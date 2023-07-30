الإثنين 31 تموز 2023
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"زين" تعيد تأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة

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"زين" تعيد تأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة
عمّان -الغد - قدمت شركة زين الأردن دعمها لإعادة ترميم وتأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة في لواء الجيزة، وذلك في إطار الشراكة التي تجمعها مع مؤسسة لوياك منذ العام 2018، لتكون المدرسة السابعة التي تعمل زين على تأهيلها ضمن هذه الشراكة.اضافة اعلان
وتم افتتاح المدرسة بحضور مدير مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة الدكتور أحمد المساعفة، ورئيس هيئة المديرين في مؤسسة لوياك رولا جردانة، وممثلو شركة زين، حيث تم الافتتاح بالتزامن مع بدء التجهيز لاستقبال طلبة المدرسة البالغ عددهم 180 طالبا مع اقتراب دوام الفصل الأول للعام الدراسي الجديد، بهدف توفير بيئة تعليمية ملائمة تلبي احتياجاتهم الأساسية، حيث قامت مؤسسة "لوياك" وبدعم من شركة زين بأعمال الصيانة اللازمة لكافة مرافق المدرسة، وتم تجديد الصفوف الدراسية، وتطوير الأنظمة الكهربائية، وتحسين مرافق الصرف الصحي، كما تم توفير الأثاث اللازم للمدرسة، بالإضافة إلى تهيئة مساحات وقاعات للأنشطة اللامنهجية لتوسيع مدارك الطلاب وتجربتهم التعليمية وتطويرها.
وقدّمت شركة زين لطلبة المدرسة حقائب مدرسية مجهّزة بالقرطاسية، لضمان توفير كل ما يلزم عودتهم للمدرسة ويحفزهم على بدء العام الدراسي، إذ تأتي هذه الخطوة من جانب زين انطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها تجاه المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه وتتحمل مسؤوليته، ولتواصل دعمها لقطاع التعليم في المملكة، بالإضافة إلى إيمانها بأن لكل طفل الحق في التعليم الجيد ضمن بيئة ملائمة.
وأكدت زين من خلال هذه المبادرة على التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
يذكر أن شركة زين ومنذ العام 2018 ساهمت بترميم وإعادة تأهيل 7 مدارس بالشراكة مع مؤسسة "لوياك"، وهي مدرسة عثمان بن عفان للبنين في محافظة جرش، ومدرسة جلعد الأساسية المختلطة في محافظة البلقاء، ومدرسة عفنان الأساسية المختلطة بمحافظة مادبا، ومدرستي نجدة الأساسية المختلطة ونجدة الأساسية للبنين بمحافظة جرش، ومدرسة الباسلية في لواء الجيزة، بالإضافة إلى مدرسة القسطل. 
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