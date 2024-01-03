الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع أسعار الطحين الموحد 3.6 دينار للطن

عامل ينقل أكياس طحين في مستودع بعمان - (الغد)
عامل ينقل أكياس طحين في مستودع بعمان - (الغد)
عمان- رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بمقدار 3.6 دينار للطن ضمن تسعيرة الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي، بحسب أرقام حصلت عليها "الغد".اضافة اعلان
وبحسب الاسعارالجديدة؛ أصبح سعر طن الطحين الموحد في تسعير الشهر الحالي 167.2 دينار مقابل 163.6 دينار مقارنة بتسعير الشهر الماضي مسجلا بذلك زيادة بنسبة تجاوزت 2 %.
وجاء ارتفاع أسعار الطحين الموحد ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها وزارة "الصناعة" لمعادلة كلف إنتاج الخبز وعلى ضوء تغيرات أسعار مادة الديزل التي تشكل 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
وكانت الحكومة  قررت الاثنين الماضي  تخفيض أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 4 % ليصبح سعر اللتر 72 قرشا بدلا من 75 قرشا أي ما يعادل 3 قروش عن كل لتر. 
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات
 كلف إنتاج مادة الخبز.
يذكر أن تخفيض أسعار السولار يجري للمرة الرابعة على التوالي وفقا للأسعار العالمية، بحسب ارقام  وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 % وبيعه من جديد للمخابز.
ورصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

7 % ارتفاع الإيرادات العامة للعمل الحكومي

منذ1 ساعة
إحدى طائرات الخطوط الملكية الأردنية

24 % زيادة الأردنيين المسافرين للسياحة

منذ1 ساعة
المطاعم السياحية

تراجع ملحوظ على المطاعم السياحية

منذ1 ساعة
1704289484736744100

رغم صعوبة الظروف.. البورصة تحافظ على توازنها

منذ1 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة ينخفض 0.04 %

منذ1 ساعة
غرفة صناعة الزرقاء

صناعة الزرقاء: مليار و315 مليون دولار صادرات الغرفة لعام 2023

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ4 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ4 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 