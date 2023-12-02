السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع سعر الطحين الموحد 5.5 دينار للطن

عامل ينقل أكياس طحين في مستودع بعمان - (الغد)
عامل ينقل أكياس طحين في مستودع بعمان - (الغد)
عمان- رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس أسعار بيع الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر الماضي بعد قرار تخفيض أثمان الديزل (السولار) للشهر الحالي.اضافة اعلان
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 163.6 دينار مقابل 158.1 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي  ليسجل بذلك زيادة بمقدار 5.5 دينار.
ويشمل القرار رفع أسعار الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.
ويأتي قرار رفع أسعار الطحين الموحد في ظل إعادة النظر في معادلة كلف إنتاج الخبز بداية كل شهر وعلى ضوء تغير أسعارها خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة. 
وكانت الحكومة قررت أول من أمس تخفيض أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 6 %، ليصبح سعر اللتر 75 قرشا بدلا من 79.5 قرش، اي ما يعادل 4.5 قرش عن كل لتر. 
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
وكان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 % وبيعه من جديد للمخابز.
ورصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
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