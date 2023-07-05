الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رجال الأعمال العرب يشارك بمؤتمر اقتصادي في لبنان

WhatsApp Image 2023-07-05 at 5.21.00 PM
رجال الأعمال العرب يشارك بمؤتمر اقتصادي في لبنان
شارك اتحاد رجال الأعمال العرب في  أعمال مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث الذي نظمته مجموعة الأعمال والإقتصاد بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية والهيئات الإغترابية اللبنانية بالعاصمة بيروت، برعاية رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.اضافة اعلان
 واكد رئيس الاتحاد حمدي الطباع أن توطين استثمارات المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في اوطانهم قضية مهمة ولها ابعاد وطنية، مشددا على ضرورة تشجيع اصحاب الاعمال العرب المقيمين بالخارج للاستثمار في الدول العربية بما يسهم بتوفير فرص العمل للشباب.  
وحسب بيان، اليوم الاربعاء،  للاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له، اكد  الطباع  بأن  المغتربين لهم دورا اقتصاديا واجتماعيا هام وأساسي، من خلال حوالات العاملين في الخارج التي تعد أحد أهم المصادر المغذية للإحتياطيات الأجنبية والمحركة لعجلة النمو الاقتصادي.
واعتبر الطباع الذي يرأس كذلك جمعية رجال الأعمال الاردنيين، المغتربين العرب   سفراء لوطنهم في الخارج وحلقة الوصل بين بلدانهم ومختلف دول العالم.
وقال الطباع: " يقع على عاتقنا اليوم كمجتمع أعمال عر بي أن نتعاون ونكاتف مع المغتربين من رجال الأعمال، للترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية التنافسية، وتعريف العالم أجمع بأهم وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة".
وشهد المؤتمر  الذي حضره أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلدا تكريم شخصيات لبنانية وعربية، ممن تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار، بينهم الطباع.
506064_1_1688458764

نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.8% في الربع الأول 04 تموز 2023

ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفاع طفيف لأسعار النفط 04 تموز 2023

انقطاع الكهرباء وارتفاع الحرارة

ارتفاع أحمال الكهرباء %19 03 تموز 2023

3 شركات ناشئة تحصد جوائز برنامج "Startup Roadshow"

3 شركات ناشئة تحصد جوائز برنامج "Startup Roadshow" 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

95 بالمئة من الشركات تزود البورصة بتقرير الاستدامة

منذ1 ساعة
متسوقون في جبل الحسين بعمان - (الغد)

لماذا تراجع تصنيف الأردن بمؤشر الدخل؟

منذ21 ساعة
العلم الأردني -(الغد)

30 % حصة "التجارة العربية" من الصادرات الوطنية

منذ21 ساعة
الأردن وأمريكا

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

منذ21 ساعة
ريادة الأعمال

طلبة جامعيون يفتحون عين الأمل على المستقبل بمشاريع ريادية

منذ21 ساعة
دائرة الإحصاءات العامة

2.8 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم

بين إحراق القرآن وإحراق جنين

سائد كراجة |اليوم

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ21 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
 