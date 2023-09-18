الإثنين 18 أيلول 2023
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شراكة بين كابيتال بانك وUWallet لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني

شراكة بين كابيتال بانك وUWallet لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني
شراكة بين كابيتال بانك وUWallet لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني
وقع كابيتال بنك وUWallet - المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية- مؤخراً اتفاقية شراكة إستراتيجية يعمل بموجبها الجانبان على توسيع نطاق انتشار نقاط البيع الإلكترونية داخل المملكة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة لشريحة أكبر من التجار وتوفير وسائل دفع متطورة وآمنة لزبائنهم.اضافة اعلان
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتيح UWallet خدمة قبول الدفع الإلكتروني وتوفير نقاط البيع الإلكترونية للعملاء من أصحاب الأعمال والتجار مباشرة، كخدمة إضافية لتسهيل وتطوير أعمالهم، مما يعني فرصاً جديدة للتجار لزيادة مبيعاتهم، وتحسين تجربة العملاء لديهم من خلال توفير وسائل دفع مرنة وموثوقة ومريحة لهم.
وفي تعليق له على هذه الشراكة، أوضح رئيس إدارة خدمات الدفع السيد رجائي عجور قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع UWallet حيث ستدعم هذه الشراكة قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا من خلال توفير خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة ونقاط البيع الإلكترونية.
وأضاف رجائي عجور نحن ملتزمون بتعزيز التكنولوجيا والابتكار في قطاع الخدمات المالية بالتعاون مع الشركات الرائدة في المملكة لزيادة قاعدة الخدمات المقدمة لعملائنا، ونهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتسهيل العمليات التجارية لشريحة واسعة من التجار وأصحاب الأعمال في المملكة. مما يدعم الإستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـمحفظة UWallet، الدكتور علاء نشيوات: "فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع كابيتال بنك ونتطلع إليها باعتبارها إحدى ركائز عملنا التي ستمكننا من تعزيز تواجدنا في السوق الأردني وتقديم حلول دفع إلكترونية مبتكرة من خلال أجهزة نقاط البيع POS للتجار وأصحاب الأعمال. نحن ملتزمون بتطوير تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل العمليات التجارية، ونتطلع إلى تحقيق نجاح مشترك يعود بالفائدة على الجميع."
وأشار الدكتور نشيوات إلى الإنجازات التي حققتها UWallet منذ إطلاقها في السوق الأردني، وإلى دورها الاستثنائي في دعم جهود البنك المركزي الأردني في عملية التحول الرقمي وتعزيز مستويات الشمول المالي في المملكة، من خلال تقديم باقة من خدمات الدفع والخدمات المصرفية لمساعدة قاعدة عملائها المتنامية في نمو وتعزيز أعمالهم.
وبهذه الشراكة يؤكد كابيتال بنك
وUWallet التزامهما المشترك في دعم التكنولوجيا المالية وزيادة مستويات الشمول المالي في المملكة من خلال توسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مبتكرة للعملاء.
وزارة الاستثمار

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