شحنات القمح العابرة لقناة السويس تتراجع 40%

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عمان- قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، إن شحنات القمح البحرية عبر قناة السويس انخفضت حوالي نصف مليون طن أي بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي خلال أول أسبوعين من شهر كانون الثاني الجاري بفعل التوترات الجارية في البحر الأحمر.وأضافت المنظمة في بيان نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، أن عبور شحنات القمح بالقناة لم يتأثر في كانون الأول 2023 إذ ارتفعت كمية الشحنات بواقع 0.2 مليون طن عن الشهر السابق إلى 2.6 مليون طن بزيادة سنوية 16 بالمئة عن متوسطها لثلاث سنوات.وقالت إنه في ضوء الهجمات التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن فإن بيانات الملاحة تشير إلى انخفاض الكميات الإجمالية من الحبوب والبذور الزيتية المارة عبر قناة السويس إذ تعيد الشركات بصورة متزايدة توجيه إلى طرق بديلة.وقالت منظمة التجارة العالمية، إن اجمالي شحنات الحبوب والبذور الزيتية عبر قناة السويس انخفض من 7.2 مليون طن في تشرين الثاني 2023 إلى 5.9 مليون طن في كانون الأول وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع شحنات فول الصويا الأميركي.وأشارت إلى أن شحنات الحبوب والبذور الزيتية عبر القناة المصرية انخفضت إلى الثلث على أساس سنوي لتبلغ 0.9 مليون طن في النصف الأول من الشهر الجاري وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 63 بالمئة عن متوسطها لثلاث سنوات عن نفس الفترة.قالت المنظمة إن 8 بالمئة من شحنات القمح المتجهة من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى دول في آسيا وشرق أفريقيا سلكت طرقا بديلة في كانون الأول متفادية قناة السويس، وذلك بالمقارنة مع ثلاثة بالمئة فقط في الأحوال العادية.وأشارت إلى أن حصة الطرق البديلة قفزت في النصف الأول من كانون الثاني إلى 42 بالمئة حيث تفادت سفن تنقل 0.3 مليون طن العبور بالقناة من الإجمالي الذي بلغ 0.8 مليون طن. -(بترا)