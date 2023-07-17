رسائل اهتمام دولية لتنفيذ مشاريع بمنصة "استثمر في الأردن"

طارق الدعجة

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قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف "إن عددا من المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما لإقامة مشاريع في المملكة ضمن الفرص الاستثمارية التي تم إطلاقها من خلال منصة "استثمر في الأردن"".وبينت السقاف لـ"الغد"، أنه بعد إطلاق المنصة واستراتيجية ترويج الاستثمار أصبح لدينا ملف واضح حول الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة لعرضها أمام المستثمرين بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج الحكومية لتنفيذها.ويشار إلى أن "استثمر في الأردن" هي بمثابة منصة الكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار، مؤخرا، كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، فيما تتضمن عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الإرشادية لممارسات الأعمال.وبينت أن الوزارة عرضت من خلال المنصة 21 فرصة استثمارية مدعومة بدراسات أولية ووصفا حول طبيعة المشروع والعائد المتوقع تحقيقه بحجم استثمار يصل إلى حوالي مليار دينار.وأشارت السقاف الى أن الوزارة ستعمل على إضافة العديد من الفرص الاستثمارية خلال الشهر المقبل في قطاعات مختلفة، بما يشمل رؤية التحديث الاقتصادي، أبرزها التعليمي.وأوضحت السقاف أن الوزارة ستعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المعروضة بالمنصة محاليا ودوليا ضمن خطة واضحة وبرنامج تنفيذي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إقرارها مؤخرا للأعوام 2023-2026، إضافة الى القطاعات الواعدة والاستراتيجية بالمملكة.وتستهدف استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026 استقطاب استثمارات جديدة للمملكة بقيمة 1.8 مليار دينار، ضمن قطاعات وأسواق محددة.وأوضحت السقاف أن استراتيجية الترويج تتضمن قطاعات ذات أولوية، تتمثل في تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تدعمها قطاعات؛ السياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والأعمال المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، الكيماويات والأسمدة.وحددت الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتشاور مع القطاعين العام والخاص الأسواق الخارجية المستهدفة، والتي تشمل كلا من: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، الصين، اليابان، الهند، إضافة إلى أميركا وكندا.وتضمن الاستراتيجية إطلاق أنشطة الترويج الخارجي من خلال شركات ترويجية متخصصة في هذا المجال لتكون مسؤولة عن تحديد المستثمرين المحتملين بالدول المستهدفة، إضافة إلى الاستعانة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، للقيام بمهام الترويج للفرص الاستثمارية وتنظيم الفعاليات والحملات الترويجية.واشارت السقاف الى ان لدى الوزارة العديد من النشاطات المقبلة للترويج لفرص الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص؛ إذ سيتم عرض الفرص أمام مغتربين أردنيين ومستثمرين محليين وأجانب، فيما سيتم دعوة مستثمرين من العديد من الدول للاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.ولفت الى أن الوزارة، ضمن خططها الرامية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، قامت بأتمتة جميع خدمات الوزارة، فيما سيتم قبل نهاية العام الحالي الربط الالكتروني مع مختلف الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة لتسهيل مهام المستثمرين وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعتهم لأي دائرة أو مؤسسة حكومية.وارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49.1 %، ليصل إلى 288.5 مليون دينار مقارنة مع 193.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية 91 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقع -بحسب الدراسات المقدمة من المستثمرين- سيصل إلى 3200 فرصة عمل.