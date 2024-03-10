سياسة الصناعة الجديدة تحدد مجالات التدخل لمعالجة التحديات

طارق الدعجة

عمان- كشفت السياسة الصناعية التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا للأعوام (2028-2024) تحديات تواجه القطاع ضمن ثلاثة محاور رئيسية، البيئة التنافسية والإنتاجية، القيمة المضافة للتصنيع، تنويع المنتجات.

كما أظهرت السياسة التي اطلعت "الغد" على مضامينها مجالات التدخل لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع رؤية لمستقبل القطاع وإطلاق العنان للإمكانات بما يحقق اقتصادا متنوعا ومرنا.

والسياسة الصناعية (2028-2024 )، هي بمثابة وثيقة استراتيجية تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية يتم من خلالها، تصميم وتنفيذ تدخلات من شأنها إحداث التنمية في القطاعات الصناعية المختلفة.

ويعتمد تحقيق أهداف السياسة على تغييرات كبيرة يتعين إجراؤها ضمن مجالات تغطي مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تعزيز سلاسل القيمة الوطنية، والارتقاء إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، والحصول على التمويل، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتنمية المهارات، وتعزيز ريادة الأعمال.

فيما يتعلق بالمحور الأول، الذي يشمل بيئة التنافسية والإنتاجية تشير السياسة الصناعية إلى تحديات تواجه القطاع في هذا الجانب منها، انخفاض مشاركة القوة العاملة في التصنيع خاصة في المناطق الأقل نموا بسبب نقص المهارات في قطاعات التصنيع الأساسية جراء محدودية الترابط بين النظام التعليمي ومتطلبات قطاع الصناعة ومحدودية التدريب على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين الذي يثبط الشركات عن الاستثمار في بناء مهاراتهم.

كما يواجه هذا المحور تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج المختلفة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتكاليف المرتفعة لفاتورة الكهرباء والمحروقات والمياه.

وفي مجال النقل، تعتبر كلف النقل البري الداخلي من الكلف العالية المؤثرة في تنافسية المنتج، إضافة إلى محدودية موارد المياه، وكفاءة استهلاك المياه في الصناعة والمحددات التنظيمية لاستخدامات الطاقة المتجددة، ومحدودية الدراسات والبيانات التي تخص الإمكانات المتوفرة لتحسين كفاءة استخدام النفايات في التصنيع.

كما يواجه هذا المحور تحديا يتعلق بضعف الريادة واستخدام التكنولوجيا في قطاع التصنيع بسبب ضعف استخدام أنظمة الصناعة الرقمية، فيما يتعلق بالمعرفة الرقمية والقدرات المتصلة بالبيانات بسبب ارتفاع كلف أنظمة البحث والتطوير لبعض الصناعات وصعوبة الوصول إلى التمويل لدعم الأفكار والحلول الهندسية.

وتظهر السياسة الصناعية مجالات التدخل في معالجة تحديات المحور الأول من خلال، تطوير المهارات لاستيعاب الطلبين الحالي والمستقبلي في قطاع الصناعة من خلال توسيع مجال المهارات القطاعية وتوسعة مراكز التميز التدريبية لتشمل القطاعات الصناعية كافة، إضافة إلى دمج وتحسين المهارات المهنية في القطاعات الصناعية ضمن البرامج المدرسية والصناعية وتوسيع برامج الفروع الإنتاجية.

كما تظهر أيضا مجالات التدخل من أجل تخفيض كلف الإنتاج من خلال، البرنامج الوطني لتخفيض كلف الطاقة للقطاع الصناعي عبر دعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، وصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية للاستثمار في كفاءة الطاقة ودراسة خيارات تخزين الطاقة الكهربائية والحرارية، حيث ما يزال التخزين من القيود المهمة التي تواجه استهلاك الطاقة المتجددة.

كما سيتم العمل على تسريع البرامج المرتبطة بتعزيز البنية التحتية لأنماط النقل من خلال، مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الاولى –العقبة –عمان ) والإسراع في جذب الاستثمار لمشروع الشبكة وتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل البري، وتوفير المواصلات العامة بهدف تسهيل الوصول للمصانع في الأماكن المختلفة.

كما سيتم خلال هذا المحور، تشجيع الأنشطة الخضراء في المرافق الصناعية إذ يهدف البرنامج إلى تنفيذ طرق التصنيع الخضراء في القطاع الصناعي، مثل التسويق الأخضر وإعادة التدوير، والتي تقود للاستفادة من النفايات كمدخلات إنتاج وتوفير معلومات حول توليد النفايات الصناعية والقدرات المتوفرة لإعادة التدوير لهذه النفايات، إضافة إلى الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال، إنشاء مناطق صناعية خضراء واستخدام الطاقة المتجددة وتوسيع مجالات إعادة تدوير النفايات والمياه واستخدامها في الإنتاج وجائزة المصنع الأخضر، التي تدعم الاستدامة البيئية وتقليل كلف التصنيع، إضافة إلى إعداد آلية نقاط الملصقات الخضراء لشركات التصنيع.

كما سيتم أيضا، ضمن هذا المحور العمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا من خلال، تعزيز البنية التحتية للابتكار عبر دعم مراكز الابتكار المعنية بالثورة الصناعية الرابعة وكذلك، تجمعات الإبداع القطاعية لتنفيذ مشاريع تعزز القدرة التنافسية في قطاع التصنيع وقطاع تكنولوجيا المعلومات عن طريق تسهيل الوصول إلى الابتكارات، وتقديم خدمات استشارية للشركات الصناعية، لتمكينها من تبني حلول وتطبيقات تساهم في تطويرها وتدعم سلاسل القيمة للصناعات المختلفة.

وسيتم التركيز أيضا، على وجود حاضنات للشركات الناشئة الحالية للخدمات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، ودعم إنشاء مراكز تكنولوجية قطاعية لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المعنية بالصناعة، إضافة إلى تيسير وتبسيط عملية تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية.

وتكشف السياسة الصناعية، ضمن مجالات التدخل بالمحور الأول إنشاء إطار عمل للإنذار المبكر وتعزيز مبدأ "الفرصة الثانية" لشركات التصنيع الجديدة، إذ يعد نظام الإنذار المبكر آلية تتيح مراقبة شركات التصنيع الجديدة خلال فترة معينة من إنشائها( لتحديد المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة واستكشاف سبل مساعدة الشركات من خلال الأجهزة الحكومية وغرف الصناعة وإضافة إلى ذلك، ينطوي إطار الفرصة الثانية على مراجعة القوانين والأنظمة الحالية للحد من "العقوبات" المفروضة على رواد الأعمال الذين فشلت مشاريعهم، وإتاحة الفرصة لهم ليحاولوا مجدًدا في استثمارات تصنيع جديدة.

أما المحور الثاني، والمتعلق بالقيمة المضافة للتصنيع فتشير السياسة الصناعية إلى وجود تحديات تواجه هذا المحور وتتعلق بالاعتماد على مدخلات مستوردة بسبب محدودية قاعدة الموردين المحليين، مما يؤدي إلى ارتفاع حصة المدخلات والمنتجات الوسيطة المستوردة، إضافة إلى محدودية إنتاج المنتجات الوسيطة ذات التكنولوجيا المتقدمة، ونقص المعلومات حول الشركات المحلية في مختلف الصناعات والتي تحد من الترابطات بين الشركات، عدا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أو المنتجات الوسيطة محليا مقارنة مع مثيلاتها من المنتجات المستوردة نظرا لارتفاع كلف الإنتاج.

كما يواجه هذا المحور تحديات تتعلق بالتركيز على المنتجات منخفضة القيم بفعل محدودية القدرات في البحث والتطوير، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود نظام واضح لدعم الابتكار في الصناعة، وضعف الترابطات مع القطاع الأكاديمي، ومحدودية دور مراكز البحث العلمي وضعف الاستثمار في الابتكار والتطوير في طرق الإنتاج، ومكونات المنتجات بسبب محدودية الحصول على التمويل اللازم لذلك، وارتفاع نسبة المخاطرة.

كما يواجه هذا المحور تحديا يتعلق بجودة المنتج والامتثال لمعايير الجودة، بسبب متطلبات الجودة والمعايير في بعض القطاعات وترابط الإنتاج والاتساق في جودة المنتجات بين سلاسل القيمة، وتكلفة الامتثال للمعايير العالمية بالنسبة لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع كلفة إنتاج السلع عالية الجودة مما يضعف منافسة المنتجات المحلية لمثيلاتها الأجنبية، بخاصة في ظل صغر حجم الشركات الصناعية وضعف التسويق والترويج، مما ينعكس على نمط وسلوك المستهلك واتجاهه نحو المنتج المستورد بافتراض أنه أعلى جودة.

وحددت السياسة الصناعية مجالات التدخل في هذا المحور من خلال، تعزيز سلاسل القيمة وإنشاء ترابطات بين مختلف الصناعات المحلية من خلال برنامج تطوير الموردين المحليين وتعنى هذه الأداة بإطلاق برنامج جديد لتطوير الموردين في القطاعات الصناعية ذات الألولوية، سيستهدف جذب الاستثمارات في مدخلات الإنتاج للصناعات الجديدة أو الوسيطة، والتشبيك والربط بين الموردين المحليين والشركات الصناعية، إضافة إلى توفير برامج تأهيل وتدريب للموردين الحاليين للوصول للمستوى المطلوب للصناعة.

كما سيتم العمل على إطلاق برامج الترابط الوطني الذي يهدف إلى تعزيز التحالفات بين الشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة في الإنتاج، إضافة إلى توفير ترابطات تكاملية بين الشركات الصناعية والقطاعات الأخرى ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وتعزيز التكامل الرأسي والأفقي من خلال دعم إنشاء الصناعات والأنشطة التي تخدم ذلك.

وسيتم التركيز على الاستثمار في الصناعات عالية القيمة من خلال، تطوير استراتيجيات قطاعية بهدف التحسين في القطاعات الصناعية عالية القيمة، وإعداد استراتيجية خاصة بكل قطاع والمستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية والترويج لجذب الاستثمارات.

وسيتم العمل ايضا، على تحسين جودة الصناعات القائمة من خلال برنامج لتعزيز المكون التكنولوجي في الصناعة، ويهدف إلى تشجيع الشركات على تحسين المنتجات القائمة، والتوسع في منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية وتوسعة نطاق تمويل المشاريع الجديدة في قطاع التصنيع، خصوصا تلك التي تنطوي على أفكار جديدة في المجالات ذات الأولوية كالاقتصاد الدائري والأخضر، والمنتجات عالية القيمة، والتكنولوجيا الرقمية ومراجعة معايير الجودة وزيادة الترابطات بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين، وبرنامج متخصص لتقديم حوافز لريادة الأعمال في قطاع التصنيع.

وفيما يخص المحور الثالث والمتعلق بتنويع المنتجات، تظهر السياسة الصناعية تحديات تواجه هذا المحور تتعلق بتركز منتجات وأسواق التصدير، بسبب المتطلبات والمعايير المطبقة على المنتجات المختلفة والمطلوبة من دول التصدير والتكلفة غير المنافسة للمنتج الأردني ذي الجودة العالية، إضافة إلى محدودية قدرات البحث والتطوير في مجال الصناعات المختلفة والمتقدمةـ ونقص المعرفة والمعلومات حول المنتجات الجديدة ومتطلبات الأسواق المختلفة. كما يواجه هذا المحور تحديات في حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية، بسبب التكلفة غير المنافسة للمنتج الأردني عالي الجودة مع مثيلاتها من المنتجات المستوردة، إضافة إلى التصور والمعرفة حول مواصفات وجودة المنتج الأردني لدى المستهلك، وضعف معالجة المواد الخام، إذ إن كلفة الاستخراج أو حجم الاستثمار اللازم يعتبر مرتفعا نسبيا لبعض من هذه المدخلات والسعر المرتفع للمواد الخام مقارنة باستيرادها نصف مصنعه من الخارج.

وتطرقت السياسة الصناعية، إلى مجالات التدخل لمعالجة تحديات في محور تنويع المنتجات من خلال، تمويل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير والعمل على إنشاء مراكز توزيع في الأسواق ذات الفرص العالية، للصادرات وتعزيز التجارة عبر السوق الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز برامج الترويج والتسويق والترابطات بين المشترين والموردين، وتوسيع قاعدة المصدرين وتحفيز الصادرات من المنتجات ذات الفرص العالية، وتوفير برنامج تمويلي لدعم تنويع المنتجات في سلة الصادرات.

كما تشمل مجالات التدخل في هذا المحور، زيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية من خلال، برنامج العلامة "صنع في الأردن"، وتعزيز مشاركة المنشآت الصناعية في هذا البرنامج والترويج للمنتجات الحاصلة عليها، إضافة إلى إطلاق حملة وطنية للترويج للمنتج المحلي خصوصا، وأن بعض المنتجات الأردنية تعتبر ذات حضور محدود في السوق المحلية، وكذلك العمل على توعية المستهلكين بخصوصها.

وسيتم العمل على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، إذ تقدم هذه الأداة معاملة تفضيلية في المشتريات الحكومية للموردين المحليين، كما تفرض حداً أدنى للتوريد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات المستوردة ذات القابلية للتصنيع محليا، وتشمل هذه الأداة، إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات التي تتمتع بإمكانية عالية للتصنيع، وبالتالي زيادة البدائل لإحلال الواردات.

وسيتم العمل في هذا المحور، على الاستغلال الأمثل للمواد الخام والمواد الأولية في الصناعة من خلال، جذب الاستثمار في قطاع التعدين خصوصا وأن الأردن ينتج عدًدا من المواد المعدنية والخام، والتي يجري تصديرها بعد معالجتها بدرجة بسيطة محليا، إضافة إلى العمل على مشروع إنتاج الهيدروجين من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين، بما يزيد من القيمة المضافة للتصنيع وتوفير المواد الداخلة في الإنتاج للقطاع الصناعي، إضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا بهدف إنتاج إحدى المواد الخام الضرورية في الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تعتمد على الأمونيا في التصنيع.

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