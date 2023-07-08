رفع دقة أرقام "الإحصاءات" لـ"تجويد القرار"

عبدالرحمن الخوالدة

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في الوقت الذي تسهم فيه دائرة الإحصاءات العامة في توفير المعلومات والبيانات الأساسية في قطاعات متعددة، دعا خبراء إلى تطوير عملها ودعمها لتصبح أكثر دقة وشمولية.وشدد الخبراء، على ضرورة الارتقاء بعمل الإحصاءات العامة ودعمها للقيام بدورها الملائم في التوسع في إبراز التفاصيل الدقيقة التي تتضمنها بعض المؤشرات، إضافة إلى دعم ورفد دائرة الإحصاءات بالتقنيات والأدوات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب وجوب الارتقاء بقدرات العاملين فيها وإشراكهم في دورات تدريبية وتأهيلية، علاوة على أهمية توسيع صلاحياتها وتعزيز استقلاليتها.وأكد خبراء، أن دائرة الإحصاءت العامة تمثل ركنا أساسيا مهما في العملية الاقتصادية لما تقوم به من دور مهم في توفير المعلومات والبيانات التي تمكن أصحاب القرار من تشخيص الواقع والتعرف على مكامن الخلل.وشدد هؤلاء الخبراء، على أن الإحصاءات العامة تساعد في تجويد أداء وكفاءة صانع القرار الاقتصادي، إضافة إلى المساهمة في مساعدة الباحثين في التعرف على المشكلات الاقتصادية التي تعينهم في وضع تصورات وحلول لها، وبأنها أداة مهمة تدل على مواقع الخلل واتجاهات الأحداث ونتائج العملية الاقتصادية والتنمويةويذكر أن خطة تحديث القطاع العام في الهيكل التنظيمي والحوكمة المحددة للعام 2024، كانت أدرجت في توصياتها، بإعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة، لتصبح مركزا إحصائيا وطنيا تفاعليا لجمع البيانات، ودعم رسم السياسات ووضع السيناريوهات، وصنع القرارات واستشراف المستقبل.وقال وزير الدولة للشوؤن الاقتصادية الأسبق يوسف منصور: "دائرة الإحصاءات العامة الأردنية كانت وما تزال سندا حقيقيا لصانعي السياسات في الأردن جراء ما تقوم به من توفير المعلومات وجهود إحصائية تعين القائمين على رسم السياسات على تشخيص الواقع وتعرف مكامن الخلل، ومن هنا تنبع أهميتها للعملية الاقتصادية".وأوضح منصور، أن الإحصاءات العامة تساعد على تجويد أداء وكفاءة صانع القرار الاقتصادي ما ينعكس إيجابا على الارتقاء بواقع الاقتصاد وسير عمله، إضافة إلى مساعدة الباحثين في التعرف على المشكلات الاقتصادية التي تعينهم في وضع تصورات وحلول لها.ومن أجل أن تقوم بدورها الملائم وبشكل فعال دعا منصور، إلى ضرورة دعم ورفد دائرة الإحصاءات بالتقنيات والأدوات الحديثة المستخدمة في هذا المجال خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم وما فرضته من واقع جديد، إضافة إلى وجوب تسريع إصلاح التشريعات التي تنظم عملها.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الرقم الإحصائي هو أحد أهم الأرقام والبيانات والمعلومات التي تمكن صاحب القرار من الوصول إلى البيانات الدقيقة والتعرف على ما يدور من قضايا ومؤشرات تخدم عمليات التنمية، وتشخيص الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهو ليس مجرد رقم بل أداة تدل على نواحي الخلل أو اتجاهات الأحداث ونتائج العمليات الاقتصادية والتنموية.وبين عايش، أن الرقم الإحصائي هو أحد أهم الأشكال المعبرة عن درجة التحضر في المجتمعات وركونها إلى الرقم باعتباره العلامة الفارقة في المشكلات وقياسها بالمقارنة مع غيرها، إذ إن للجهة التي تنفذ الرقم الإحصائي وفي الأردن، وهي دائرة الإحصاءات العامة دور استراتيجي مهم في العملية الاقتصادية فهي تقدم البيانات الأولية والمعلومات التي يمكن التخطيط على أساسها.وطالب عايش بضرورة التوسع في إبراز التفاصيل الدقيقة التي تتضمنها بعض المؤشرات التي تنشرها دائرة الإحصاءات العامة، إضافة إلى أهمية أن يكون تحديث بعض البيانات التي تصدرها الدائرة بشكل أسبوعي بدلا من فصلي، إلى جانب وجوب الارتقاء بقدرات العاملين في دائرة الإحصاءات العامة، من خلال إشراكهم بدورات تدريبية وتأهيلية، علاوة على وجوب تزويد الإحصاءات بأدوات ونظم قياسية جديدة وتوظيف التكنولوجيا في العمل.إلى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن الرقم الإحصائي هو حجر الزاوية في رسم السياسات واتخاذ القرارات ومن هنا تنبع أهميته في دعم الجهود التنموية والاقتصادية لأي بلد، ولذلك تعتبر دائرة الإحصاءات العامة مؤسسة استراتيجية لا غنى عنها، موضحا أن عمل الإحصاءات يستوجب أن تتوفر فيه الدقة والحيادية ليكون له أثر في العملية السياسية والاقتصادية القائمة.وأشار زوانة، إلى أن البيانات والأرقام التي تقوم الإحصاءات بتوفيرها، عادة ما تؤسس عليها الحكومات سياساتها المختلفة بما في ذلك الاقتصادية منها، لذلك ينبغي بذل الجهود كافة لرفع سوية عملها وذلك من خلال إبعادها عن أي تأثيرات أو أهواء، إلى جانب توسيع صلاحيتها، والنهوض بقدرات العاملين فيها.وتجدر الإشارة، إلى أن دائرة الإحصاءات العامة قد تقدمت بمقدار 13 درجة في مؤشر نشر البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفعت درجة الأردن لتصل إلى 66 في العام الماضي، مقابل 53 في العام 2020، ليتقدم بذلك ترتيب الأردن عالمياً في مجال نشر البيانات المفتوحة من المركز 82 عالميا في العام 2020، ليصل إلى المركز 37 في العام 2022.ويذكر أن هذا التقييم ينفذ مرة كل سنتين، ويشمل تقييم المؤشرات كافة التي تنشرها الدول في المواضيع المختلفة، ويصدر التقرير عن منظمة مراقبة البيانات المفتوحة الدولية التي تعد مرجعاً لقياس أداء الأجهزة الإحصائية الرسمية في العالم.