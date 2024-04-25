شركتان أردنيتان ناشئتان تحققان إنجازا على مستوى المنطقة

إبراهيم المبيضين

اضافة اعلان

عمان – في الوقت الذي تواصل فيه بيئة ريادة الأعمال الأردنية تطورها وتقدمها وسط حالة إيجابية حفزت الشباب على ابتكار وعمل مشاريع ناشئة تتطلع إلى مستقبل أفضل والتأثير في الاقتصاد، سجلت شركتان أردنيتان ناشئتان أخيرا انجازات مميزة على مستوى المنطقة، متفوقة على عشرات الشركات الناشئة من دول مختلفة.واستطاعت شركتا " إنتروجيت" و " ديكابولس"، اللتان تأسستا في الأردن وبدأتا خطوات نحو التوسع وأن تحقق التميز في فعاليات أو تصنيفات إقليمية لأفضل الشركات التقنية الناشئة والأسرع نموا على مستوى المنطقة، ما يشكل حافزا ودافعا لها للمضي في العمل على تطوير مشاريعها وتوسيع نطاقها لتشمل آثارا اقتصادية مؤثرة في المجتمع.وحققت شركة " إنتروجيت" المتخصصة في نشر ثقافة ريادة الأعمال للصغار واليافعين وطلاب المدارس خلال الشهر الماضي إنجازا جديدا على مستوى المنطقة عندما حصدت واحدة من جوائز جائزة "الأسكوا" للمحتوى الرقمي.وقالت المؤسسة للشركة سمر عبيدات "الشركة حققت هذا الإنجاز من خلال منصتها التي تحمل اسم منصة " لنبتكر" والتي حصدت واحدة من جوائز الأسكوا للمحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة لعام 2023 - 2024 بنسختها الثالثة، والتي أطلقتها الأسكوا التابعة للأمم المتحدة بالشراكة مع جوائز القمة العالمية".وحصلت المنصة " لنبتكر" على الجائزة بمشاركة ثلاثة مشاريع أخرى من فلسطين، الإمارات ، لبنان عن فئة رواد الأعمال الشباب.وبينت عبيدات أن منصة " لنبتكر" هي منصة تعليمية تفاعلية، تحوي على نظام إداري تعلمي مبتكر، تتخص في تقديم البرامج الإثرائية وباللغة العربية لليافعين، التي تدعم المنظومة التعليمية من خلال تزويد المدرسة، المعلم، الطالب، ببرامج مثرية والمتمثلة بريادة الأعمال والابتكار، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مهارات القرن الواحد والعشرين، وغيرها من البرامج التي تعزز مهارات المستقبل على شكل مناهج دراسية معتمدة من وزارات التربية والتعليم في عدة دول عربية، أو أندية إثرائية وتقدّم جميعها باللغة العربية.وأشارت إلى أن المنصة تحتوي على سلسلة من المناهج التعليمية المعتمدة، مصادر مرئية ومسموعة ومقروءة تقدم باللغة العربية، مدونة جيل وهي مدونة تقدم باللغة العربية، مخصصة للمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز المعرفة لديهم بمختلف المجالات مثل الصحة النفسية، مهارات القرن الواحد والعشرين، الريادة والابتكار، التكنولوجيا الحديثة.وقالت، "المنصة تستخدم اليوم في أكثر من أربعمائة وخمسين مدرسة حكومية وخاصة في ما يقارب تسع دول عربية، وقد ساعدت المنصة آلاف الطلبة على بناء نماذج الأولية والنماذج الأولية لمشاريعهم، التي تهدف إلى التحسين من مجتمعاته".وبينت أنها تأمل أن تصبح الوجهة الأولى لمختلف المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى برامج إثرائية تحاكي مهارات المستقبل، وتؤسس لبيئة مدرسية مبتكرة داعمة للطلبة الرياديين، والموهوبين والمبتكرين.وفي الإنجاز الثاني، حققت شركة "ديكابولس" الناشئة الشركة الناشئة الأردنية المتخصصة في مجال الزراعة التقنية مؤخرا إنجازا لقطاع الريادة الأردني عندما جرى تصنيفها ضمن قائمة "ديلويت" لأسرع 50 شركة تكنولوجية نموا في الشرق الأوسط وقبرص.وتمكنت شركة " ديكابولس" من أن تحجز لها مكانا في التصنيف في دورتها الثالثة، والتي شاركت فيه أكثر من 200 شركة، ما يعكس رؤية الشركة للنمو وتأثيرها التقني، حيث يعتمد هذا البرنامج على دراسة تُنفّذُها شركة ديلويت العالمية حول أسرع شركات التكنولوجيا نموا في الشرق الأوسط وقبرص من عام 2019 إلى عام 2022.وشركة "ديكابوليس" ـــــ التي أسسها الريادي الأردني عبد الرحمن الحباشنة ـــــ هي شركة متخصصة في مضمار الزراعة التقنية تقدم نظاما لتتبع سلامة الأغذية وجودتها لمنتجي الأغذية، والمزارعين، والهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، حيث تقوم الشركة بتوثيق سلاسل التوريد والإنتاج من بدايتها إلى نهايتها مع المعايير الصارمة لمراقبة الجودة، إلى جانب التحقق من السلامة والجودة في كل مرحلة إنتاجية على حدة، وذلك عن طريق سلسلة غير منقطعة من السجلات غير القابلة للتغيير باستخدام تقنية "بلوك تشين".