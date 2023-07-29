السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

زين تجدد رعايتها لمهرجان جرش بدورته الـ37

شركة "زين" للاتصالات - (أرشيفية)
شركة زين الأردن
جرش- الغد-  أعلنت شركة زين الأردن استمرار شراكتها الاستراتيجية الممتدة لمهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث ترعى الشركة الدورة 37 من المهرجان، الذي انطلق في 26 تموز(يوليو) الحالي وتستمر فعالياته لغاية 5 آب(أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وجددت شركة زين الأردن تأكيدها، أهمية المهرجان الذي يمثل تظاهرة فنية وثقافية مميزة على مستوى المنطقة، وحرص الشركة على مواصلة الدعم الذي تقدمه منذ أعوام لهذا الحدث الاستثنائي الذي يحظى باهتمام أردني وعربي، والذي نجح على مدار أكثر من عقدين من الزمن باستقطاب أضخم وأبرز نجوم الفن والثقافة الأردنيين والعرب، إضافة إلى عامل الجذب السياحي الذي يشكله المهرجان من خلال استقطاب الزوار من مختلف الجنسيات لحضور الفعاليات المميزة التي تحتضنها المدينة الأثرية في جرش، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية زين الهادفة إلى دعم السياحة في المملكة، إلى جانب إثراء الجانب الفني والثقافي.
يذكر، أن شركة زين الأردن تحرص على رعاية والتواجد في أبرز وأضخم الفعاليات الفنية والترفيهية في المملكة، للمساهمة في تنشيط الحركة السياحية عبر فعاليات مميزة تشمل الفن والترفيه والجانب الاجتماعي، لاستقطاب الزوار من الأردنيين والسياح على حد سواء في أجواء عائلية، حيث قدمت الشركة مؤخراً رعايتها لحفلتي الفنانين كاظم الساهر وماجدة الرومي، اللتين حظيتا بحضور جماهيري كبير، كما ترعى الشركة فعاليات سوق جارا كشريك استراتيجي، ومهرجان صيف عمان الذي يقام سنوياً، فيما تواصل الشركة رعايتها لمهرجان الفحيص الذي ستنطلق فعالياته في الفترة المقبلة.

1690641307919847600

صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك ترتفع 20 % لتبلغ 50 مليون دينار منذ1 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-29 at 6.10.09 PM

ناصيف زيتون سفيراً لعلامة TECNO التجارية وسلسلة CAMON 20 إلى الأسواق منذ5 ساعة

2023_04_28_11_10_56 (1)

مخاوف نقص الإمدادات ترفع النفط للأسبوع الخامس منذ9 ساعة

بواخر لنقل الحبوب في البحر الأسود - (أرشيفية)

مخاوف الإمداد الغذائي.. هل ترفع التضخم من جديد؟ 28 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

العالم الرقمي يستقبل 200 مليون مستخدم للسوشال ميديا في عام

منذ1 ساعة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

صندوق "الصناعة" يقدم منحا وحوافز لـ240 شركة الشهر المقبل

منذ1 ساعة
رئاسة-الوزراء-750x500

"معدل الملكية العقارية" يمنح "الوزراء" صلاحية نقل الأراضي للصناديق الاستثمارية

منذ1 ساعة
مليارات الدولارات

شركة ناشئة تستقطب استثمارا بمليوني دولار

منذ1 ساعة
1690632913429450600

ما هي تأثيرات تراجع تصنيف المملكة بمؤشر الحرية الاقتصادية؟

منذ1 ساعة
مبان قديمة في مادبا تعكس تراث المكان وتروي تفاصيله الشعبية

بزيادة 132 %.. مادبا تستقبل 387 ألف سائح بالنصف الأول

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

التوقعات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

"العالم الثالث" في عصر الما – بعد - إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عقبات تواجه الإصلاح الإداري

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف تبنى الدول؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

شيطنة وشيطان!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات | منذ1 ساعة
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
 