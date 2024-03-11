رمضان.. أسواق نشطة وأسعار الدجاج تبدأ بالارتفاع

طارق الدعجة

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عمان- ما يزال نشاط الأسواق التجارية في أوجه مع بدء شهر رمضان المبارك وسط مخاوف من فوضى في أسعار الدجاج على غرار ما حدث العام الماضي، وفق عاملين في القطاع.وأظهرت جولة محدودة أجرتها "الغد" في أسواق العاصمة وجود نشاط متزايد من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والأساسية وسط تسجيل ارتفاع في أسعار الدجاج الطازج.وتتركز مشتريات الأسر الأردنية على شراء سلع واسعة منها الأرز، اللحوم الحمراء، الدواجن، الزيوت، السكر، التمور، المعلبات، الأجبان والألبان، قمر الدين، الجوز، اللوز، البقوليات بالإضافة إلى مستلزمات مواد التنظيف.وتوقع مختصون وتجار أن تواصل الحركة التجارية نشاطها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك مؤكدين استقرار معظم أسعار السلع الأساسية والغذائية وانخفاض بعضها الآخر.وشددوا على ضرورة التريث والاعتدال في شراء المواد الغذائية خاصة الطازجة منها والتي بدأت أسعارها تشهد ارتفاعات مثل الدواجن واللحوم الطازجة المبردة بنسب تجاوزت 20 %.بدوره، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن "الحركة التجارية في تزايد داخل فروع المؤسسة منذ أكثر من أسبوع وذلك في إطار استعدادات الأسر لاستقبال شهر رمضان المبارك".وبين القضاة أن العروض المخفضة التي تجريها المؤسسة حاليا على أكثر من 200 سلعة غذائية وأساسية بنسبة وصلت إلى 40 % ساهمت أيضا بشكل كبير في تزايد إقبال المواطنين وارتفاع حركة النشاط التجاري.وبحسب القضاة، شملت العروض المخفضة داخل فروع المؤسسة سلعا واسعة منها السكر، الأرز، الزيوت النباتية، الأجبان والألبان، التمور، قمر الدين بالإضافة إلى أصناف من البقوليات والمعلبات.وأكد القضاة أن جميع السلع متوفرة بكميات كافية وعند مستويات أسعار أقل من شهر رمضان من العام الماضي، وهنالك مخزون من السلع الغذائية يغطي استهلاكا يصل إلى 3 أشهر مشيرا إلى دور المؤسسة في تقليص الأعباء على المواطنين من خلال تخفيض الأسعار خاصة خلال الشهر الفضيل الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك.وجدد القضاة التشديد على سياسة المؤسسة في منع دخول أي سلعة إلى أسواقها إلا بعد اجتياز الفحوصات المخبرية والحسية التي تؤكد سلامتها وجودتها معتبرا ذلك بمثابة خط أحمر بالنسبة لعمل المؤسسة.ولفت إلى أن لدى المؤسسة 69 فرعا منتشرة في مختلف محافظات المملكة ومستودعات تصل مساحتها التخزينية إلى 20 ألف متر مربعا، بالإضافة إلى 40 شاحنة نقل وتوزيع السلع إلى فروع المؤسسة.من جهته، أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن م.جمال عمرو أن الأسواق ما تزال تشهد حركة تجارية نشطة منذ أكثر من أسبوع وذلك في إطار استعداد الأسر لاستقبال شهر رمضان المبارك.وبين أن السوق المحلية تمتاز بوفرة جيمع السلع الغذائية وتنوعها من ناحية توفر البدائل المتعددة للصنف الواحد بالإضافة إلى كثرة العروض المخفضة التي تجريها المراكز والمحال التجارية على حزمة من السلع الغذائية الأساسية والتي تصب في نهاية المطاف في صالح المواطنين.ولفت عمرو إلى حدوث ارتفاع على أسعار الدواجن الطازجة بنسب وصلت إلى 22 % بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية الكميات المعروضة، مشيرا إلى زيادة أسعار اللحوم المبردة الطازجة بنسبة 20 % جراء ارتفاع كلف الشحن واللجوء للاستيراد من خلال الطائرات بفعل الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر بسبب عدوان الكيان الغاشمعلى قطاع غزة.وبحسب عمرو وصل سعر كيلو الدجاج الطازج بالسوق المحلية إلى 2.20 قرش مقارنة مع 1.80 قرش للكيلو خلال الشهر الماضي.وقال مدير المشتريات في إحدى المراكز التجارية الكبرى جهاد أبو الحسن إن الأسواق تشهد نشاطا تجاريا محلوظا عشية رمضان، مؤكدا توفر السلع بكميات تزيد على احتياجات المواطنين .وأشار أبو الحسن إلى أن الأسواق تشهد منافسة قوية بين المراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلعا غذائية وأساسية واسعة بهدف جذب المواطنين وزيادة النشاط التجاري.وتوقع أبو الحسن مواصلة نشاط الحركة التجارية حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ثم تعود بعد ذلك إلى وضعها الطبيعي.من جهته، قال المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش إن الجمعية تلقت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الدجاج بالسوق المحلية بنسبة تجاوزت 20 %.وطالب العموش وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتدخل ووضع سقوف سعرية لأسعار الدجاج الطازجة و"النتافات" لحماية المواطنين في ظل أنها مرشحة للارتفاع وحدوث فوضى بأسعارها خلال الفترة المقبلة .ودعا العموش المواطنين إلى ضرورة عدم التهافت على شراء السلع واللجوء إلى تخزينها خاصة وأن هنالك أصنافا تحتاج إلى ظروف تخزين معينة، وذلك تجنبا لتعريضها إلى التلف بالإضافة للحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية.وتبدأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم (الثلاثاء) تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرقابة المشددة على الأسواق والتي تمتد حتى النصف الأول من شهر رمضان المبارك.