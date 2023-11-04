السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ربع سياح المملكة أجانب

البترا - (أرشيفية)
البترا
عمان- بلغ عدد زوار المملكة من الأجانب قرابة 1.245 مليون سائح من أصل 5 ملايين زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان
وبلغت نسبة زوار المملكة من السياح الأجانب نحو 
25 % من إجمالي أعداد الزوار. وبلغ عدد السياح الأجانب خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، 145.5 ألف سائح أجنبي.
وبحسب البيانات الوزارية، فإن تلك الأعداد هم زوار المملكة ما بين سياحة المبيت وسياح اليوم الواحد.
وبحسب البيانات الوزارية، فإن أكثر الجنسيات الأجنبية زيارة للمملكة خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت الجنسية الأميركية قرابة 170.2 ألف سائح مبيت ويوم واحد.
ويشار، إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح في أول 9 أشهر من العام الحالي، وبزيادة نسبتها 38.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4.22 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نمو 
بلغت 55.1 %.
وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 37.7 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2022، بتسجيله لما قيمته 4,1 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
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