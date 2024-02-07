ربع قرن.. حصافة مالية ونقدية حققت المنعة الاقتصادية

يوسف محمد ضمرة

عمان - لطالما يحظى الأردن بثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الدولية التي تتجسد من خلال تقاريرها المتواصلة بالإضافة لبرامج إصلاحية هيكلية نفذت على مدار ربع قرن خلت، أثمرت عن تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وقدرة المواطن الشرائية بقوة الدينار مقارنة بدول كثيرة عجزت عما تحقق للأردنيين.

وبمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وبنظرة فاحصة يخلص إلى أن الأردن حقق قدرة في النهوض باقتصاده، رغم العواصف التي تحيط بالمنطقة على الدوام ويخرج منها أقوى، بالإضافة إلى قدرة الجهاز المصرفي على التماشي مع المتغيرات والتوسع في الإقليم ويلبي الالتزامات المنوطة منه بكفاءة عالية.

محطات الاقتصاد الوطني مع المؤسسات الدولية طويلة، فمنذ التخرج من برامج الصندوق في 2004 إلى 2022 وما تخللها من برامج إصلاحية باتت تصمم بسواعد وطنية والتوافق على المؤشرات ببرامج تدعمها المؤسسة الدولية (صندوق النقد الدولي) خصوصا في السنوات الأخيرة حتى أصبحت المراجعات تتم في مواعيدها.

وعاد الأردن من جديد لبرامج صندوق النقد الدولي في 2011، لأسباب داخلية وأخرى خارجية لأن السنوات التي تلت التخرج من برامج النقد الدولي شهدت انفلاتا واضحا وخصوصا في مجال النفقات الجارية بهدف وتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري واضطرابات في المنطقة تحت ما يسمى بـ"الربيع العربي" وانقطاع إمدادات الغاز المصري وتحول توليد الكهرباء الى الوقود الثقيل الذي ترك مديونية قدرها يفوق 5 مليارات دينار، مرورا بأزمة جائحة كورونا وصولا إلى الواقع الحالي والمتمثل في الحرب الأوكرانية الروسية التي أثقلت كاهل دول عديدة في المنطقة وجعلت أرقام التضخم لديها تقاس بخانتين عشريتين في الوقت الذي أثبت فيه البنك المركزي الأردني حصافته وصوابية قراراته بمجابهتها.

كذلك مواجهة أزمات فرضتها اقتصادات عالمية مثل تفجر أزمة الرهونات العقارية في أميركا عام 2008 والتي طالت العديد من دول وأثرت على شركاء الأردن الإستراتيجيين وهم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي مما أسهم بإضعاف الطلب على العمالة الأردنية.

صندوق النقد الدولي لا يذهب إلى البلدان الأعضاء والتي لها حصص فيه ويعرض عليهم الاقتراض أو الخضوع لبرامج إصلاحية، بل تبادر الدول للطلب من الصندوق على مساعدتها ببرامج مالية عبر قروض وفق 6 أنواع من البرامج المتوفرة لديه، وكذلك الحصول على مساعدات فنية تطلبها الدول من الصندوق الذي مقره واشنطن.

وانضم الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي في 29 آب 1952 أجرى خلالها 6 برامج اقتصادية أولها في عام 1989 وآخرها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي انتهى في 2024.

وفي هذا الإطار لا بد من العودة إلى أزمة 1989 التي لم تقتصر على كونها أزمة نقدية فقط، وإنما شهدت ظروفا صعبة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات تصحيحية وحازمة لمواجهتها وتغيير مسار الاقتصاد الوطني، حيث تم إعداد برنامجي تصحيح اقتصادي متوسطي الأجل، الأول خلال الفترة (1989 -1991)، والذي توقف العمل به على إثر حرب الخليج عام 1990، والثاني خلال الفترة (1992 – 1994)، بالمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

أما برنامج التخرج فقد كان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعنوان برنامج "ترتيبات الاستعداد الائتماني 2002-2004"، وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت من برنامج التصحيح في نهاية عام 2002، إلا أن الحكومة كانت طموحة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعافى الاقتصاد الوطني بقوة خلال عام 2004، حيث نما بنسبة 6 %، وانخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته

3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ حينها 17.8 مليار دينار، مما ساهم في انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج بنحو 8 نقاط مئوية لتصل إلى 92 %، علاوة على ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى نحو 5 مليارات دولار.

وفي العام 2008 كان استثنائيا، وما يزال الجميع لا ينسى صفقة شراء ديون نادي باريس التي تمت في ذلك العام، وقبل إتمام عملية الشراء كان رصيد مديونية الأردن تجاه دول نادي باريس حوالي (4.5) مليار دولار موزعة بواقع (2.5) مليار دولار ديونا تصديرية غير ميسرة (NON ODA) وحوالي (2) مليار دولار ديونا ثنائية ميسرة (ODA).

وقد استهدفت عملية الشراء المبكر الديون غير الميسرة والتي كانت أسعار الفائدة عليها تتراوح بين (5.1 %) لديون سويسرا و(6.3 %) لديون ألمانيا ومتوسط حوالي (5.6 %). أما الديون الميسرة والتي بلغ متوسط سعر الفائدة عليها (2.1 %) لم تستهدفها هذه الصفقة. وبموجب هذه الصفقة دفعنا لدول نادي باريس حوالي (2.1) مليار دولار لقاء شطب قرض بحوالي (2.4) مليار دولار.

وفي أحدث التطورات مع النقد الدولي فقد قبل نهاية العام الماضي، إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد والذي تم الاتفاق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر تشرين الثاني 2023 بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أميركي يمتد حتى 2028 وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن.

وفي بيانه ذكر صندوق النقد الدولي " وبناء على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل." كما وصرح نائب المدير العام لصندوق النقد كينجي اوكامورا ان الأردن نجح في الصمود أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل السياسات الحكومية الحكيمة والدعم الدولي.

وأضاف أن هذه السياسات المالية والنقدية الحصيفة أدت إلى خفض العجز، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والحفاظ على ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، كما أحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأت الأردن تنفيذه مع الصندوق في 2020 وانهت من خلاله ست مراجعات واتمت متطلبات المراجعة السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال آذار 2024. حيث سيواصل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد دعم جهود السلطات الأردنية نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي وبناء المنعة، بما في ذلك من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعرالصرف بسياسات نقدية حصيفة. علاوة على ذلك، ستستمر جهود السلطات أيضا في التركيز على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص العمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.

اضافة اعلان



