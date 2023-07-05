رجال الأعمال العرب يشارك بمؤتمر اقتصادي في لبنان

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شارك اتحاد رجال الأعمال العرب في أعمال مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث الذي نظمته مجموعة الأعمال والإقتصاد بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية والهيئات الإغترابية اللبنانية بالعاصمة بيروت، برعاية رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.واكد رئيس الاتحاد حمدي الطباع أن توطين استثمارات المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في اوطانهم قضية مهمة ولها ابعاد وطنية، مشددا على ضرورة تشجيع اصحاب الاعمال العرب المقيمين بالخارج للاستثمار في الدول العربية بما يسهم بتوفير فرص العمل للشباب.وحسب بيان، اليوم الاربعاء، للاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له، اكد الطباع بأن المغتربين لهم دورا اقتصاديا واجتماعيا هام وأساسي، من خلال حوالات العاملين في الخارج التي تعد أحد أهم المصادر المغذية للإحتياطيات الأجنبية والمحركة لعجلة النمو الاقتصادي.واعتبر الطباع الذي يرأس كذلك جمعية رجال الأعمال الاردنيين، المغتربين العرب سفراء لوطنهم في الخارج وحلقة الوصل بين بلدانهم ومختلف دول العالم.وقال الطباع: " يقع على عاتقنا اليوم كمجتمع أعمال عر بي أن نتعاون ونكاتف مع المغتربين من رجال الأعمال، للترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية التنافسية، وتعريف العالم أجمع بأهم وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة".وشهد المؤتمر الذي حضره أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلدا تكريم شخصيات لبنانية وعربية، ممن تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار، بينهم الطباع.