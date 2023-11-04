ربع سياح المملكة أجانب

محمد أبو الغنم

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عمان- بلغ عدد زوار المملكة من الأجانب قرابة 1.245 مليون سائح من أصل 5 ملايين زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبلغت نسبة زوار المملكة من السياح الأجانب نحو25 % من إجمالي أعداد الزوار. وبلغ عدد السياح الأجانب خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، 145.5 ألف سائح أجنبي.وبحسب البيانات الوزارية، فإن تلك الأعداد هم زوار المملكة ما بين سياحة المبيت وسياح اليوم الواحد.وبحسب البيانات الوزارية، فإن أكثر الجنسيات الأجنبية زيارة للمملكة خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت الجنسية الأميركية قرابة 170.2 ألف سائح مبيت ويوم واحد.ويشار، إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح في أول 9 أشهر من العام الحالي، وبزيادة نسبتها 38.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4.22 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نموبلغت 55.1 %.وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 37.7 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2022، بتسجيله لما قيمته 4,1 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.