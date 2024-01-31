الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز

إحدى محطات المحروقات في عمان -(أرشيفية)
إحدى محطات المحروقات في عمان -(أرشيفية)
 رفعت الحكومة سعر البنزين بصنفيه ضمن تسعيرة شباط (فبراير) الحالي بنسب تراوحت بين 1.6 و1.7 % فيما ثبتت سعر الديزل والكاز عند أسعارهما الحالية.
وبحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع سعر لتر صنف البنزين 90 بنسبة 1.6 % وبمقدار 1.5 قرش إلى 91 قرشا للتر بدلا من 89.5 قرش في تسعيرة الشهر الماضي والبنزين 95 بنسبة  1.7 % وبمقدار قرشين ليبلغ 115 قرشا للتر من 113 قرشا في التسعيرة السابقة.اضافة اعلان
فيما قررت اللجنة تثبيت سعر الديزل عند سعر الشهر الماضي البالغ 72 قرشا للتر في تسعيرة الشهر الماضي، والاستمرار في الابقاء على سعر الكاز على ما هو عليه وبقيمة 62 قرشا للتر.
وتعد هذه الزيادة على البنزين الأولى في العام الحالي إذ استقبلت الحكومة هذه السنة بخفض الأسعار بنسب تراوحت في حينه ما بين 2.1 % إلى 8.7 %، فيما أبقت على سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير وتعرفة الوقود على فواتير الكهرباء عند صفر.
وفي بيان لوزراة الطاقة والثروة المعدنية، قالت إن "لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت أمس اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1 إلى 29 شباط (فبراير) إذ تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني (يناير) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار (15) فلسا / لتر وارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار (20) فلساً /لتر، في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة الديزل.
يذكر أن الحكومة تفرض ضريبة مقطوعة على سعر المشتقات النفطية، حيث تبلغ قيمتها على مشتق البنزين أوكتان 95 تبلغ 570 فلسا وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار370 وعلى الكاز والديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا، علما بأن الضريبة المقطوعة على الكاز مجمدة منذ شتاء العام الماضي بناء على توجيهات ملكية في هذا الخصوص.
إلى ذلك، قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل لعام 2024 بقيمة صفر وهي المعمول بها من شهر نيسان (ابريل) من العام 2020.
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