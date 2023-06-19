شركس: "المركزي" يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة

يوسف محمد ضمرة

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عمان- أكد محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس ان البنك يعمل على التحقق وبشكل مستمر من فعالية تطبيق إجراءات الحوكمة بشكل عملي فعلي وليست مجرد اجراء شكلي لوجود قناعة راسخة لدينا بأن المؤسسات الجيدة والاقتصاديات الجيدة هي نتاج الإدارة الجيدة.وأضاف المحافظ في كلمته التي القاها أثناء انعقاد ملتقى الحوكمة والمخاطر والامتثال الذي أقامه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الاردن، بأن المركزي عمل على تعديل قانون البنوك وقانون البنك المركزي لخلق الاطار القانوني المناسب الذي يضمن تطبيق إجراءات حوكمة سليمة في المؤسسات المالية.كما رحب شركس باتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المنتدى حول موضوع يعتبر على درجة عالية من الأهمية خاصة لاقتصاديات الدول النامية حيث تعتبر الحوكمة السليمة وإدارة المخاطر والامتثال من العناوين الأساسية لنجاح المؤسسات وتحديداً المؤسسات المالية، بالاضافة للمشاركين بجميع المشاركين في هذا المنتدى سواء من داخل المملكة في وطنهم الثاني الأردن.واشار الى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت ملائم جدًا حيث يتناول موضوع على درجة عالية من الأهمية وهو موضوع الحوكمة في وقت تعيش فيه معظم الاقتصاديات العالمية سواء المتقدمة منها او الناشئة ظروف غير مسبوقة من حيث الارتفاع في معدّلات التضخّم والذي رافقه تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، كما رافق كلّ ذلك تراجع معدلات النمو العالمي، وهذا كله يشكل ضغطًا على أداء الشركات والبنوك.وأضاف بأن الملتقى يأتي في أعقاب خروج العالم من جائحة كورونا والتي ما تزال آثارها تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي لدول العالم، واستمرار النزاع الروسي الاوكراني وانعكاسات ذلك على سلاسل التزويد وتراجع معدّلات النمو الاقتصادي.وقال محافظ البنك المركزي الاردني "يحتّم علينا جميعاً كسلطات رقابية او مؤسسات مالية ان نعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة مع إعطاء الأهمية القصوى لموضوع إدارة المخاطر حيث لاحظنا جميعاً ما حدث في الازمة المالية الاخيرة في الولايات المتحدة والمتمثلة بانهيار عدد من المؤسسات المالية والتي كان السبب الرئيسي في انهيارها هو غياب الحوكمة الرشيدة وعدم اخذ إدارة المخاطر لدورها المناسب في تلك المؤسسات (لاحظنا مثلاً ان SVB كان بدون مدير مخاطر خلال السنة الأخيرة قبل انهياره).واكد شركس ان البنك المركزي الأردني عمل على مدار أكثر من عقدين من الزمن على تجذير مفهوم الحوكمة في المؤسسات المالية وذلك من خلال عدة إصدارات من تعليمات الحوكمة التي تم إصدارها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي حيث يتم وبشكل مستمر تحديث تلك التعليمات وفق افضل الممارسات العالمية المتعارف .وشدد على أن هذه الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني في اطار الحوكمة تنبع من ايمانه المطلق بأن الإدارة السليمة هي من أهم الوسائل لتحقيق المؤسسات لأهدافها كون المؤسسات أُنشئت اساساً لصالح المجتمع، ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بد ان تتحلى قياداتها بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، وان تعمل تلك المؤسسات في إطار أسواق تنافسية طبقاً لرقابة عامة سليمة وبما يضمن إرساء قيم العدالة والمسؤولية والشفافية ونزاهة المعاملات وسيادة القانون ضد الفساد،وأضاف " لقد وضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وبما يؤدي الى استقرار الأسواق ودعم الريادة والابتكار في مجال الاعمال؛ كون مستقبل الأسواق الناشئة يعتمد على تحسين الحوكمة والإدارة الرشيدة سواء داخل المؤسسات الكبرى او في البيئة المحيطة بها".واشار الى أن أهم أولويات البنك المركزي في مجال الحوكمة هو دعم الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحفيز المؤسسات المالية على تطوير القدرات البشرية لكوادرها وفي هذا الاطار فإن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لدعم وتمكين المرأة والعمل على تقليص الفجوة الجندرية في سوق العمل.وأوضح أن النسخة الاخيرة من تعليمات الحوكمة اشترطت وجود عدد من السيدات في مجالس إدارات البنوك وفي اداراتها التنفيذية، كذلك تم التركيز على موضوع الشفافية وإيصال المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال افصاحات كمية ونوعية دورية للبنود المالية وغير المالية.وأكد على أهمية الى التركيز على دور مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنها خاصة لجان المخاطر ولجان الامتثال وذلك بهدف تحقيق التجانس في الاعمال وضمان عدم تكرار المهام وصولاً الى وجود هيكل متوازن بين قطاعات الاعمال وقطاعات الرقابة وضمان عدم وجود ثغرات في هيكل الرقابة والاشراف على المؤسسات المالية.ولفت الى أن التعليمات الأخيرة للبنك المركزي أكدت ضرورة تدعيم إدارات المخاطر ورفدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وذلك في ضوء تعقد بيئة الاعمال وتنامي المخاطر وتعدد مصادرها وتأثيرها على بعضها البعض، كما أن توظيف التكنولوجيا لخدمة المؤسسات المالية والمتعاملين معها قد خلق مخاطر لم تكن معهودة مسبقاً مما يتطلب بناء منظومات متكاملة وشاملة لإدارة المخاطر تعمل على حماية بيئة العمل وبذات الوقت لا تعيق مسيرة التقدم والتطور.وأضاف "وفي سياق التحديث ايضاً تم التركيز على موضوع التنمية المستدامة وحماية البيئة وحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين والمتعاملين مع المؤسسات المالية (ESG)، كما تم التركيز ايضاً على وجود معاملة منصفة لحملة الأسهم خاصة لصغار المساهمين".وقال المحافظ شركس ان الحوكمة هي في النهاية فن في الإدارة أكثر من كونها علما مجردا وبالتالي لا توجد مدرسة واحدة تكون ملائمة لكل المجتمعات والاقتصاديات، لذلك يسعى البنك المركزي باستمرار لأن يكون منسجماً مع أفضل الممارسات العالمية بعد ان تتم دراستها ووضعها في الإطار القانوني والقالب المجتمعي والثقافي الذي يناسب المملكة وهذا الموضوع يعتبر مهماً لضمان وجود إطار فعال من الحوكمة الرشيدة المطبقة فعلاً.وقال شركس "لست بحاجة للحديث حول أهمية ومنافع التطبيق السليم للحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والامتثال فجميعنا يعلم ان لها انعكاسات إيجابية على تحسين استخدام الموارد وتحقيق النمو المستدام واستقرار رؤوس الأموال وتسهيل عمليات الرقابة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الابتكار والريادة وسيادة القانون ومحاربة الفساد لذلك لابدّ لنا في الدول العربية من الخروج من الأنماط التقليدية في إدارة المؤسسات وذلك من خلال التطبيق السليم لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة".واختتم شركس حديثه بالاشارة الى "ان الحديث حول هذا الموضوع ما يزال يحتاج الى الكثير والكثير من اللقاءات وعقد المشاورات لتطويره وتحسينه لذلك كلي أمل ان يخرج هذا المنتدى بتوصيات مفيدة تساهم بمزيد من التقدم لدولنا ومؤسساتنا ومزيد من التطوير لمواردنا البشرية التي هي أساس نجاحنا".من جهته أكد رئيس جمعية البنوك في الاردن باسم خليل السالم ان قضايا الحوكمة والمخاطر والامتثال محط اهتمامٍ بالغ للمؤسسات المالية التي تعمل في بيئةٍ تنظيميةٍ ورقابيةٍ عالية التطور والتعقيد وتتميز بتعدد التشريعات والتعليمات التي تحكمها، مشيرا الى أنه نموذج الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) يشكل نهجا متكاملا وشاملا يضمن للمنظمة اتخاذ القرار الصحيح بما ينسجم مع مستويات المخاطر التي ترغب بتحملها وفي سياق التزامها بسياساتها الداخلية والتشريعات الخارجية. وهذا يتم من خلال المواءمة بين الاستراتيجية والعمليات والتكنولوجيا والأفراد، وبالتالي تحسين الكفاءة والفعالية.وأضاف "يساعد إطار الحوكمة والمخاطر والامتثال في القضاء على ما يسمى بـ"عقلية الصومعة" في المؤسسات المالية، والتي تتصرف بموجبها الإدارات أو الأفراد بطريقة معزولة ومستقلة ولا تتواصل فيها الوظائف داخل نفس المنظمة بحرية مما يؤثر على فعالية المنظمة. حيث تنطوي هذه على العديد من المخاطر والتي ربما تتعمق مع التسارع في استخدام التكنولوجيا المعقدة والرقمنة والتقنية العالية وهو ما يجعل غير المختصين في هذا المجال غير قادرين على فهم طبيعة المخاطر التي قد تنجم عن استخدام تلك التكنولوجيا".وأكد السالم بأن اعتماد المؤسسات المالية ازداد على ممارسات الحوكمة والمخاطر والامتثال انطلاقاً من أهميتها ودورها الكبير في ترشيد القرارات وتحسين سمعة المؤسسة أمام جميع أصحاب المصلحة، فمع تنامي التوجه نحو حماية المستهلك المالي وتعزيز الممارسات المصرفية الشفافة والمفتوحة، أخذت المؤسسات المالية تعمل على تبني منظومة GRC من أجل بناء هياكل داخلية مرنة تسمح بالحصول على خدمات مفتوحة وشفافة، وذلك لتعزيز مصداقيتها وسمعتها بين عملائها.وعلى الصعيد التنظيمي، قال السالم "لاحظنا في السنوات الأخيرة تزايداً في مستوى تعقيد الإطار التنظيمي للقطاع المالي في العالم، حيث يحاول المنظمون باستمرار تطوير التشريعات المالية لتجنب الأخطاء الماضية، ومواكبة المستجدات في الصناعة المصرفية والمالية وخصوصاً المنتجات الجديدة والتغير في سلوك العملاء".وأكد السالم "إن تطبيق نموذج الحوكمة والمخاطر والامتثال يمنح الإدارة نظرة شاملة وموسعة عن مخاطرها والتزاماتها وتكلفة كل منها، بما يمكنها من اختيار الحلول المثلى والقرارات الرشيدة. كما أن هذا النموذج يهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات العمل، وخصوصاً مع كثرة وتعدد الإدارات ومسئولياتها والأنظمة والإجراءات الرقابية"".وأضاف يسهم هذا النموذج في تسهيل تنفيذ الأعمال وعدم تعارض المصالح بين هذه الوظائف، ويعمل على تكاملها وتخفيض التكاليف والأعباء على البنك والإدارات التنفيذية من خلال تقليل الإجراءات الرقابية وتوحيدها، وتوحيد مصادر إصدار القرارات وتنفيذها.وبالنظر إلى المستقبل قال السالم ستزداد الحاجة إلى الحوكمة والمخاطر والامتثال على مستوى المؤسسات المالية والسلطات التنظيمية، حيث سيشهد قطاع الخدمات المالية المزيد من الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا، وهذا سيعرض المؤسسات المالية للمزيد من المخاطر، مما يستدعي اتخاذ تدابير لتخفيف المخاطر ومعالجتها.وأصاف "من هنا يأتي دور بناء آليات الحوكمة والمخاطر والامتثال قوية داخل المؤسسات المالية على كل مستوى وظيفي. ويجب أن يبدأ التنفيذ الناجح لإطار GRC على مستوى مجلس الإدارة والمستوى التنفيذي من خلال تبني هذه الممارسة ضمن استراتيجية المؤسسة، وتوفير إطار للمساءلة على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي".وشكر رئيس جمعية البنوك في الاردن، اتحاد المصارف العربية على تنظيمهم لهذا المنتدى الهام، ومحافظ المركزي شركس محافظ البنك المركزي الأردني على رعايته .الى ذلك قال الأميــن العـــام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتــــّوح، ان سلامة القطاع المصرفي الأردني ينلع من حرص البنك المركزي الاردني على الإلتزام بمعايير المخاطر والامتثال، وتطبيق الحوكمة الرشيدة في المهنة المصرفية العربية بشكل عام والأردنية بشكل خاص.وحول انجازات البنك المركزي الاردني خلال مسيرة المحافظ شركس، بشكل عام وبطبيعة الحال في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال، قال في كلمته " لقد شارك بشكل فاعل في رسم وتنفيذ سياسات البنك المركزي النقدية والاشرافية، كما المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية والمالية العامة للحكومة، والإشراف على إدارة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية واستثمارها في الطرق الأمثل".وأضاف فتوح " لقد استمرّ البنك المركزي الأردني منذ تولي الدكتور شركس مهامه كمحافظ في كانون الثاني (يناير) 2022، في نَسَقَ السياسة النقدية الرشيدة، وخصوصاً تمسكه بربط الدينار الأردني بالدولار، وكذلك الإجراءات والتعليمات والضوابط التي تحكم عمل الجهاز المصرفي، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وحَرِصَ على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية الأخرى".ومنذ توليه منصب المحافظ، حرص المحافظ الدكتور عادل شركس على تعزيز الاستقرار المالي في الاردن من خلال تطوير سياسات وإجراءات فعّالة لمراقبة أداء القطاع المصرفي والمالي في الأردن، وتحصينه من العوامل التي تشكل خطراً محتملا، وعلى رأسها التضخم، حيث ساهم بشكل فعّال في اعتماد سياسة نقدية للبنك المركزي فعّالة للتحكم في التضخّم وتعزيز النموّ الاقتصادي، وشدد على أهمية اختبارات الضغط للبنوك العاملة في الأردن وللشركات المقترضة من البنوك، كسياسة استباقية لتفادي الصدمات، وفقا لفتوح.وفي الوقت عينه، قال أمين عام اتحاد المصارف العربية لقد أولى الدكتور شركس اهتماماً كبيراً لتعزيز التكنولوجيا المالية في البنوك العاملة في الاردن بهدف تحسين الخدمات المصرفية، وتسهيل العمليات المالية عبر الانترنت والهواتف المحمولة. ولم تغب عن إستراتيجيته تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية من خلال البرامج الموجهة لتمويل القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها اهتمامه المباشر بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الاعمال، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023 – 2025 ضمن رؤيته لتعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات المالية.وفي مجال المساواة، قال فتوح "سعى الدكتور شركس الى رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك، لتكريس جهود تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري وإطلاق طاقاتها. وفي موازاة ذلك عمل على محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب".وشدد فتوح على دور البنك المركزي الاردني من أولى اهتماماته قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المصارف الاردنية من اي عمليات مشبوهة، فأصدر التعليمات والتعاميم لضمان عمليات آمنة وسليمة للمؤسسات المالية التي تخضع لمراقبته. وفي مجال الأمن السيبراني عمل على تطوير التشريعات الداخلية التي تعنى بتعزيز الحوكمة والتخطيط الإستراتيجي لإدارة أمن المعلومات والأمن السيبراني، وشدد على تفعيل خطة الاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية.وأمام هذه السياسات التي حققها البنك المركزي الاردني في تحت قيادة معالي الدكتور عادل شركس، أود أن أؤكّد بأننا أمام قامة مصرفية تختزن الكثير من المعرفة والكفاءة والطموح، واستشراف المستقبل وتهيئة الخطط والإستراتيجيات لدور فاعل ومميّز للبنك المركزي الأردني ولقطاعه المصرفي.وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية "بالعودة إلى تقنيات ومواضيع هذا الملتقى الهام الذي تزداد أهميّته عاماً بعد عام بفضل ما نجده من تعاون وتنسيق من الخبراء العرب والدوليين، كما أصبح منصّة لتبادل الخبرات، وعرض التجارب، ومناقشة آخر مستجدات إدارة المخاطر، والامتثال، والحوكمة، والعمل على أداء وكفاءة مصرفيينا العرب وتحصين مصارفنا في مواجهة المخاطر، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية".وقال فتوح" إنّ العناوين الرئيسية لهذا الملتقى تهدف إلى الإضاءة على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المتعلقة بالمخاطر، وعلى الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، إضافة إلى شرح الإصلاحات المعتمدة في الطريق إلى بازل 4، إضافة إلى التحديات التي تواجه إدارة المخاطر في ظل التحوّل الرقمي للمصارف، وإدارة المخاطر في مواجهة الديون السيادية، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر السمعة".واشار الى أن "عدم التزام المصارف بالمعايير والمبادئ والقواعد التي تقوم عليها الحوكمة الرشيدة، أدّى إلى انهيارها وفقدان الثقة بها. ولولا سرعة تدخل السلطات الرقابية في الولايات المتحدة الأميركية وفي سويسرا سواء من حيث القيام بإجراءات دمجها مع مصارف أخرى أو من حيث تعهدها بضمان سلامة أموال المودعين، لأدّى توقفها عن الدفع إلى تداعيات كان يمكن أن تطال العشرات لا بل ربما المئات من المصارف عبر العالم، نظراً لترابط توظيفاتها وملكيتها، بسبب ما يعرف بـ“Domino’s Effect” من هنا تبرز أهمية الركائز الثلاثة لسلامة العمل المصرفي وضرورة الإلتزام بها، والعمل بموجب أحكامها، وأخذ الدروس والعبر منها حماية لمصارفنا العربية، وذلك بإشراف حثيث من السلطات الرقابية العربية".واستذكر فتوح ، بما قالته رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييغا، "إنّ هناك حاجة لليقظة" نظراً للإضطرابات في القطاعات المصرفية، محذّرة من أنّ المخاطر على الاستقرار المالي قد زادت بوضوح".