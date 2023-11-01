الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ركود في قطاع السيارات السياحية بعد العدوان على غزة

أرشيفية
أرشيفية
 بينما يستمر المحتل الصهيوني بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ زهاء شهر يؤكد أصحاب مكاتب سيارات سياحية أن نسبة الحجوزات لديهم تراجعت بنسبة 90 % ما يعكس حالة الجمود التي تخيم على القطاع في ظل هذه الأجواء المتوترة.اضافة اعلان
وأجمع هؤلاء على أن نسبة اشغال السيارات السياحية منذ بداية الجرائم الصهيوينة لم تتجاوز مستوى 10 %.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية السابق والعامل في القطاع محمد حجاوي إن "نسبة الإشغال ضعيفة جدا".
وأكد الحجاوي أن المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة أربكت القطاع ما ادى الى إلغاء الحجوزات منذ بداية جرائم العدو الاسرائيلي.
وأضاف أن مكاتب تأجير السيارات السياحية تعاني من الضرر الذي لحق بمكاتبها منذ بداية مجازر الاحتلال.
وقال امين سر نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية السابق والعامل في القطاع شادي ابو النادي ان "اثر مجازر الاحتلال على المدنيين في غزة اقوى من جائحة كورونا".
واكد ابو النادي ان "نسب اشغال مكاتب السيارات السياحية لا تتجاوز حاجز 
الـ10 %."
وأضاف "تم إلغاء كافة حجوزات تأجير السيارات السياحية حتى نهاية العام الحالي بعد الجرائم البشعة بحق المدنيين في غزة".
واتفق أحد العاملين في قطاع تأجير السيارات السياحية محمد العبادي مع سابقيه في الرأي حول التراجع الكبير في نسب أشغال السيارات السياحية.
كما أكد العبادي أن نسبة إشغال تأجير السيارات السياحية لا تصل الى 10 %.
وأضاف أن السيارات السياحية في المكاتب لم تتحرك منذ بدأ مجازر الاحتلال بحق مدنيي غزة.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية يضم قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل هذا القطاع أكثر من ألفي موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع قرابة 12 ألف مركبة.
ويذكر ان قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مالية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال ازمة كورونا.
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