رغم زيادة الطلب %5.. النظام الكهربائي مستقر

رهام زيدان

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عمان- قال معنيون بقطاع الكهرباء إن النظام الكهربائي للمملكة أثبت كفاءته خلال فصل الصيف الحالي وما تخلله من عبور موجات حر طويلة رفعت الطلب على الكهرباء لمستويات قياسية.وأكد المعنيون بالقطاع أن تغطية الأحمال القصوى التي سجلت في موجات الحر تفند أقاويل عن وجود كهرباء زائدة واننا ندفع بدل كهرباء لا نستعملها لشركات التوليد.وأشاروا إلى أن أداء النظام الكهربائي خلال أشهر الصيف كان سليما بحيث لم تسجل حالات انقطاع رئيسية على الشبكة وتمت مواجهة الأحمال بكل مهنية.وتشير أرقام رسمية إلى أن الاستطاعة التوليدية في المملكة بلغت 4217 ميغاواط طاقة تقليدية و2633 ميغاواط طاقة متجددة بنهاية عام 2022، مقارنة بـ3977 ميغاواط طاقة تقليدية و1579 ميغاواط طاقة متجددة في نهاية عام 2021.وانخفضت نسبة الفاقد على خطوط نقل الكهرباء العام الماضي بنسبة 11 % عن العام الذي سبقه.وقال المدير العام السابق للشركة م.عبدالفتاح الدرادكة إن تغطية الأحمال القصوى التي سجلت ارتفاعا في موجات الحر السابقة وبزيادة 5 % على ذروة العام 2022 تدحض ما يقال عن وجود كهرباء زائدة واننا ندفع بدل كهرباء لا نستعملها لشركات التوليد.وقال إن الاحمال النهارية غير المسبوقة لها ايضا دلالاتها حيث ان الاستهلاك وبسبب ارتفاع درجات الحرارة والاجواء المغبرة بقي مرتفعا طوال النهار وهذا يؤكد سلامة النظام ومتانته وقابليته لمواجهة اصعب الظروف.واضاف أنه كان للطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الشمسية دور في مواجهة الحمل الاقصى النهاري ولكن الاجواء المغبرة وحجب الشمس في بعض الأيام وارتفاع درجات الحرارة قد حد من مساهمتها الى الحد الادنى الذي لا يزيد على 15 % تقريبا في الحمل الاقصى النهاري ولكن بالتأكيد فإن محطات الرياح قد تكون ساهمت بما لا يقل عن 100 ميجا واط.وبين أن ذلك كله يؤكد أن أداء النظام الكهربائي كان سليما بحيث لم تسجل حالات انقطاع رئيسية على الشبكة وامكن مواجهة الحمل الاقصى بكل مهنية.غير أنه أكد على ضرورة مواصلة الاستعداد لأن موجات الحر قد تستمر هذا العام وفي الاعوام القادمة قد نواجه تحديات اكبر على ضوء زيادة الاحمال بما يزيد على 5 % المسجلة هذا العام وكذلك ان ماحصل يؤكد الحاجة الى تعزيز الربط مع مصر والاسراع في الربط مع السعودية والعراق بالاضافة الى ما تم التأكيد عليه سابقا في الاسراع في بناء محطة او محطات تخزين الطاقة سواء كانت مائية أو هيدروليكية.من جهته، قال مدير العام الأسبق للشركة د.أحمد حياصات إن المؤشرات المتعلقة بأداء النظام الكهربائي كلها ايجابية سواء من نسبة الانقطاعات على الشبكة أو مدتها وهي كلها تضاهي الدول المتقدمة.كما أن التزويد للسكان يعد من أعلى النسب العالمية ويغطي مناطق واسعة من المملكة وفقا لحياصات، الذي أكد على ضرورة الصيانة المستمرة للشبكات ومحطات التحويل، مشددا أيضا على ضرورة الدراسات المستمرة للتوسعات اللازمة على الشبكات لاستيعاب أي أحمال جديدة تضاف على النظام.ومع تأكيده على أهمية الطاقة المتجددة باعتبارها مكونا مهما في النظام الكهربائي، قال حياصات إن إضافة الأحمال من الطاقة المتجددة يجب أن تكون وفقا لحاجة شركة الكهرباء الوطنية بما لايؤثر على سلامة النظام الكهربائي.وقال المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة إنه ولزيادة متانة منظومة شبكة الكهرباء يمكن اتخاذ عدة إجراءات، منها تحسين الشبكة الكهربائية من خلال تطوير البنية التحتية للشبكة، مثل تحديث الأسلاك والمحولات والمحطات الفرعية، لتحسين توزيع الكهرباء وتقليل فقدان الطاقة. كما يتطلب ذلك تشجيع الكفاءة الطاقوية بتعزيز استخدام تكنولوجيا كفاءة الطاقة وتشجيع المستهلكين على تقليل استهلاك الكهرباء، مثل استخدام معدات كهربائية أكثر كفاءة وتحسين عوازل المباني.ومن الاجراءات المقترحة، أشار ايضا لتنظيم استهلاك الطاقة من خلال تطبيق سياسات لتنظيم استهلاك الطاقة في فترات الذروات، مثل فرض أوقات تشغيل للأجهزة الكبيرة خلال فترات منخفضة الاستهلاك، مع تطوير التخزين الطاقوي واستثمار في تكنولوجيا التخزين الطاقوي مثل البطاريات الضخمة، لتخزين الكهرباء أثناء الفترات ذات الاستهلاك المنخفض وإعادة استخدامها خلال الذروات.