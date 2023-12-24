الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"زين كاش" تجهز طرودا غذائية لأهالي قطاع غزة بقيمة 25.000 دينار

زين كاش
"زين كاش" تجهز طرودا غذائية لأهالي قطاع غزة بقيمة 25.000 دينار
  استكمالا لحملاتها لدعم الأهل في قِطاع غزة، وتخفيف معاناتهم ؛ قامت شركة "زين كاش" بتقديم تبرع نقدي بقيمة 25,000 ألف دينار أردني لتجهيز طرود غذائية لأهالي قطاع غزة ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزة". اضافة اعلان
وخصصت "زين كاش" ما نسبته 1 % من كل عملية شرائية يقوم بها زبائنها عبر بطاقاتها ومحفظتها لصالح حملتها " مشترياتك خير لك ولهم"، التي أطلقتها مؤخراً، إذ سيتم توجيه المبلغ لتجهيز طرود غذائية طارئة ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزة"، وإيصالها إلى الأسر المتضررة من الحرب في القطاع، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إذ تم تجهيز 150 طردا غذائيا، يحتوي على مواد غذائية جاهزة للأكل ولا تتطلب الطهي.
ويأتي إطلاق "زين كاش"، لهذه الحملة انطلاقا من واجبها الإنساني ودورها الوطني لإغاثة الأهل في غزة والمساهمة في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها، ودعما لصمودهم ورفضا للاعتداءات العنصرية والتطهير العرقي الذي يتعرض له القِطاع من قبل الاحتلال الغاشم.
وكانت "زين كاش"، تعاونت مع نقابتي المهندسين والمقاولين ضمن حملة "غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، التي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، إذ وصلت قيمة تبرعات الحملة إلى 500 ألف دينار أردني رصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
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