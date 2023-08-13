الأحد 13 آب 2023
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"زين" شريك إستراتيجي لبطولة "ريد بل كار بارك درفت"

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"زين" شريك إستراتيجي لبطولة "ريد بل كار بارك درفت"
عمّان-الغد- انطلاقاً من استراتيجيتها بدعم كافة القطاعات، لا سيّما قطاع الرياضة والشباب في المملكة؛ قدّمت شركة زين الأردن –الشريك الاستراتيجي لكافة فعاليات ريد بُل في المملكة- رعايتها للنسخة الثالثة عشرة من بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 23 " التي أُقيمت يوم الجمعة في ساحة رالي الأردن- منطقة البحر الميت، بحضور أُسطورة الدرِفت وبطل الراليات اللبناني عبدو فغالي.اضافة اعلان
وتندرج رعاية زين لهذه البطولة -التي تعد إحدى أهم بطولات الدرِفت في المنطقة وتُعقد سنوياً- في إطار حرصها الدائم على رعاية ودعم كافة الأنشطة الرياضية والشبابية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على خريطة الرياضات العالمية، واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية كافة، كما اشتملت مشاركة زين على تقديم مجموعة من الجوائز القيّمة للحضور خلال البطولة.
وخلال تواجده في المملكة، زار بطل الراليات اللبناني عبدو فغالي مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث اطلع على تجهيزات المركز وما يقدمه للشباب في مجال الرياضات الإلكترونية، وقام بتجربة إحدى الألعاب الإلكترونية التي تتضمن محاكاة لسباقات السيارات.
وظفر مؤيد مروان بلقب النهائي الوطني، ليتأهل لتمثيل الأردن في النهائيات العالميّة للسلسلة التي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، فيما جاء فارس صرار بالمركز الثاني، وحلّ أنس الحلو بالمركز الثالث في البطولة التي شهِدت مشاركة واسعة من سائقي الدرِفت في الأردن وسط أجواء حماسية وتنافسية. 
يُشار إلى أن شركة زين الأردن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الرياضة والشباب عبر اطلاق ودعم أهم وأبرز الفعاليات والأحداث التي تحتضنها المملكة، لا سيما البطولات والمنافسات الرياضية في كافة محافظات المملكة، التي تستهدف الذكور والإناث وتستقطب الشباب وتشجع مواهبهم، إضافة إلى تنظيم الشركة سنوياً لبطولات كرة القدم وكرة السلة التي تستقطب الشباب والشابات. 
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