الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع أسعار الطحين المدعوم 1.4 دينار للطن

عامل يحمل كيس طحين في أحد المستودعات -(أرشيفية)
عامل يحمل كيس طحين في أحد المستودعات -(أرشيفية)
عمان- رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس سعر بيع  طن الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بمقدار 1.4 دينار عن تسعيرة الشهر الماضي وذلك بعد قرار تخفيض أثمان الديزل (السولار) للشهر الحالي.اضافة اعلان
 وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 166.2 دينار مقابل 164.8 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي  ليسجل بذلك زيادة نسبتها 1 %.
ويشمل القرار رفع أسعار الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.
ويأتي قرار رفع أسعار الطحين الموحد في ظل إعادة النظر في معادلة كلف إنتاج الخبز بداية كل شهر وعلى ضوء تغير أسعارها خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة. 
وكانت الحكومة قررت أول من أمس تخفيض أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 1.3 %، ليصبح سعر اللتر 73 قرشا بدلا من 74 قرشا، اي ما يعادل  قرشا واحدا عن كل لتر. 
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.

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