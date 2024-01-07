الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"زين" تركز جهودها على توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها خلال 2023

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"زين" تركز جهودها على توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها خلال 2023
عمّان - الغد - قدّمت شركة زين الأردن خلال العام 2023 مجموعة من العروض والخدمات المميزة عبر شبكتها ومنصّاتها الرقمية، ركّزت من خلالها على توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها وزبائنها الذين اعتادوا على التميّز ومواكبة أحدث التقنيات، لتؤكّد التزامها بمواصلة ريادتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، ودعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة.اضافة اعلان
وواصلت زين خلال العام 2023 استثمارها بشبكتها وإدخال أحدث التقنيات إلى المملكة، وذلك ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية في المملكة، حيث أعلنت مؤخراً عن إطلاقها لشبكة الجيل الخامس 5G، وطرحت الخدمة تجارياً لزبائنها ومشتركيها من خلال باقة من العروض الحصرية والمميزة ابتداءً من 22 دينارا مع سرعة 200 ميجابت بالثانية وصولاً إلى سرعات لا محدودة، فيما أتاحت للمشتركين اختيار الجهاز المناسب من أحدث الأجهزة العاملة بتقنية (Wi-Fi 6) المتطورة والتي تعد أحدث تقنيات الإنترنت اللاسلكي، سواء جهاز الراوتر أو الراوتر المتنقل (ماي فاي)، كما قدّمت زين حصرياً ولأول مرة في الأردن من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، حيث يتيح للمستخدم تجربة استخدام إنترنت ثابت وفائق السرعة دون انقطاع، وقامت زين بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة بأحدث شبكات الجيل الخامس لا سيما الحيوية والمركزية منها، لضمان توفير أفضل تجربة على الإطلاق لزبائنها، فيما ستواصل الشركة العمل على توسيع نطاق تغطية الخدمة لشمول مناطق جديدة خلال المراحل القادمة وبحلول العام 2024.
كما أطلقت زين خلال العام 2023 وكأول شركة اتصالات في المملكة الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي تقنية الفايبر إلى الغرفة  (Fiber- To – The – Room)، ووفرت لزبائنها من خلال هذه التكنولوجيا الحديثة أفضل حلول الإنترنت المنزلي بسرعات ثابتة وفائقة تصل إلى 2000 ميجابت بالثانية، حيث تدعم هذه الخدمة أيضاً تقنية (Wi-Fi 6) بما يضمن تغطية جميع أنحاء المنزل والمساحات الكبيرة ذات الغرف والطوابق المتعددة، وذلك من خلال تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة داخل المنزل بحرفية عالية، ليتمكّن المشتركون من التمتّع بخدمة إنترنت لا مثيل لها ودون انقطاع في كافة أرجاء المنزل، حيث طرحت زين هذه الخدمة من خلال عرض مميز متاح بسرعة 2000 ميجابت/ الثانية.
وواصلت زين خططها التوسعية لتغطية كافة أنحاء المملكة بتقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، حيث قامت خلال العام 2023 وكأول شركة اتصالات في المملكة بتغطية عدد من المخيمات في محافظات مختلفة، منها مخيم البقعة في محافظة البلقاء، ومخيمي غزة وسوف في محافظة جرش، ومخيمي العودة وعزمي المفتي في محافظة إربد، ومخيم الطالبية في العاصمة عمان، ليبلغ حجم انتشار خدمة الإنترنت الثابت بين الأسر في المخيمات إلى 75 ألف أسرة، بما يغطي 77 % من إجمالي مساحة المخيمات.
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