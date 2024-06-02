 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"زين" ترعى منتدى "تواصل 2024"

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سمو ولي العهد لدى زيارته منصة زين للابداع في المنتدى - (من المصدر)
عمان- الغد- في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة والتعاون المستمر الذي يجمعها مع مؤسسة ولي العهد؛ قدمت شركة زين الأردن، ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، رعايتها لمنتدى تواصل 2024 - حوار حول الواقع والتطلعات بنسخته الثانية، الذي انطلقت فعالياته، أول من أمس، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي جمع نخبة من القادة وصناع القرار والمهتمين والناشطين من الشباب والشابات، للمشاركة في حوار تفاعلي بناء لمناقشة عدد من القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني.اضافة اعلان
وحظي ركن منصة زين للإبداع (ZINC) في المنتدى، بزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ حيث اطلع سموه على الأنشطة التفاعلية التي أقامتها المنصة للشباب والحضور، واستمع إلى إيجاز حول مساهمة زين من خلال منصتها للإبداع و"استوديو زين" في فعاليات المنتدى في إطار شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد لخدمة الشباب الأردني.
واشتملت مشاركة زين في المنتدى على تصوير وتغطية عدد من حلقات البودكاست التي تم بثها خلال المنتدى بالتعاون بين "استوديو زين" و"صدى بودكاست"، باستخدام أحدث تقنيات ومعدات التصوير والتجهيزات المتوفرة داخل استوديو زين الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال والمجهز وفقاً لأعلى المواصفات المعتمدة لهذه الغاية من ناحية الأدوات والمعدات والعزل، بالإضافة إلى تزويد المنتدى بخدمة زين فايبر، لتوفير إنترنت فائقة السرعة واتصال ثابت دون انقطاع لتمكين المشاركين من تغطية فعاليات المؤتمر بأفضل جودة.
وجاء دعم زين لمنتدى تواصل 2024، ترسيخاً لالتزامها بتمكين الشباب الأردني، وإيمانها بصوت الشباب وقدرتهم على صناعة التغيير والتأثير الإيجابي في المجتمع، من خلال تعزيز ثقافة الحوار المفتوح لهم، للتعبير عن آرائهم ومشاركة اقتراحاتهم في قضايا تهمهم وتشكل مستقبل الأردن؛ حيث تحرص زين من خلال فروع منصتها للإبداع (ZINC) المتواجدة في 5 جامعات أردنية، على عقد سلسلة من الجلسات الحوارية مع نخبة من الخبراء والقادة، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات التي تحرص على إطلاقها بشكل مستمر لتعزيز الابتكار والروح الريادية بين أوساط الشباب الأردني، وتحفيزهم على التفكير الإبداعي وتوجيههم نحو بناء وتنفيذ مشاريعهم الخاصة وخلق فرصهم بأيديهم.
كما تأتي مشاركة زين من خلال منصتها للإبداع (ZINC) في هذا المنتدى؛ تأكيدا لمواصلة دور المنصة -الذي كانت قد بدأته منذ 10 أعوام- بالتركيز على دعم الشباب وتوفير كل السبل لتطوير مهاراتهم وخلق بيئة مشجعة لهم، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، تحقيقاً لرؤى وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم وتمكين الشباب الأردني.
وعقدت جلسات المنتدى تحت عناوين رئيسة شملت: الثقة بين الدولة والمواطن، وحرية التعبير، والاستقرار الاقتصادي في ظل المستجدات، وأهمية توجيه الدعم للصناعة المحلية، وواقع الأحزاب، إضافة إلى الدور الحكومي في التنمية المجتمعية وتحفيز الاستثمار ودعم التعليم لمواءمة المستقبل، وأثر التغيرات الإقليمية على الأردن، إلى جانب مواضيع أخرى مثل الإنجاز الرياضي، وقضايا مجتمعية مثل المخدرات.
ويسعى المنتدى إلى تجسيد أهمية التشبيك والحوار البناء والهادف كأداة رئيسة لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات، وبناء الجسور بين صناع القرار والجمهور، وتوظيف الابتكار لطرح حلول نوعية وتوجهات مستقبلية.
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