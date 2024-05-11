شراء 120 ألف طن قمح الثلاثاء

طارق الدعجة

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عمان- تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الثلاثاء المقبل شراء 120 ألف طن من القمح كحد أعلى بعد أن طرحت أخيرا عطاء لشراء هذه الكمية بهدف رفع المخزون ليغطي استهلاك فترة أطول، بحسب معلومات صادرة عن الوزارة.ودعت الوزارة التجار الراغبين بالمشاركة بالمناقصة إلى ضرورة مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.وحددت الوزارة ظهر يوم الثلاثاء آخر موعد لقبول طلبات التجار الراغبين بالمشاركة بالعطاء شريطة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض بالإضافة إلى سجل التسجيل في غرفة التجارة ساري المفعول.وبحسب الإحصائيات الرسمية تبلغ كميات القمح التي تمتلكها الوزارة 900 ألف طن وتمثل ما هو موجود داخل الصوامع والمتعاقد عليها بالطريق الى المملكة وتغطي استهلاكا لمدة تصل إلى 10 أشهر.يشار إلى أن استهلاك المملكة من القمح يصل إلى 90 ألف طن شهريا أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا فيما بلغ سعر طن القمح ضمن آخر عمليات شراء قامت بها الوزارة حوالي 236 دولارا واصل ميناء العقبة.ووضعت الوزارة العديد من الشروط والمواصفات في دعوة العطاء منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية والأعفان قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.