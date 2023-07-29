شركة ناشئة تستقطب استثمارا بمليوني دولار

إبراهيم المبيضين

اضافة اعلان

عمان - تمكنت شركة "ديسايسف" DESAISIV المتخصصة في برمجيات وحلول تقنية التأمين الصحي، أسسها رياديان أردنيان قبل سنتين، من استقطاب استثمار بقيمة مليوني دولار ستطوعه للنمو والتوسع في المنطقة.واستطاعت الشركة الحصول على التمويل بعد إغلاقها جولة استثمارية (Pre-Seed) بقيمة مليوني دولار بقيادة 500Global وTerra VC ومجموعة عُقال، إضافة إلى مكاتب عائلية ومجموعة من المستثمرين من ذوي الخبرة في قطاع تقنية التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة.وتأسست شركة "ديسايسف" الناشئة نهاية العام 2021 بشراكة الرياديين الأردنيين سائد خوالدة ومحمد نبهان، بعد سنة من البحث والتطوير بقيادة الشركة الأم في بريطانيا وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في بريطانيا والشرق الأوسط، وتوسعت لاحقًا إلى الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات.وتقدم المنصة لشركات ومؤسسات التأمين حزمة من الخدمات المبنية على الذكاء الاصطناعي تضم؛ أتمتة إجراءات التأمين وتصميم سياسية المزايا والتغطية وتحسين جودة الخدمة من خلال التنبؤ بالأمراض وتقليل معدلات استنزاف العملاء.وأعلنت الشركة، أنها ستوظف المنصة للاستثمار في تمويل خطتها للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطوير المزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي لديها، وتوسيع عملياتها وفريقها ودخول أسواق جديدة.ونقل بيان صحفي عن الشريك المؤسس في الشركة سائد خوالدة قوله:"الشركة تهدف لإحداث ثورة في قطاع التأمين من خلال استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي غير المحدودة".وقال خوالدة: "نضع نصب أعيننا مستقبلًا يكون فيه التأمين أكثر ذكاءً وكفاءة مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء".من جانبه، قال الشريك في المنصة محمد نبهان: "ليس هناك حدود لطموحنا فنحن في مهمة لتحويل المشهد العالمي بالكامل من خلال دمج الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي مع صناعة التأمين، وبدء حقبة جديدة يرتكز جوهرها على العملاء".وتقوم شركة " ديسايسف"، في تقديم خدماتها على خوارزميات متخصصة موجهة لمؤسسات قطاع الرعاية الصحية (من مستشفيات وشركات تأمين صحي ومختبرات طبية وشركات أدوية)، الذي يشهد طفرة كبيرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وعمل الشريك المؤسس والمدير التنفيذي سائد الخوالدة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمدة تزيد على 8 سنوات كمستشار ومدير البحث والتطوير لعدد من الشركات الأوروبية والبريطانية المتخصصة في والتكنولوجيا الصحية. وعمل الشريك المؤسس ومدير الأعمال محمد نبهان، في مجال تطوير الأعمال في القطاع الصحي وقطاع الشركات الناشئة لأكثر من 8 سنوات.