهيز المبنى.وقال التقرير " جاري العمل على انشاء قرية ابتكار ذكية في محافظة العقبة جنوب الأردن".وأكد التقرير أنه تم الانتهاء خلال فترة الربع الأول من العام الحالي من تطوير والتحديث على منصة " ستارتبس جو".وأطلقت الحكومة أخيرا المنصة الوطنية لريادة الأعمال في الأردن بنسختها المحدثة لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، تطويرا للنسخة الأولى من المنصة التي انطلقت للمرة قبل نحو سنتين.والمنصة الوطنية لريادة الأعمال، التي تحمل اسم "ستارتبس جو" على الشبكة العنكبوتية، تمثل بنسختها الحديثة بوابة رقمية للنظام البيئي لريادة الأعمال الأردني، ولتكون وجهة للشركات الناشئة والمستثمرين وأنظمة الدعم لريادة الأعمال.وهذه المنصة الوطنية مدعومة من الصندوق الأردني لريادة الأعمال، وتديرها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"، لتمثل نظاما بيئيا شاملا عبر الإنترنت يصف ويشخص بيئة ريادة الأعمال في المملكة بكل أطرافها من خلال، إيجاد قاعدة بيانات شاملة عن الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والجهات الاستثمارية، وإيجاد خريطة واضحة لأفضلية الدعم والمساعدة في ترويج الشركات الناشئة.وفي قطاع البحث والتطوير والابتكار، أكد التقرير أنه قد جرى الانتهاء من إعداد مسودة تعليمات منح جائزة أفضل ريادي وريادية أعمال أردني في مجال العلوم والتكنولوجيا ومسودة تعليمات أفضل باحث.وأكد التقرير أنه من ضمن ما تم إنجازه في هذا القطاع الانتهاء من وضع مسودة تعليمات جديدة لدعم الابتكار والريادة والتي ستتضمن آليات دعم المشاريع الابتكارية والفئات المستهدفة وإعادة تصنيف الحاضنات لاختلاف آليات الدعم والابتكار التي ستنظمها التعليمات الجديدة.وقال التقرير "تم الانتهاء من تحليل تشريعات الملكية الفكرية الحالية والمطبقة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد الاطلاع على السياسات المطبقة محليا ودوليا وإقليميا وإعداد مسودة سياسات الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي".وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.أرقام رسمية أخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.