السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شراء 120 ألف طن قمح الثلاثاء

قمح - (تعبيرية)
قمح - (تعبيرية)
عمان- تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الثلاثاء المقبل شراء 120 ألف طن من القمح كحد أعلى بعد أن طرحت أخيرا عطاء لشراء هذه الكمية بهدف رفع المخزون ليغطي استهلاك فترة أطول، بحسب معلومات صادرة عن الوزارة.اضافة اعلان
ودعت الوزارة التجار الراغبين بالمشاركة بالمناقصة إلى ضرورة مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.
وحددت الوزارة ظهر يوم الثلاثاء آخر موعد لقبول طلبات التجار الراغبين بالمشاركة بالعطاء شريطة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض بالإضافة إلى سجل التسجيل في غرفة التجارة ساري المفعول.
وبحسب الإحصائيات الرسمية تبلغ كميات القمح التي تمتلكها الوزارة 900 ألف طن وتمثل ما هو موجود داخل الصوامع والمتعاقد عليها بالطريق الى المملكة وتغطي استهلاكا لمدة تصل إلى 10 أشهر.
يشار إلى أن استهلاك المملكة من القمح يصل إلى 90 ألف طن شهريا أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا فيما بلغ سعر طن القمح ضمن آخر عمليات شراء قامت بها الوزارة حوالي 236 دولارا واصل ميناء العقبة.
ووضعت الوزارة العديد من الشروط والمواصفات في دعوة العطاء منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية والأعفان قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

منذ1 ساعة
شاب يقوم بتوضيب الألبسة في أحد المحلات في عمان-(أرشيفية)

خفض كلف قطاع الألبسة مفتاح الولوج للأسواق التصديرية

منذ1 ساعة
صندوق دعم وتطوير الصناعة

استقبال طلبات الاستفادة من "برامج تطوير الصناعة" تنتهي الشهر المقبل

منذ1 ساعة
جانب من لقاءات البعثة التجارية المصرية التي تزور المملكة -(الغد)

"تجارة الأردن" تدعو لبناء نموذج اقتصادي جديد مع مصر

منذ2 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - (أرشيفية)

الأردن "33" عالميا بسرعة الإنترنت الثابت

منذ2 ساعة
علم الأردن

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ2 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 