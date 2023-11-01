رفع أسعار الطحين الموحد 3.67 دينار للطن

طارق الدعجة

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رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس أسعار بيع الطحين الموحد بمقدار 3.67 دينارا للطن ضمن تسعيرة الشهر الحالي، ذلك بعد قرار تخفيض أسعار الديزل الذي يعد من مدخلات إنتاج الخبز.وبحسب الأسعار الجديدة، أصبح سعر بيع طن الطحين الموحد (المخصص لإنتاج الخبز) في تسعيرة الشهر الحالي 158.17 دينار مقابل 154.5 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي مسجلة ذلك ارتفاعا بنسبة 3 %.وشمل القرار الذي اطلعت عليه "الغد" تخفيض الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.ويأتي قرار رفع أسعار الطحين الموحد ضمن مراجعة شهرية تجريها وزارة الصناعة لمعادلة كلف انتاج الخبز وذلك على ضوء التعديلات التي تطرأ على أسعار مادة الديزل (السولار) التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.وكانت الحكومة قررت أول من أمس تخفيض أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 4 %، ليصبح سعر اللتر 79.5 قرش بدلا من 82.5 قرش؛ أي ما يعادل 3 قروش عن كل لتر.وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.وكان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.