رصد 95 مليون دينار لتنفيذ 153 مشروعا رأسماليا جديدا

طارق الدعجة

عمان- رصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2024 مبلغا قيمته 95.5 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة يصل عددها إلى 154 مشروعا.

وأظهر مشروع القانون ضمن توزيع النفقات الرأسمالية الجديدة للعام المقبل تخصيص 22.2 مليون دينار للدوائر الحكومية لتنفيذ 127 مشروعا فيما تم رصد 73.3 مليون دينار للوحدات الحكومية لتنفيذ 27 مشروعا.

ويشار إلى أن إجمالي مخصصات النفقات الرأسمالية المركزية والوحدات الحكومية للعام المقبل بلغ 2.2 مليار دينار وهي تشمل (مشاريع جديدة ومستمرة وقيد التنفيذ).

وتشمل المشاريع الرأسمالية الجديدة التي سيتم تنفيذها من قبل الدوائر الحكومية رصد 982 ألف دينار لصالح وزارة الدفاع، ومنها 92 ألف دينار لغايات مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة المفرق وانشاء وتطوير وصيانة المباني في محافظة جرش بقيمة 85 ألف دينار ومشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة الكرك بقيمة 400 ألف دينار ومشاريع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في محافطة الطفيلة بقيمة 195 ألف دينار ومشاريع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في محافظة عجلون بقيمة 210 آلاف دينار.

كما تم رصد 11.535 مليون للخدمات الطبية الملكية، لغايات عمليات الحسين بقيمة 8 ملايين ومشروع تأهيل أقسام مستشفى الحسين بقيمة مليون دينار ومشروع مستشفى الأمير علي بن الحسين بقيمة مليون دينار ومشروع محطة الكهرباء الرئيسي/ مستشفى النسائية والتوليد بقيمة 660 ألف دينار ومشروع توسعة وتأهيل مستشفى الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب بقيمة 850 ألف دينار ودراسات وتصميم انشاء مركز صحي عسكري شامل لأبناء قضاء المريغة/ محافظة معان بقيمة 25 ألف دينار.

كما تم رصد 100 ألف دينار لصالح وزارة الداخلية من أجل انشاء وصيانة أبنية في محافظة مادبا بقيمة 45 ألف دينار وانشاء وصيانة وتأهيل المباني في محافظة العقبة بقيمة 55 ألف دينار فيما تم تخصيص 80 ألف دينار لصالح دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات انشاء وصيانة مبان في محافظة معان بقيمة 15 ألف دينار ومحطات ومكاتب للأحوال المدنية في محافظة الطفيلة بقيمة 65 ألف دينار.

وتم رصد 7.8 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة لصالح مديرية الأمن العام من أجل مشروع موقع الريف للقيادة والسيطرة بقيمة 5 ملايين ومشروع البنية التحتية للكاميرات(الوسط والجنوب) بقيمة 2.7 مليون دينار وانشاء طابق ثاني في دفاع مدني بصيرا / محافظة الطفلية بقيمة 50 ألف دينار وصيانة مبنى دفاع مدني عي القديم بقيمة 50 ألف دينار.

كما تم رصد 200 الف دينار لصالح وزارة الخارجية وشؤون المغتربين /دائرة الشؤون الفلسطينية من أجل صيانة وتعبيد وإنارة في محافظة البلقاء فيما تم تخصيص 1.3 مليون دينار لصالح وزارة المالية من أجل مشروع مدينة جرش الصناعية بقيمة 300 ألف دينار ودعم مشاريع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بقيمة 378 ألف دينار وبرامج وانشطة وفعاليات وتأهيل الشباب في محافظة جرش بقيمة 60 ألف دينار ومؤسسة ولي العهد/تأهيل وتدريب قدرات الشباب في محافظة مادبا بقيمة 155 ألف دينار ودعم مشاريع وانشطة مركز زها الثقافي في محافظة العقبة بقيمة 50 ألف دينار ودعم انشطة مشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة العقبة بقيمة 140 ألف دينار والبنية التحتية لمنطقة معان الاقتصادية التنموية بقيمة 220 ألف دينار بالإضافة إلى 10 آلاف دينار لصالح دائرة الأراضي والمساحة لغايات صيانة مبنى تسجيل أراضي عجلون.

كما تم رصد 3.563 مليون دينار لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين من أجل صيانة وتأهيل وتطوير مديرية صناعة العقبة بقمية 15 ألف دينار وصيانة مبنى وتعبيد ساحة الصوامع/ محافظة إربد بقيمة 15 ألف دينار بالإضافة إلى مشروع زيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب بمقدار100 ألف طن في الغباوي بقيمة 3.5 مليون دينار ومشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة مادبا بقيمة 33 ألف دينار.

كما تم رصد 7 ملايين دينار لصالح دائرة الاحصاءات العامة من أجل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن فيما تم تخصيص أيضا 40 ألف دينار لصالح وزارة السياحة والآثار من أجل انشطة وفعاليات سياحية في محافظة الزرقاء.

كما تم رصد 6.035 مليون دينار لصالح وزارة الإدارة المحلية لغايات تعبيد الطرق في محافظة العاصمة بقيمة 80 ألف دينار وإنشاء وتأهيل متعدد الأغراض في محافظة الكرك بقيمة 185 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة المفرق بقيمة 645 ألف دينار وانشاء وتجهيز قاعات متعددة الاغراض في محافظة العاصمة بقيمة 310 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة العاصمة بقيمة 125 ألف دينار صيانة قاعات ومباني وشراء آليات في محافظة البلقاء بقيمة 150 ألف دينار وانشاءات مختلفة في محافظة البلقاء بقيمة 300 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الزرقاء بقيمة 370 ألف دينار.

كما تشمل مشاريع وزارة الإدارة المحلية مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الكرك بقيمة 230 ألف دينار وانشاء مبنى لمجلس المحافظة /محافظة الزرقاء بقيمة 250 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الطفيلة بقيمة 1.270 مليون دينار وفتح وانشاء وتعبيد الطرق لصالح البلديات في محافظة إربد بقيمة 1.135 مليون دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة إربد بقيمة 985 ألف دينار.

كما رصد مشروع قانون الموازنة للمشاريع الرأسمالية الجديدة للعام المقبل 3.165 مليون دينار لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان منها لغايات تنفيذ طريقة المنشية – المفرق بقيمة 250 ألف دينار وإدارة النفايات البيئية بقيمة 1.500 مليون دينار

وطريق وادي حمير بقيمة 500 ألف دينار وساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط بقيمة 415 ألف دينار وإعادة تأهيل منطقة وادي العش بقيمة 500 ألف دينار.

وتم تخصيص أيضا 5.225 مليون دينار لصالح وزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع تتعلق بانشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة 500 ألف دينار وبرنامج لتمويل التخصص في إنتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية بقيمة 50 ألف دينار وإدارة النفايات بقيمة 200 ألف دينار وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال انظمة الري بقيمة 1.2 مليون دينار وانشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية بقيمة 500 ألف دينار ومركز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق بقيمة 70 ألف دينار وانشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش بقيمة 20 ألف دينار وانشاء وصيانة مبان زراعية في محافظة الطفيلة بقيمة 75 ألف دينار وتأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك بقيمة 60 ألف دينار ودعم الاقتصاد الأخضر بقيمة 610 آلاف دينار ومبادرة زراعة 10 ملايين غرسة حرجية بقيمة 750 ألف دينار وتأسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية بقيمة 50 ألف دينار وزراعة الأعلاف بقيمة 100 ألف دينار.

كما تتضمن مشاريع وزارة الزراعة تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء بقيمة 15 ألف دينار والتطبيقات والحلول الذكية في الزراعة بقيمة 100 الف دينار ومخبرات بذور التياتات(الايستا) بقيمة 75 ألف دينار وبنك البذور الوطني بقيمة 700 ألف دينار وحاصنات الابتكار الزراعي بقيمة 150 ألف دينار.

وتم رصد 4 ملايين دينار لصالح وزارة المياه والري من أجل تنفيذ مشروع يتعلق بتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة فيما تم رصد 300 ألف دينار لصالح سلطة وادي الأردن لغايات دراسات الجدوى لسدود وادي فيفا ووادي الجرم بقيمة 50 ألف دينار ومبنى سلطة وادي الأردن الجديد بقيمة 250 ألف دينار فيما تم تخصيص 5 آلاف دينار لصالح المؤسسة التعاونية الأردنية لتنفيذ إعادة تأهيل محطة الغربلة والتعقيم.

كا تم تخصيص 350 ألف دينار لصالح وزارة البيئة من أجل تنفيذ استدامة الشبكة الوطنية للمحميات بقيمة 25 ألف دينار وانتاج خريطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر المهمة بقيمة 10 آلاف دينار ومشاريع البيئة في محافظة العاصمة بقيمة 145 ألف دينار ومشاريع البيئة في محافظة الزرقاء بقيمة 100 ألف دينار ومشاريع البيئة في محافظة مادبا بقيمة 5 آلاف دينار ودراسة وفحص طبقة التربة بقيمة 20 ألف دينار واعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئة بقيمة 25 ألف دينار ونظام المعلومات والرصد الفني للنفايات بقيمة 20 ألف دينار.

ورصد مشروع الموازنة 12 مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم لغايات التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة فيما تم رصد 1.937 مليون دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات المساهمة في انشاء جامعة مبنى جامعة البلقاء في محافظة جرش بقيمة 500 ألف دينار وانشاء كلية تقنية في لواء ذيبان بقيمة مليون دينار وتأهيل وتطوير البنية التحتية لمرافق الجامعية في محافظة الطفيلة بقيمة 200 ألف دينار وتمكين وتدريب المهندسين في محافظة الطفيلة بقيمة 237 ألف دينار.

كما تم رصد 100 ألف دينار لصالح وزارة الصحة لغايات انشاء مبنى مديرية صحة البترا فيما تم تخصيص أيضا 100 ألف دينار لغايات المجلس الطبي الأردني لغايات تجهيز وتأثيث قاعة المجلس بالإضافة إلى 160 ألف دينار لصالح المؤسسة العامة للغذاء والدواء من أجل تنفيذ اعتمادية المؤسسة عالميا.

وتم تخصيص 370 ألف دينار لصالح وزارة التنمية الاجتماعية من أجل انشاء ابنية مختلفة في محافظة العاصمة بقيمة 90 ألف دينار وإدامة وتأهيل مديرية التنمية في إربد بقيمة 50 ألف دينار وإدامة وتأهيل مديرية التنمية بالمفرق بقيمة 57 ألف دينار ومشاريع أسر منتجة للأفراد في محافظة البلقاء بقيمة 20 ألف دينار وانشاء وتوسعة وتجهيز مراكز تنمية المجتمع المحلي في محافظة عجلون بقيمة 30 ألف دينار ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة الطفيلة بقيمة 70 ألف دينار.

وتم رصد 65 ألف دينار لصالح صندوق المعونة الوطنية لتنفيذ شراء مبان للصندوق في محافظة الزرقاء بقيمة 50 ألف دينار ومشاريع صندوق المعونة الوطنية في محافظة الكرك بقيمة 15 ألف دينار فيما تم تخصيص 45 ألف دينار لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لغايات تهيئة منطقة نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة اليرموك.

كما تم رصد 10 آلاف دينار لصالح وزارة العمل لغايات انشاء وصيانة مبان في محافظة الطفيلة فيما تم تخصيص 200 ألف دينار لغايات تطوير تخصص الطهي بالإضافة إلى تخصيص 90 ألف دينار لصالح وزارة الثقافة لغايات انشاءات مختلفة في محافظة الزرقاء بقيمة 50 ألف دينار وانشاء وصيانة مبان في محافظة معان بقيمة 20 ألف دينار وفعاليات وانشطة ثقافية وشبابية في محافظة الطفيلة بقيمة 20 ألف دينار.

كما تم رصد 1.177 مليون دينار لصالح وزارة الشباب من اجل انشاء مراكز وبيوت شبابية في محافظة المفرق بقيمة 325 ألف دينار وانشاء ملاعب ومرافق شبابية في محافظة المفرق بقيمة 103 آلاف دينار وانشاء وصيانة البيوت والمراكز الشبابية في محافظة الكرك بقيمة 14 ألف دينار وشراء قطع أراض لانشاء ملاعب رياضية في محافظة المفرق بقيمة 15 ألف دينار وصيانة مرافق شبابية ورياضية في محافظة المفرق بقيمة 140 ألف دينار وانشاء وصيانة مرافقة رياضية وشبابية في محافظة معان بقيمة 318 ألف دينار وتركيب طاقة شمسية وصيانة المدن والملاعب والمجمعات الرياضية في محافظة الكرك بقيمة 124 ألف دينار وإدامة الأندية الرياضية في محافظة العقبة بقيمة 75 ألف دينار.

وتم تخصيص 400 ألف دينار لصالح وزارة النقل من اجل اعادة تأهيل قصر المؤتمرات في محافظة معان بقيمة 250 ألف دينار ومشروع الأمن السيبراني بقيمة 50 ألف دينار ومشروع التحقق لحوادث النقل بقيمة 100 آلاف دينار فيما تم رصد 25 ألف دينار لصالح هيئة تنظيم النقل البري لغايات تركيب مظلات للبصات في إربد.

كما تم تخصيص 3 ملايين دينار لصالح المركز الوطني للأمن السيبراني لغايات إدارة الأداء المؤسسي بقيمة 350 ألف دينار والبرنامج الوطني للتوعية والتثقيف في الأمن السيبراني بقيمة 1.670 مليون دينار وبناء الشراكات التعاونية والفنية في الأمن السيبراني بقيمة 390 ألف دينار ومشروع المسؤولية الاجتماعية بقيمة 455 ألف دينار والخطة الوطنية لرفع ترتيب الأردن في مؤشرات الأمن السيبراني العالمية بقيمة 150 ألف دينار.

كما تم رصد 1.511 مليون دينار لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لغايات مشاريع الاوقاف في محافظة البلقاء بقيمة 490 ألف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة البلقاء بقيمة 100 الف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة مادبا بقيمة 63 ألف دينار ومشاريع الاوقاف في محافظة العقبة بقيمة 293 ألف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة جرش بقيمة 210 آلاف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة الطفيلة بقيمة 355 ألف دينار.

وتم رصد 100 ألف دينار لصالح دائرة الافتاء العام لغايات دعم مشاريع وانشطة دائرة الافتاء في محافظة العقبة فيما تم رصد 132 ألف دينار لصالح المجلس الاقتصادي والاجتماعي لغايات شراء مبنى للمجلس بالإضافة إلى رصد 240 ألف دينار لصالح معهد الإدارة العامة لغايات تأهيل وترميم المبنى.

وفيما يخص المشاريع الرأسمالية الجديدة في الوحدات الحكومية تم رصد 8 ملايين دينار لصالح سلطة المياه من أجل مشروع تقليل فاقد المياه بقيمة 250 ألف دينار وتوريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه بقيمة 3.400 مليون دينار وامدادات المياه في الشونة الجنوبية بقيمة 600 ألف دينار وتحسين التخزين المائي في لواء بني كنانة بقيمة 600 ألف دينار.

كما تشمل مشاريع سلطة المياه تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي بقيمة 600 ألف دينار وانشاء خطوط ناقلة في محي –الكرك بقيمة 450 ألف دينار والتزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشرة بقيمة 450 ألف دينار وتحسين انظمة المياه في المملكة بقيمة 800 ألف دينار وتحسين شبكة الصرف الصحي في المملكة بقيمة 650 ألف دينار مشروع شبكة الصرف الصحي في حرم الجامعة الأردنية بقيمة 250 ألف دينار.

كما تم رصد 950 ألف دينار لصالح المؤسسة العام للإسكان الحضري والتطوير لغايات أعمال صيانة شقق ضاحية الأميرة ايمان سحاب بقيمة 600 ألف دينار وأعمال بنية تحتية لمشروع كفر جابر/إربد بقيمة 300 ألف دينار وأعمال بنية تحتية لمشروع إسكان مزرعة الشواهد/جرش بقيمة 50 ألف دينار.

وتم تخصيص 800 ألف دينار لصالح المؤسسة الاستهلاكية المدنية لغايات الأسواق التجارية بالإضافة إلى تخصيص 400 ألف دينار لصالح المؤسسة الاذاعة والتلفزيون لتنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية.

كما تم رصد 4.2 مليون دينار لصالح سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لغايات حوسبة دائرة السلطة بقيمة 350 ألف دينار وانشاء حدائق عامة ومتنزهات في الإقليم بقيمة 750 ألف دينار وعمل مظلات انتظار للركاب بقيمة 50 ألف دينار وخدمات الطريق الخلفي بقيمة 900 ألف دينار ومشروع تحسين وصول وحركة السياح داخل المواقع الأثرية بقيمة 875 ألف دينار مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئة وحماية المواقع الأثرية بقيمة 785 ألف دينار ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بقيمة 50 ألف دينار وبناء وتجهيز مسلخ بقيمة 500 ألف دينار.

وتم رصد مليون دينار لصالح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات دعم قطاع النقل بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايين لشركة تطوير العقبة لغايات تطوير منطقة القويرة والراشدية بالإضافة إلى رصد 1.750 مليون دينار لصالح شركة مياه الأردن(مياهنا) لغايات انشاء مبنى جديد للشركة بقيمة 1.500 مليون دينار وتأهيل وتحسين شبكات الصرف الصحي / البلقاء بقيمة 250 ألف دينار.

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