شركس: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استقرار القطاع المصرفي

عبدالرحمن الخوالدة

%2.6 النمو الاقتصادي المتوقع للعام 2023

%8 مساهمة القطاع المصرفي بالناتج الإجمالي

الأردن نموذج للتنقل الاقتصادي الناجح بالأزمات

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65 مليار دينار موجودات البنوك بنهاية 2023

20 بنكا في المملكة 15 منها محلي و5 أجنبية

تأكيد على سلامة النهج الاقتصادي في المملكة

عمان - قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، إن البنك لن يتوان في ظل الظروف والتوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في العالم من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي الأردني والمحافظة على سعر صرف الدينار.

وأضاف شركس ان التحديات تتطلب من القطاع المصرفي اليقظة والاستعداد لكافة السيناريوهات.

جاء ذلك خلال رعاية شركس أمس السبت للقمة المصرفية الاردنية الثانية، والتي نظمتها جمعية البنوك الأردنية بمقرها في عمان، وجمعت نخبة من القيادات المصرفية في المملكة والخبراء المصرفيين العالميين.

وشدد شركس على أن الجهاز المصرفي الأردني قادر على امتصاص الصدمات والتحديات التي تفرزها الاضطرابات والأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

وبين شركس أن القطاع المصرفي الأردني تمكن من تحقيق إنجازات لافتة خلال العام الماضي، ومنها التمكن من رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمجموعة العمل المالي، وقبل الموعد المحدد لذلك.

ويضاف إلى ذلك إطلاق إستراتيجية للتمويل الأخضر وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وترمي لتمويل الجهود والمشاريع التي تهدف لحماية البيئة والحفاظ عليها.

ولفت شركس إلى أن أداء الجهاز المصرفي خلال العام الماضي كان قويا رغم التحديات الكبيرة ويتضح ذلك بقدرته على مواكبة أسعار صرف العملات العالمية.

وأشار إلى أن الأردن استطاع أن يتحول خلال السنوات الماضية إلى معدلات نمو إيجابية بعد تسجيله معدلات سالبة خلال 2020 سنة جائحة كورونا وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي

2.6 %، وذلك بعد تأثره بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين شركس أن توجهات السياسة النقدية العالمية تميل نحو تخفيض السياسات المتشددة، اعتبارا من الربع الثاني للعام الحالي، إذ يتوقع ان تنخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لكل ربع سنوي، إلا أنه من المستبعد ان تنتقل السياسات النقدية العالمية إلى دورة توسعية خلال العام الحالي.

وأكد شركس على سلامة النهج الاقتصادي في الأردن وعلى الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المالي والمصرفي في الأردن.

وتطرق شركس إلى البنية التحتية القوية والإطار التنظيمي المحفز للابتكار والتطوير في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذه العوامل تعد ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك الأردنية باسم خليل السالم، إن عقد القمة الثانية للبنوك الأردنية تهدف إلى مناقشة القضايا المعاصرة التي تمس النظام المصرفي وتحظى باهتمامه.

وبين السالم أن جمعية البنوك الأردنية تسعى إلى تعزيز أسس الحوار داخل القطاع المصرفي إضافة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي وبقية القطاعات المهمة.

وأكد السالم أن السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي نجحت في المحافظة على معدلات تضخم معتدلة إضافة إلى المحافظة على جاذبية الدينار الأردني.

واعتبر أن البدء في تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي شكل منعطفا مهما لتحسين الاقتصاد الأردني على عدة مؤشرات ومنها تثبيت النظرة المستقبلية من قبل وكالة فيتيش والمساهمة في موافقة البنك الدولي في الحصول على برنامج تمويل سابع من قبل صندوق النقد الدولي ما سيكون له دور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وأكد السالم أن البنوك الأردنية أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مدعومة بسياسات البنك المركزي الفعالة والرقابة المالية المحكمة.

كما أكد على تنامي دور التكنولوجيا في القطاع المصرفي، لافتا إلى أهمية تبني الابتكارات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء.

وأبرز السالم أهمية الخدمات المصرفية الرقمية وتأثيرها في تعزيز الشمول المالي، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه القمة في فتح آفاق جديدة للتعاون والابتكار، لضمان استمرارية نمو وازدهار الاقتصاد الأردني.

وعقدت القمة تحت عنوان "ديناميكية الاقتصاد الأردني ومدى التأثر بالظروف الإقليمية"، وخصصت الجلسة الأولى لمناقشة ديناميكية الاقتصاد الأردني ومدى قدرة القطاع المصرفي على تحقيق أداء أفضل من القطاع الحقيقي، وحاضر خلالها الخبير السابق في البنك الدولي البروفيسور زافيريس تزاناتوس.

وقال تزاناتوس إن الأردن يعتبر نموذجاً للتنقل الاقتصادي الناجح عبر الأزمات، ونجح في تحقيق "هبوط ناعم" بعد جائحة كوفيد 19، واعتبر هذا إنجازا ملحوظا.

وأشاد بكيفية تعامل الأردن مع سلسلة من الأزمات العالمية والمحلية، وخاصة في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والوقود.

وفي قراءته للوضع الاقتصادي، لفت تزاناتوس إلى أهمية فهم الديناميكيات الكامنة وراء الاقتصادات الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي لا يمكن أن يتجاوز الاقتصاد الكلي. وأكد أن الاقتصاد الحقيقي ينمو بمعدل زيادة مدخلاته، التي تشمل رأس المال والعمالة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وناقشت الجلسة الثانية الاتجاهات المصرفية والمخاطر العالمية والإقليمية والمحلية، وحاضر فيها كريستوس ذيفيولا من مؤسسة موديز للمستثمرين. وأشار ذيفيولا إلى أن النظام المصرفي العالمي سيواجه بعض التحديات بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وأكد أن البنوك في بعض من أكبر اقتصادات العالم مثل أميركا والصين، ستواجه ظروفا اقتصادية أكثر تحديا في الشهور الثمانية عشرة القادمة.

وفي ما يتعلق بالإقليم، أشار ذيفيولا إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بتوقعات مستقرة، في حين يُنظر إلى شمال أفريقيا بتوقعات سلبية.

اما الجلسة الأخيرة فقد تناولت مستقبل القطاع المصرفي والبنوك، وحاضر بها باسم نعمة من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. أوضح نعمة تباين الاتجاهات بين الولايات المتحدة وأوروبا، والتحول نحو نماذج مصرفية "أضيق"، مع تسليط الضوء على الاختلافات التنظيمية وتأثيرها على القطاع.

وأشار نعمة إلى التطورات الأخيرة تفيد أن هناك تحولا نحو نماذج البنوك الضيقة، مثل استخدام عمليات الاسترداد العكسي وصناديق سوق المال في الولايات المتحدة، وتزايد أهمية صناديق الائتمان الخاصة عالميا.

ولفت نعمة إلى أن القطاع المصرفي ما يزال يعتمد على الثقة، مشيرا إلى الأزمة المصرفية الصغيرة في أوائل عام 2023 ودور الرقمنة في تسريع عمليات سحب الودائع.

وفي ختام القمة تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بحجم القطاع المصرفي وما حققه من قفرات على مدار عمر الدولة الأردنية.

وبين العرض أن القطاع المصرفي يعد من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة حيث أن استثمار دينار واحد في القطاع يحقق عائدا بـ1.5 دينار، إذ تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 8 % وتبلغ موجودات البنوك الاردنية بنهاية العام الماضي حوالي نحو 65 مليار دينار وهو ما يعادل 129 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وناهزت قيمة التسهيلات المالية المقدمة من البنوك نحو 33 مليار دينار بارتفاع يبلغ 1 مليار عن عام 2022.

ويشار إلى أن عدد البنوك العاملة في الأردن بلغ 20 بنكا، 15 منها محلي و5 بنوك اجنبية. وتنتشر هذه البنوك في كافة محافظات المملكة من خلال 800 فرع ونحو ألفي جهاز صراف آلي، ويقدر عدد العاملين بها بـ22 ألف عامل وعاملة.









مشاركون في القمة المصرفية الاردنية الثانية التي نظمتها جمعية البنوك - (الغد)