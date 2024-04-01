الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زين تجدد دعمها لحملة "نحو الحياة" لعلاج مرضى السرطان

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زين تجدد دعمها لحملة "نحو الحياة" لعلاج مرضى السرطان
عمان - الغد - جددت شركة زين الأردن دعمها للحملة السنوية "نحو الحياة"، التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى جمع التبرعات لعلاج مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.اضافة اعلان
وقدمت شركة زين هذا العام دعماً للحملة بقيمة 50,000 خمسون ألف دينار أردني، ليصل مجموع ما تبرعت به شركة زين الأردن حتى الآن إلى ما يقارب 2.5 مليون دينار أردني، حيث يندرج الدعم في إطار برامج ومبادرات زين المستدامة تجاه القطاع الصحي الأردني، واستكمالاً للشراكة الممتدة التي تجمع الشركة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حيث تعد أحد أكبر داعمي المؤسسة -إذ تم تصنيف شركة زين كـ "متبرع متميز" من قبل المؤسسة منذ عدة أعوام-، إلى جانب مساهمات الشركة في مساندة جهود المؤسسة لتمكين المرضى غير المقتدرين من مواصلة رحلة العلاج وإنقاذهم من المرض ورفع المعاناة عنهم والوقوف بجانبهم لتخطي هذه المرحلة في حياتهم. 
وسيتسنى للأفراد الراغبين بالتبرع لصالح الحملة بدينار واحد، إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة "حياة" للرقم 97070 ، فيما سيتسنى للراغبين بالتبرع بخمسة دنانير إرسال كلمة "حياة" إلى الرقم 97075، حيث ستستمر الحملة لغاية شهر كانون الأول من العام الحالي.
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