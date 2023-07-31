رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 2.5 و %6

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عمان- رفعت الحكومة أسعار المحروقات أمس بنسب تراوحت بين 2.5 و6 %، ليبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وجاءت التسعيرة الجديدة بعد اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية، أمس الاثنين، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آب المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي.وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (25) فلساً/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر، وارتفاع سعر السولار بمقدار (40) فلساً/لتر.وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بنسبة 3 % ليصبح (920) فلساً /لتر بدلاً من (895) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 بنسبة 2.5 % ليصبح (1165) فلساً/لتر بدلاً من (1135) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع السولار بنسبة 6 % ليصبح (715) فلساً/لتر بدلاً من (675) فلساً/لتر.كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آب المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.إلى ذلك، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس، زياد السعايدة، إن المجلس قرر في اجتماعه الذي عقد أمس، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب المقبل للعام الحالي، بقيمة صفر.وأضاف أن القيمة هي نفسها التي تم تحديدها لشهر تموز الحالي.وبحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسبوعيا لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الثالث لتصل إلى 807.7 دولار للطن لمادة البنزين أوكتان 90، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمائة، فيما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 861.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمائة، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني.أما مادتا السولار والكاز، فقد ارتفع سعر السولار إلى 714.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمائة، فيما ارتفع سعر الكاز إلى 766.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمائة.وخلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بحسب النشرة الأسبوعية للوزارة، وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 771.5 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4 بالمائة، فيما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 825.9 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمائة.وارتفع سعر السولار إلى 696.8 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8 بالمائة، كما ارتفع سعر الكاز إلى 749.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمائة.وفي الأسبوع الأول من تموز، انخفضت أسعار البنزين بنوعيه وارتفعت أسعار السولار والكاز في الأسواق العالمية، مقارنة مع أسعارها في حزيران الماضي. وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 725 دولارا للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمائة، فيما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 779.9 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 1.3 بالمائة.وارتفع سعر السولار إلى 652.4 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 بالمائة، كما ارتفع سعر الكاز إلى 706.4 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمائة.أما باقي المشتقات، فقد استمر سعر الزيت في الاستقرار نسبيا في الأسبوع الثالث، حيث بلغ 471 دولارا للطن، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في تموز الحالي إلى 381.3 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في حزيران الماضي الذي بلغ 442.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 13.8 بالمائة.كما انخفض معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر تموز، ليصبح 79.5 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 0.3 بالمائة. -(بترا)