الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زين تهدي النشامى 50 ألف دينار احتفاءً بالإنجاز التاريخي

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شعار شركة زين الأردن


أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم مبلغ 50 ألف دينار أردني للمنتخب الوطني، وذلك تقديراً لدور النشامى والإنجاز التاريخي الذي حققوه بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا.اضافة اعلان
وجاءت هذه المبادرة من زين مواصلةً لدورها وواجبها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية كما عودت الأردنيين بالتواجد والحضور والمساهمة الفعالة في كافة المناسبات الوطنية، واستكمالاً لدعمها للرياضة والرياضيين الأردنيين لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع العلم الأردني في كافة المحافل.
ووجهت شركة زين أسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعم الأول للأردنيين في مختلف المجالات، وإلى سمو ولي العهد الذي واصل دعمه النشامى على الدوام، وإلى نشامى المنتخب الوطني وعموم الأسرة الأردنية، وأعربت الشركة عن الفخر بهذا الإنجاز الوطني الذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.
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